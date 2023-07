IDM Schleiz: Der Zeitplan am Sonntag

Wer die Race-Party am Buchhübel gut überstanden hat, kann sich am Sonntag auf dem Schleizer Dreieck auf das volle Programm auf der Rennstrecke freuen. Neun Rennen sind im Angebot.

Am Samstag wurde am Schleizer Dreieck bei den ersten Rennen schon mal ordentlich vorgeglüht. Am Sonntag gibt es die IDM Supersport und die IDM Superbike gleich doppelt zu sehen.

Promi-Besuch

Moritz Jenkner ist nach den GP-Erfolgen von Papa Steve selbst dabei, sich in der Motorradsport-Szene einen Namen zu machen. Jetzt hat sich der Nachwuchspilot laut idm.de für die Rennen der Pro Superstock 1000 WM-Unterstützung gesichert. In Schleiz schraubt Steffen Rüdiger an seinem Motorrad, der eigentlich im Dienst von Garrett Gerloff im Bonovo action BMW Team in der Superbike-WM steht.

Schon das ganze Wochenende treiben sich diverse ehemalige IDM-Piloten im Fahrerlager rum, unter ihnen Ex-Weltmeister Jörg Teuchert und der letztjährige IDM Superbikemeister Markus Reiterberger.

Angekündigt hat sich laut Live-Stream-Moderator Eddie Mielke auch hoher Besuch aus der Politik. Auf der Schleizer Gästeliste steht Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. «Das wäre natürlich schon eine tolle Aufwertung der Meisterschaft», erklärte IDM Serienmanager Normann Broy, als Mielke ihn mit den Promi-News überraschte

Der Live-Stream

«Ich freu mich», fasst Kommentator Lukas Gajewski seine Gemütslage zusammen, «es ist einer der besten Renntage des ganzen Jahres. Gestern habe ich mir das Qualifying der Superbikes am Restaurant unten in der Seng angeguckt. Schleiz ist einfach etwas so Besonderes und wir tun unser Bestes, dass das auch zuhause so rüberkommt. Es ist einfach toll, wenn man morgens zur Strecke kommt und das Gefühl hat, hier findet nicht nur ein Motorradrennen statt, sondern ein Event, auf das Tausende Fans schon lange hingefiebert haben und jetzt einfach nur eine richtig tolle Zeit haben. Schleiz zieht ja immer viele Gäste aus der Szene an. Wir werden viele Gesprächsgäste in unserer Sendung haben und uns in der Mittagspause natürlich auch mal dem 100-jährigen Jubiläum von Schleiz widmen.»

Gesendet wird über den Live-Stream ab 10.35 Uhr.

Das Wetter

In Schleiz bleibt am Tag die Wolkendecke geschlossen bei Temperaturen von 15 bis 24°C. In der Nacht bleibt es bedeckt bei Tiefstwerten von 15°C. Mit Böen zwischen 20 und 58 km/h ist zu rechnen. Heute gibt es bis zu zwei Sonnenstunden. Sonnenaufgang 05:27 Uhr, Sonnenuntergang 21:10 Uhr. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan am Sonntag, 23.07.23

08.00 bis 09.00 Uhr Warm-up



09.20 Uhr Rennen 2 Yamaha R7 Cup

10.00 Uhr Rennen 2 Twin Cup

10.50 Uhr Rennen 1 IDM Superbike

11.40 Uhr Rennen 1 IDM Supersport

12.30 Uhr Rennen 2 IDM Sidecar



13.05 bis 13.55 Uhr IDM Fan-Walk



14.10 Uhr Rennen 2 IDM SSP 300

15.00 Uhr Rennen 2 IDM Superbike

15.50 Uhr Rennen 2 IDM Supersport

16.30 Uhr Rennen 2 Pro STK 1000