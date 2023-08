Steinmayr (BMW) bleibt auch bei 50-IDM-Punkten cool

Der Österreicher Philipp Steimayr rauschte beim Heimrennen auf dem Red Bull Ring erstmals auf das Podest der IDM Superbike. Und was er im Nassen geschafft hatte, wiederholte er auch im zweiten trockenen Lauf.

Philipp Steinmayr vom Team BCC-alpha-Van Zon-BMW hatte sich auf sein Heimrennen in der Steiermark so gut wie auf kein anderes Rennen in dieser Saison vorbereiten können. Nach dem IDM-Lauf auf dem Schleizer Dreieck hatte er seine BMW eingepackt und konnte eine Woche vor dem IDM-Lauf auf dem Red Bull Ring noch ein paar Testkilometer abspulen. Ein Einsatz, der sich lohnen sollte. Auch wenn die Abstimmungsarbeiten der Vorwoche erst einmal nicht weiterhalfen. Denn es regnete im Süden Österreichs. Und das sowohl bei den Freien Trainings am Freitag, bei dem Qualifyings am Samstag und auch beim ersten Rennen am Sonntag war es noch nass. «Aber ich konnte im zweiten Zeittraining bei strömendem Regen meine beste Zeit fahren», freute sich Steinmayr, der sich damit den vierten Platz gesichert hatte.

Der Rennsonntag bot dann neue Herausforderungen für Fahrer und Team, denn im ersten Rennen mussten die Piloten bei abtrocknender Strecke auf Regenreifen los und beim zweiten Lauf schien die Sonne und erstmals fuhr man im Trockenen. Doch Steinmayr ließ sich durch nichts aus der Ruhe bringen. In beiden Rennen legte er sich gekonnt mit den WorldSBK-Gästen Garrett Gerloff und Loris Baz an. Auch wenn diese wie erwartet die Plätze 1 und 2 belegten, kassierte Steinmayr jeweils den dritten Rang ein und erhielt dafür als bester IDM-Pilot die maximalen 50 Siegerpunkte. Für Steinmayr waren es die ersten Podest-Plätze überhaupt in der IDM Superbike.

Bei den Interviews und der Siegerehrung schien es, als hätte Steinmayr noch nie was anderes getan. «Das mit den Emotionen habe ich schon in der Auslaufrunde erledigt und im Parc Fermé bei meinem Team», verrät er. «Die Jungs haben einfach super gearbeitet und ich habe mich schon im Regen sehr wohlgefühlt. Dass die WM-Jungs am Ende vor mir waren, geht in Ordnung. Gerloff hat mich in Lauf 2 echt beeindruckt. Im zweiten Lauf hätte ich noch ein wenig schneller gekonnt, um Baz hinterherzusetzen. Aber ich musste ab und an meine Bremse nachstellen, dafür war es dann noch ein lustiger Kampf mit Toni Finsterbusch.»

Punktetabelle IDM Superbike nach 10 von 14 Rennen

1. 181 Punkte Florian Alt (D/BMW)

2. 127 Punkte Hannes Soomer (EST/Honda)

3. 120 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW)

4. 117 Punkte Patrick Hobelsberger (D/BMW)

5. 114 Punkte Philipp Steinmayr (A/BMW)

6. 111 Punkte Ilya Mikhalchik (UKR/BMW)

7. 93 Punkte Bastien Mackels (B/Yamaha)

8. 80 Punkte Bálint Kovács (HUN/BMW)

9. 67 Punkte Kamil Krzemien (PL/BMW)

10. 61 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

11. 60 Punkte Max Schmidt (D/BMW)

12. 56 Punkte Leandro Mercado (ARG/Kawasaki)

13. 54 Punkte Daniel Kartheininger (D/Yamaha)

14. 49 Punkte Vladimir Leonov (D/Yamaha)

15. 27 Punkte Colin Velthuizen (NL/BMW)