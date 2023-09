IDM News: Einblicke, Ausblicke, Tests und Talentprobe

Ralph Bohnhorst plaudert aus der Verbands-Welt, Österreicher werden international, Julian Puffe fährt wieder und man trifft sich in Ungarn oder auf dem Hockenheimring. IDM-Finale lässt grüßen.

Die letzten Vorbereitungen für das Finale der IDM auf dem Hockenheimring vom 22. bis 24. September 2023 laufen. Die Zeit bis dahin kann man sich auf die eine oder andere Weise versüßen.

DMSB-Podcast

«Willkommen beim DMSB Motorsport Podcast, dem ultimativen Zuhause für alle Motorsportler», heißt es auf der Seite des Deutschen Motor Sport Verbands. «Von den neuesten Entwicklungen bis hin zu Hintergrundberichten und Interviews mit den Top-Akteuren im Sport: Die Gäste bei Oli Sittler geben jeden Monat tiefe Einblicke in die Welt des Motorsports. In der siebten Folge: Marc Hennerici (DMSB-Delegierter FIA E-Sports Commission) und Ralph Bohnhorst (DMSB-Delegierter FIM Circuit Racing Commission) geben Einblicke in die Arbeit und die Abläufe der Kommissionen der Weltverbände und in ihr Engagement für den Motorsport.» Den Podcast gibt es ab sofort überall, wo es Podcasts gibt und beim DMSB.

Österreicher werden international

Aus dem Austrian Junior Cup wird 2024 der KTM Junior Cup powered by ADAC. Die neue Rennserie ist Teil des DORNA-Programmes «Road to MotoGP» und soll Zweirad-Nachwuchstalenten im deutschsprachigen Raum den Schritt in den professionellen Motorsport ermöglichen. Ein Vorhaben, das 2021 mit dem Austrian Junior Cup begann und ab 2024 mit Unterstützung des ADAC noch stärker auf den gesamten deutschsprachigen Raum ausgeweitet wird. Gefahren wird auf Einheitsmotorrädern aus Österreich: Alle Fahrer werden weiterhin auf der KTM RC4 R mit 250 ccm Viertakt-Motoren an den Start gehen.

Fleißiger Schleizer

Julian Puffe hat bisher nur ein IDM Superbike-Rennen bestritten, Langeweile kommt beim dem Fahrer vom Schleizer Dreieck trotzdem nicht auf. «Ich habe die Zeit zwischen den Rennen ausgiebig auf Motocross-Strecken verbracht und hatte dabei eine wahnsinnig gute Zeit», beschreibt Puffe seine Sommerpause. «Mein erstes MX-Rennen in der DJFM konnte ich ebenfalls absolvieren und dabei einen 6. Platz herausfahren. Jetzt gilt es aber, wieder den Untergrund zu wechseln und auf Asphalt umzusteigen. Das letzte Rennen der FIM Endurance World Championship EWC auf dem Circuit Paul Ricard steht an. Wir sind bereits im Süden Frankreichs. Ich bin topfit und freue mich auf ein aufregendes Rennen.»

Ferien in Ungarn

Der neue Streckenrekord mit 1.51,06 min, aufgestellt von IDM Superbike-Pilot Patrick Hobelsberger, ist gerade mal zwei Wochen alt, da war der GERT56-Fahrer schon wieder auf dem Pannoniaring zu Besuch. «Ich durfte wieder zwei Tage lang mit Kraemer Motorcycles dort testen gehen. Tolle zwei Tage, ich habe jede Runde mit diesem Bike genossen. Ich bin eine 1.54 min mit gebrauchtem Vorderreifen und 180er SC1 bei 50 Grad Asphalt gefahren. Ein lustiges Bike. Es lohnt sich, es zu versuchen. Auch an Felix ein massiver Dank, super talentierter Kerl und einfach zu arbeiten.»

Die nächste Talentprobe

«Der erst 16-jährige Luca Göttlicher absolvierte seine Feuertaufe in der IDM Supersport im niederländischen Assen auf einer von Triumph-Emsland vorbereiteten Street Triple RS 765 im kompletten Rennornat», erklären die Verantwortlichen bei Triumph. «Bei seinem ersten Einsatz in Assen konnte er gleich einen elften Platz im ersten und einen 12. Platz im zweiten Rennen für sich verbuchen. Wir sind schon gespannt, wie er sich beim großen IDM-Finale in Hockenheim vom 22.-24. September schlagen wird. Zu diesem Event wird Triumph-Emsland einen zweiten Fahrer an den Start bringen, der vielen Rennsportfans bekannt sein wird. Ihr dürft gespannt sein.»