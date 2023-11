IDM News: Meklau-Moped, Handbruch und Kawa-Ausflug

Im Winter geht es mehr ums Planen als ums Fahren. Daher laufen aktuell die Vorbereitungen auf die kommende Saison. Oder man räumt mal wieder ordentlich auf und bietet seine Suzuki aus vergangenen Tagen an.

Der Renndirektor vom Red Bull Ring verkauft seine altes Arbeitsgerät, ein Ex-Fahrer bietet Trainings an, ein Aufsteiger bricht sich die Knochen und ein IDM-Pool-Partner plant bereits die Party für den nächsten Sommer.

Kawa-Days 2024

Die bewährten Kawasaki Days gehen in die nächste Runde: Am 15. und 16. Juni 2024 laden die Kawasaki-Verantwortlichen ans Technik Museum Speyer ein, um aktuelle und klassische Motorräder anzuschauen, Zweirad-Action zu erleben und sich mit vielen anderen Gleichgesinnten auszutauschen. Selbstverständlich sind alle Motorrad-Fans willkommen. «Zudem haben wir ein besonderes Jubiläum zu feiern», verkünden die Macher, «denn wir blicken zurück auf 40 Jahre Ninja.» Natürlich werden auch wieder Testfahrten mit den aktuellen Kawasaki-Modellen möglich sein. Buchungen sind aktuell noch nicht möglich. Es stehen direkt am Eventgelände Parkplätze zur Verfügung und der Eintritt zu den Kawasaki Days ist kostenlos.

Meklau-Moped im Angebot

Rennen fährt der Österreicher schon länger nicht mehr. Inzwischen gehört er zur Führungsetage am Red Bull Ring. Jetzt bietet er über die Website Willhaben eines seiner ehemaligen Renn-Mopeds zum Verkauf an. Im Angebot: Suzuki GSX-R 1000R SBK Racing.

«Bist du bereit, die ultimative Rennmaschine zu besitzen», ist in der Anzeige zu lesen. «Diese Suzuki GSX-R 1000R SBK Racing ist ein Meisterwerk der Geschwindigkeit, Kraft und Präzision. Es ist voller Top-Upgrades, die es zu einer Kraft machen, mit der man auf der Strecke rechnen muss.» Im Paket enthalten sind unter anderem Yoshimura Racing Parts, Akrapovic Auspuffanlage in Titan, Öhlins Fahrwerk, Brembo Titan SBK-Sattel und Brembo 320 Disc 6,5 mm, Carbon-Fairing und PVM Racing Alu-Räder. «Dieses Bike ist für Speed-Dämonen und Rennbegeisterte gebaut», steht weiter in der Anzeige, «die das Beste fordern. Verpassen Sie nicht Ihre Chance, dieses Kraftwerk eines Motorrads zu besitzen.» Kostenpunkt 27.500 Euro.

Hockenheim-Tour mit Jan Bühn

Früher war Jan Bühn selbst in der IDM Superbike und der Langstrecken-WM unterwegs. Jetzt bietet er mit seinem Unternehmen Trackaction Jan Bühn Test- und Trainingsfahrten an, mit ihm als Instruktor. In der Nähe des Hockenheimrings zuhause hat er einen der wenigen freien Wochenend-Termine ergattert. Gebucht werden kann für das erste Juni-Wochenende 2024. «Aufgrund der hohen Nachfrage steht jedoch nur ein geringes und zeitlich begrenztes Plätze-Kontingent zur Verfügung», erklärt Bühn. Wer Zeit und Lust hat, kann ab sofort buchen.

Orgis-Umstieg

Der 23-jährige Sachse Kevin Orgis hat 2023 auf einer BMW M 1000 RR die Pro Superstock 1000-Klasse gewonnen. Sein Aufstieg in die IDM Superbike ist ein logischer Schritt. Er hatte in der Pro Superstock 1000-Serie fünf Siege geholt und auch in allen weiteren Rennen gepunktet. Mit einem Vorsprung von 48 Punkten vor dem Zweitplatzierten Johann Flammann gewann Orgis den Cup-Titel. Orgis hat fünf Jahre seiner Karriere in der CEV Repsol Moto3-Junior-WM und der Moto2-EM in Spanien verbracht, bevor er nach Deutschland zurückkehrte. Dass er hier nicht gleich in die Superbike-Klasse eingestiegen ist, hatte seinen Grund. Ihm fehlten Streckenkenntnisse. Doch Orgis hat schnell gelernt und gönnte sich auf dem Red Bull Ring einen Superbike-Gaststart. Es wird im Familien-Team weitergehen, in dem Vater René das Management in der Hand hat. Das hat sich bewährt, auch wenn Kevins Talent diversen Teams nicht verborgen blieb und es Angebote gab. Es bleibt auch bei der BMW M 1000 RR, nur die Testtermine sind ins neue Jahr gerutscht. Kevin hat sich letzte Woche beim Bouldern in der Halle das rechte Handgelenk gebrochen. Er ist an der Kletterwand abgeschmiert und beim Abstützen auf dem Boden ist es passiert. (Quelle: idm.de)

Spanien-Reise

IDM Superbike-Pilot Bálint Kovács macht sich Mitte dieser Woche auf den Weg von Ungarn nach Barcelona. «Dort werde ich am Finallauf der ESBK, der Spanische Meisterschaft, mit dem easyRace Team in der Kategorie Stock 1000 teilnehmen», erklärt der BMW-Pilot. «In der letzten Saisonrunde möchte ich ein gutes Ergebnis erzielen, also ich bin bereit für den Wettkampf.»