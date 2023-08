IDM Red Bull: Gerloff mit Doppelsieg, Steinmayr P3

Identisches Bild am Morgen und am Nachmittag

Vor allem der Texaner aus der WorldSBK fühlte sich auch auf einem trockenen Red Bull Ring pudelwohl. BMW-Pilot Garrett Gerloff holte sich den klaren Sieg. Loris Baz holt erneut Platz 2. Philipp Steinmayr feierte Rang 3.

In der IDM Superbike war im zweiten Lauf alles angerichtet für ein turbulentes Rennen. Denn zum dem Reverse Grid kam eine zusammengezauberte Abstimmung hinzu. Alle Trainings und auch das erste Rennen mussten auf nasser Piste absolviert werden. Am Nachmittag war es dann plötzlich trocken. Heiß begehrt dürften da die Ortskenntnisse des Österreichers Philipp Steinmayr gewesen sein, der mit seinem Renn-Bike eine Woche zuvor an gleicher Stelle bei trockenen Bedingungen getestet hatte. Alle anderen konnten auf Daten aus dem Vorjahr zurückgreifen, oder man war wie die WorldSBK-Gäste Garrett Gerloff und Loris Baz ohne Erfahrungswerte auf unbekannten Motorrädern, einer Standard-BMW statt WM-Power, unterwegs.

Toni Finsterbusch, Kamil Krzemien und Colin Velthuizen freuten sich in Lauf 2 über Startplätze in Reihe 1. In Reihe 2 standen Bálint Kovács, Vladimir Leonov und Patrick Hobelsberger. Reihe 3 ging an Philipp Steinmayr, Loris Baz und den Vormittagssieger Garrett Gerloff. Zwei statt einer Warm-up-Runden waren angesagt. Alle hatten auf die weiche Reifen-Mischung gesetzt. Nicht mehr dabei waren Björn Stuppi und Paul Fröde. Fröde hatte seine Honda schon im Training komplett zerstört, Stuppi war im ersten Rennen gestürzt und hatte sich den Mittelfuß gebrochen.

Mal wieder Pech hatte Pro Superstock 1000-Gast Kevin Orgis. Am Vormittag konnte er beim Re-Start nicht mehr mitfahren, da sich ein Knubbel Reifenabrieb zwischen Bremsscheibe und Bremsklotz verklebt hatte. In Lauf 2 ratterte er in der Wam-up-Runde ins Kiesbett und hetzte dem Feld hinterher.

Leicht hektisch wurde es auf den ersten Metern. Finsterbusch bog als Erster ein, geriet aber sofort massiv unter Druck von Gerloff und Steinmayr. Gerloff fand es bei seinen ersten Runden im Trocken wohl ganz nett am Red Bull Ring und übernahm die Führung. In der zweiten Runde wurschtelte sich Baz an Finsterbusch und Steinmayr vorbei und machte Jagd auf den Führenden. Doch während Gerloff vorne wegdüste, legte sich Finsterbusch mit Baz an. Aus hieß es für Marco Fetz, der Rückkehrer rollte in die Box. Orgis gönnte sich noch einen Sturz. Auch Julian Puffe beendete sein Rennen in der Box.

Gerloff hatte sich nach fünf Runden einen Vorsprung von 3,5 Sekunden herausgearbeitet. Finsterbusch und Baz waren gemeinsam unterwegs, Steinmayr hielt sich dezent zurück und geriet zunehmend unter Druck von Patrick Hobelsberger. Dahinter tauchte mit Hannes Soomer erst nach knapp vier Sekunden der nächste Fahrer auf. In der siebten Runde hatte Baz genug gesehen und drückte sich an Finsterbusch vorbei auf Platz 2.

Doch nach Wegfahren sah es bei Baz vorerst nicht aus und Finsterbusch sowie Steinmayr blieben dran. Gerloff lieferte an der Spitze die Bestzeit mit einer 1.33,930 min und auch Baz legte in den letzten Runden nochmals eine Schippe drauf. Währenddessen gaben es sich Finsterbusch und Steinmayr so richtig. Es war der Kampf um Platz 3 und 25 IDM-Punkte, denn die WM-Gäste waren nicht punktberechtigt.

Gerloff fuhr seinen zweiten Tagessieg ein und ungefährdet landete Loris Baz elf Sekunden dahinter auf Platz 2. Steinmayr setzte sich am Ende durch und eroberte wieder Rang 3. Im Ziel plauderte er dann entspannt mit Sieger Gerloff.

Ergebnis IDM Superbike Rennen 2

1.Garrett Gerloff (USA/BMW)

2. Loris Baz (F/BMW)

3. Philipp Steinmayr (A/BMW)

4. Toni Finsterbusch (D/BMW)

5. Patrick Hobelsberger (D/BMW)

6. Hannes Soomer (EST/Honda)

7. Bálint Kovács (HUN/BMW)

8. Kamil Krzemien (PL/BMW)

9. Jan Mohr (A/BMW)

10. Luca Grünwald (D/Kawasaki)

11. Max Schmidt (D/BMW)

12. Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

13. Daniel Kartheininger (D/Yamaha)

14. Vladimir Leonov (RUS/Yamaha)

15. Colin Velthuizen (NL/BMW)