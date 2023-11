IDM News: Geschenke, Chancen und Spanien-Souvenir

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und doch hatte ein IDM-Pilot noch nicht genügend Rennkilometer absolviert. Einen ehemaligen IDM-Champion kann man sich unter den Weihnachtsbaum holen.

Bei der IDM werden im Hintergrund bereits die Weichen für das kommende Jahr gestellt. Auch bei Aktiven und Ehemaligen bereitet man sich auf den Jahreswechsel vor.

WM-Weihnachtsgeschenke

In der Endurance-WM holte YART den Titel 2023 auch mit deutscher Unterstützung. Für Marvin Fritz war es damit der vierte Titel in seiner schon lange erfolgreichen Karrieren. Nach dem Titel im ADAC Junior Cup (2005), dem Titel in der IDM Supersport (2014) und dem Sieg in der IDM Superbike (2016) darf sich Fritz seit diesem Jahr nun auch Langstrecken-Weltmeister nennen. «Endlich ist es so weit», verkündet jetzt das Team, «pünktlich zu Weihnachten. Die Ultimate YART Geschenkbox, mit T-Shirt, Wein, Kaffee, Original-Autogramme und limitierter Geschenkbox.» Bestellungen werden ab sofort entgegengenommen.

Wieder eine WM-Chance

Das Zwischenspiel in der IDM war beim Schweizer Marcel Brenner denkbar kurz. Den Supersport-Piloten hat es immer in die große weite Welt gezogen. Jetzt erhält er im kommenden Jahr eine weitere WM-Chance. Im letzten Jahr war Brenner in der Endurance mit dem Team Bolliger unterwegs, nachdem sein Abstecher in die Italienische Meisterschaft nur von kurzer Dauer war. Anfang November konnte er einen Vertrag beim Team MTM Racing unterschreiben. «Es war ein unglaublich schöner Moment für mich», beschreibt Brenner seine Gefühlswelt. «MTM wird das Material und die Infrastruktur zur Verfügung stellen, einschliesslich des technischen Personals, und als Team werden wir unter dem Namen VIAMO Racing auftreten.»

Pitbike-Winterpause

Der ehemalige IDM-Pilot Christof Höfer ist unter anderem mit seinem Pitbike-Angebot erfolgreich. Doch aktuell wird umstrukturiert. «Wir möchten euch mitteilen», erklärt Höfer über die sozialen Medien, «dass es diesen Winter leider keine F73 Academy Pitbike-Hallenrunde auf der Kartbahn Hungen geben wird. Die Gründe dafür sind vielfältig, und die strukturellen Veränderungen im Bereich Zweirad-Organisation seitens der Bahn harmonieren leider nicht mit dem Konzept der F73 Academy.» Die Outdoor-Saison beginnt im April 2024.

Kaputte Hand als Spanien-Souvenir

Der ungarische IDM Superbike-Pilot Bálint Kovács hatte Mitte November nochmals die Koffer gepackt, um in Barcelona beim Finale der Spanischen Superbike-Meisterschaft anzutreten. «Der Donnerstag verlief reibungslos und gut» so sein Bericht, «ich konnte ein paar gute Runden auf der Strecke drehen, aber die fast einmonatige Pause machte sich bemerkbar, ich brauchte etwas länger, um wieder in Schwung zu kommen, als ich erwartet hatte.» Am Samstag ging es zuerst aufwärts und der BMW-Pilot holte Platz 8 in der Superstock-Kategorie. Die verdienten Lorbeeren konnte er am Sonntag nicht ernten. «Leider hatte ich mich beim morgendlichen Qualifying am Samstag an der Hand verletzt», so Kovács. Das Wochenende war damit vorzeitig beendet.