IDM Most: FP3 fällt ins Wasser – am Samstag gilt’s

Florian Alt in Most

Unpassender kann ein Regenschauer nicht kommen. Am späten Nachmittag war es nichts mit dem langen dritten freien Training für die IDM Superbike. Das Wetter für den Quali-Samstag ist dagegen top.

Sonderlich aussagekräftig waren die Zeiten am Trainings-Freitag noch nicht. Denn das für 17.15 Uhr angesetzte 40-minütige Freie Training fiel gepflegt ins Wasser. Und da die Wettervorhersagen für den Samstag und den Renn-Sonntag ausgezeichnet aussehen, konnte man auf das Regen-Training getrost verzichten. Lediglich Neueinsteiger Colin Velthuizen kann noch jeden Kilometer gebrauchen und nutzte auch das regennasse Training. Velthuizen drehte elf Runden, fast die meiste Zeit alleine. Hannes Soomer, Florian Alt und Paul Fröde fuhren jeweils nur eine Runde. Der Rest fuhr gar nicht.

Wieder mit dabei ist Leandro Mercado mit der Weber-Kawasaki. Der Argentinier hatte sich beim Rennen am Sachsenring die linke Mittelhand gebrochen, musste das Oschersleben-Wochenende sausen lassen und hatte seine operierte Hand vergangene Woche bei den 24 Stunden von Spa erfolgreich auf die Probe gestellt.

BMW-Pilot Björn Stuppi hatte am Freitag die oft zitierte A…Karte gezogen. «Es war ein Tag zum Vergessen», berichtet er. «Im FP1 hatten wir leider mit technischen Problemen zu kämpfen und ich konnte daher nicht eine gezeitete Runde fahren. Für FP2 waren die technischen Probleme behoben, jedoch machte mir ein Sturz in der ersten gezeiteten Runde ein Strich durch die Rechnung, um ein gutes Setup herauszufahren. Das Team reagierte schnell und baute Queenie schnell wieder auf, sodass noch eine Runde gefahren werden konnte. FP3 ist dann leider ins Wasser gefallen und wir blieben aus diesem Grunde in der Box. Nach Regen kommt auch wieder Sonne und wir hoffen nun auf bessere Qualis am Samstag.»

Schnellster Mann war am Freitag Honda-Pilot Florian Alt mit einer Zeit von 1.33,723 min. Gefolgt von BMW-Mann Ilya Mikhalchik, der eine 1.33,906 min. Auf dem dritten Platz landete mit einer Zeit von 1.33,972 min. der Belgier Bastien Mackels, der erneut den nach wie vor verletzten Rob Hartog vertritt und auch in der Meisterschaft auf Rang 3 unterwegs ist.