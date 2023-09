Ein Hauch von IDM bei WorldSBK in Magny Cours

IDM-Punkte werden erst wieder vom 22. bis 24. September 2023 beim Finale auf dem Hockenheimring vergeben. Doch auch sonst sind ehemalige, gelegentliche und aktive IDM-Piloten gut unterwegs.

Zugegeben, der US-Amerikaner Garrett Gerloff ist kein eingefleischter IDM-Pilot. Aber immerhin war der BMW-Fahrer beim diesjährigen IDM-Gastauftritt des Teams Bonovo action um Michael Galinski und Jürgen Röder auf dem Red Bull Ring dabei und hat sich mit zwei Siegen in der IDM als erster Texaner in die Geschichtsbücher eingeschrieben und anschließend glaubhaft beteuert, «die IDM hat mir Spaß gemacht». Spaß gemacht hat ihm am vergangenen Wochenende auf den jeden Fall das Training zum neunten WorldSBK-Lauf im französischen Magny Cours. Denn dort holte er erstmals in seiner Karriere die Pole-Position.

«Dieses Wochenende war wirklich verdammt gut, fast ein Traumwochenende», lautete am Sonntagabend dann sein Fazit, nachdem er dem Team das beste WM-Wochenende des Jahres geliefert hatte. «Ich habe die erste Pole-Position für mich und Bonovo action BMW geholt, und dann noch zwei Top-5-Platzierungen. Darüber können wir uns sehr freuen. Es war auch ein Wochenende, auf dem wir für die Zukunft aufbauen können. Insgesamt haben wir viel gelernt, und das können wir für die abschließenden drei Saisonrunden nutzen. Ich freue mich wirklich darauf.»

Auch noch mit IDM-Wasser gewaschen und in der Superbike-WM unterwegs: Gerloffs Teamkollege Loris Baz. Dazu noch der Este Hannes Soomer, der im Team Petronas MIE Honda den Brasilianer Eric Granado vertrat und einen WM-Punkt holte. Bereits IDM-Erfahrungen im Rahmen des Yamaha-Cups hat Toprak-Razgatlioglu. Auch Remy Gardner war, wenn auch nur mässig erfolgreich, beim IDM Superbike-Lauf in Zolder am Start und ihre Grundausbildung haben vor vielen Jahren in der IDM Michael van der Mark und Dominique Aegerter absolviert.