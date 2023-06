IDM Most: Der Plan für Sonntag

Sunny Sunday in Most

Alles ist angerichtet für einen spannenden IDM-Sonntag in Tschechien, wo im Autodrom von Most die dritte Runde der IDM plus Rahmenklassen und Sidecar-WM über die Bühne geht. Zu sehen vor Ort oder per Stream im Netz.

Nachdem der Freitagnachmittag leicht verregnet daherkam, strahlt seit Samstag die Sonne über der Rennstrecke in Nordböhmen. Die ersten Rennen gingen bereits gestern erfolgreich über die Bühne und heute wird die Jagd nach Punkten um 9.45 Uhr fortgesetzt.

Mehr Most

Wer vom Autodrom Most nicht genug bekommen kann, hat dieses Jahr noch reichlich Gelegenheit, die eine oder andere Veranstaltung zu besuchen:



12.07. Carbonia Cup

28.-30.07. WorldSBK Czech Round

05.-06.08. ESET V4 Cup

11.-13.08. Czech Moto Classic

25.-27.08. Czech Truck Prix & NASCAR

06.09. Le Most 6h

29.-30.09. Porsche Sprint Challenge CE

06.-08.10. The Most Classic & Histo Cup

13.10. Central Europe Time Attack Cup

15.10. Carbonia Cup

29.10. Autoshow

Hoher Besuch

Robert Bösen aus Saarbrücken hat den Preis gewonnen. Der 23-Jährige ist Deutschlands bester Auszubildender zum Zweiradmechatroniker des Jahres 2022 (Yamaha Klein, Dillingen). Ihm winkte als Belohnung ein Wochenende auf der Rennstrecke in einem IDM-Team. Die BMW-Marketingabteilung reservierte ihm einen Platz für zwei Tage bei GERT56 bei den Rennen im tschechischen Most. Bösen, der inzwischen als Geselle arbeitet, darf mit anpacken und Rico Löwes Motorrad in der Pro Superstock 1000-Serie vorbereiten. Teamchef Karsten Wolf erzählt: «Robert wird ins Team eingebunden. Ziel ist es ihm zu zeigen, wie professionell ein Team unter Zeitdruck und in angespannten Situationen arbeitet.» Bösen war vor allem von der Geräuschkulisse beeindruckt. (Quelle: idm.de)

Camping de Luxe

Für die Fans, die zur Superbike-WM nach Most für das ganze Wochenende anreisen, gibt es eine schicke Neuheit. Am Ufer des nahen Sees von Most, an dem unlängst ein neues Erholungsgebiet entstand, wird für die Besucher der WorldSBK ein vollwertiger Drei-Sterne-Campingplatz mit kompletter Ausstattung, mit Sanitäranlagen, ununterbrochen besetzter Rezeption, Bewachung, Elektroanschlüsse für Wohnwagen bis hin zu Ladestationen für Mobilgeräte und weiteres angeboten. Am gleichen Termin wie die Superbike-WM wird am See Most auch das große Musik- und Sportfestival The Most Fest stattfinden. Die Fans können so die günstigeren Eintrittskarten nutzen und an einem Wochenende zwei großartige Veranstaltungen auf einmal erleben.

Der Stream

Heute wird ab 10.55 Uhr gesendet. Ab dann gibt es Live-Bilder von den Rennen in Most. Moderiert und kommentiert wie immer von Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach und Danijel Peric. «Es wäre ja ganz typisch für Ilya Mikhalchik, sich nach drei Stürzen in Folge heute mit einem satten Ausrufezeichen zurückzumelden», überlegt Gajewski im Vorfeld. «Er sieht hier wirklich stark aus. Florian Alt war gestern bei uns am Mikro auch beeindruckt von Ilyas Pace, vor allem auf gebrauchten Reifen. Hannes Soomer mit Startplatz drei dann auch wieder mittendrin. Den werden wir übrigens in der Mittagspause mit einem ausführlichen Interview näher vorstellen.»

Das Wetter

In Most scheint am Morgen die Sonne und die Temperatur liegt bei 12°C. Außerdem verdecken von mittags bis zum Abend hin einzelne Wolken die Sonne bei Temperaturen von 19 bis 25°C. In der Nacht bildet sich Nebel bei Werten von 14°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 4 und 11 km/h erreichen. Heute werden bis zu zehn Sonnenstunden erwartet. Sonnenaufgang 04:54 Uhr, Sonnenuntergang 21:21 Uhr.

Zeitplan Most Sonntag, 25.06.2023

08.30 bis 09.25 Uhr Warm-up

09.45 Uhr Rennen 1 SSP300 W-EC

10.20 Uhr Rennen 2 Pro STK1000

11.10 Uhr Rennen 1 IDM Superbike

12.00 Uhr Rennen 1 IDM SSP

12.30 bis 13.00 Uhr Pitwalk

13.20 Uhr Rennen 2 IDM SSP300

14.10 Uhr Rennen FIM Superside

15.00 Uhr Rennen 2 NTC

15.50 Uhr Rennen 2 IDM Superbike

16.40 Uhr Rennen 2 IDM SSP