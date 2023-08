IDM Assen: Der Zeitplan am Sonntag

Nachdem am Samstag das Wetter noch nicht so ganz mitgespielt hatte, bietet der Sonntag perfekte Bedingungen. Zum Ausschlafen bleibt auch genügend Zeit. Dafür geht es am Abend ein wenig länger.

Die ersten Rennen gingen schon am Samstag über die Bühne. Am Sonntagnachmittag könnte es unter anderem in den IDM-Klassen Superbike und Supersport 300 schon zu den Titelentscheidungen kommen. Im Live-Stream sind ab 13 Uhr alle Rennen zu sehen. Die Pro Superstock 1000 beschließen am Abend das vollgepackte Programm.

Die Seitenwagen

Bereits am Samstag fuhren die Teams der IDM Sidecar gemeinsam mit der FIM Superside ihr Sprintrennen. In der IDM Sidecar-Klasse konnten Ted und Vincent Peugeot (Seventy-Four Racing Team/LCR Yamaha) ihre Führung mit dem dritten Sieg in Folge ausbauen. Die niederländischen Gaststarter Robert Biggs und Ferry Segers (Biggs Racing /LCR Yamaha) erreichten den zweiten Platz auf ihrer Heimstrecke, allerdings ohne Wertung. Lennard Göttlich und Co-Pilot Uwe Neubert (Team Bonovo Action Racing/LCR Yamaha) belegten den dritten Platz. (Quelle: idm.de)

Der Live-Stream

Gesendet wird heute das volle Programm. Los geht es ab 12.45 Uhr. Übertragen werden neben den IDM-Klassen auch die FIM Superside plus IDM Sidecar und der Pro Superstock 1000. «Wir gehen ausgeschlafen und hellwach in den Renntag», versichert Kommentator Lukas Gajewski. «Durch die lokalen Bestimmungen in Assen fangen wir spät an und es geht Schlag auf Schlag. Keine Pausen und ein Rennen nach dem anderen bis nach 18:00 Uhr.

Ilya Mikhalchik ist für mich der große Favorit, wenn er sitzen bleibt. Dahinter wird es eng. Die Gert56-Mannschaft ist gut vorbereitet und auch Florian Alt hat wohl nach dem Trainingsfreitag noch etwas gefunden, was sich in Startplatz sechs nicht widerspiegelt.

Eine Ducati am Start, eine mögliche Titelentscheidung und die besten Fritten der Welt direkt um die Ecke. Das kann nur gut werden.»

Das Wetter

In Assen ist es den ganzen Tag teils wolkig und teils heiter und die Temperaturen liegen zwischen 14 und 24°C. In der Nacht gibt es einen wolkenlosen Himmel bei Tiefstwerten von 14°C. Mit Böen zwischen 8 und 31 km/h ist zu rechnen. Es werden bis zu acht Sonnenstunden erwartet. Sonnenaufgang 06:22 Uhr, Sonnenuntergang 20:50 Uhr. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Sonntag 20.08.2023

10.00 bis 10.30 Uhr IDM Pitwalk

11.00 bis 11.55 Uhr IDM Warm-up



12.15 Uhr R2 Yamaha R7 Cup

13.00 Uhr R1 IDM Superbike

13.50 Uhr R1 IDM Supersport

14.40 Uhr R2 IDM SSP 300

15.30 Uhr R FIM Superside

16.20 Uhr R2 IDM Superbike

17.10 Uhr R2 IDM Supersport

17.50 Uhr R2 ProSTK 1000