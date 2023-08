Hannes Soomer: 21 IDM-Punkte und 3700 Kilometer

Die Heimat des IDM-Superbike-Piloten Hannes Soomer ist mit Estland nicht gerade um die Ecke. Zwischen der IDM am Red Bull Ring und in Assen liegen knapp 4000 Kilometer Autofahrt. IDM-Vizetitel das Ziel.

Ein Matchball war es für Honda-Pilot Hannes Soomer am vergangenen Wochenende auf dem Red Bull Ring bei der IDM Superbike zwar nicht, aber eine gute Chance, auf den Führenden in der Gesamtwertung, Florian Alt, Punkte gutzumachen. Denn der war nicht da, sondern bei der Langstrecken-WM im japanischen Suzuka. Doch auch wenn der Este ein paar Punkte schnappen konnte, gelang ihm bei der Wasserschlacht in der Steiermark nicht wie gewünscht der große Wurf.

Im ersten Rennen, dass nach zwei total verregneten Trainingstagen auf abtrocknender Strecke mit Regenreifen ausgetragen wurde, strandete der sonst so erfolgreiche Honda-Pilot auf Platz 10.

«Wir wurden an diesem Wochenende von einigen Problemen geplagt», erklärte Soomer gegenüber dem in Estland erscheinenden Magazin sport.tv3.ee. «Wahrscheinlich war die Tatsache, dass der für die Vorwoche geplante Test wegen meinem Einsatz in der Weltmeisterschaft abgesagt wurde und wir nicht so schnell ein gutes Regen-Set-up finden konnten, ein großer Faktor. Die Strecke glich zeitweise einem Schlittschuhrennen, da der Hinterreifen in keinem Gang genügend Grip hatte. Ich konnte erst auf trockener Strecke wieder ein Gefühl für mein Motorrad bekommen, aber dann begann der Motor irgendwie verzögert auf das Gas zu reagieren, was es mehr als schwierig machte, durch die flüssigen Abschnitte zu kommen und weich ans Gas zu gehen.» Lauf 2 endete für den Esten auf Rang 6.

Damit bleibt der Rückstand auf Alt entsprechend groß. Während Alt mit 181 Punkten vorne liegt, rangiert Soomer mit 54 Zählern weniger auf Rang 2. Und hinter ihm lauern Toni Finsterbusch und Patrick Hobelsberger auf ihre Chance, noch den Vize-Titel klarzumachen.

Am kommenden Wochenende ist Soomer schon wieder in Einsatz. Das größte Auto- und Motorrad-Rundstreckenrennen der Region findet in Pärnu/Estland statt. Am 11. und 12. August wird der HRX Estonian Grand Prix zum neunten Mal in Pärnu auf der Porsche-Rennstrecke veranstaltet. Dort werden die Nordeuropäischen, Finnischen und Estnischen Meisterschaften ausgetragen. Es werden Teilnehmer aus mindestens sieben Ländern erwartet und mehr als 150 Rennfahrer werden an der Startlinie stehen.

Damit gondelt Soomer, der mit seiner Mannschaft meist in einem ausgebauten Sprinter unterwegs ist, etwa 1.700 Kilometer nach Pärnu in Estland und kurz später von dort wieder 2000 Kilometer zurück nach Assen zum nächsten IDM-Lauf.

Punktetabelle IDM Superbike nach 10 von 14 Rennen

1. Florian Alt (D/Honda) 181 Punkte

2. Hannes Soomer (EST/Honda) 127 Punkte

3. Toni Finsterbusch (D/BMW) 120 Punkte

4. Patrick Hobelsberger (D/BMW) 117 Punkte

5. Philipp Steinmayr (A/BMW) 114 Punkte

6. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 111 Punkte

7. Bastien Mackels (B/Yamaha) 93 Punkte

8. Bálint Kovács (HUN/BMW) 80 Punkte

9. Kamil Krzemien (PL/BMW) 67 Punkte

10. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 61 Punkte

11. Max Schmidt (D/BMW) 60 Punkte

12. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 56 Punkte

13. Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 54 Punkte

14. Vladimir Leonov (D/Yamaha) 49 Punkte

15. Colin Velthuizen (NL/BMW) 27 Punkte