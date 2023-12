IDM-Kommentatoren haben das letzte Wort 2023

Lukas Gajewski und Tommi Deitenbach waren bei allen IDM-Läufen der Saison 2023 am Start und kommentierten im Auftrag von Radio Viktoria im IDM-Live-Stream was das Zeug hielt. Ihnen gebührt das Finale 2023.

Wer sich an den IDM-Wochenenden 2023 die Rennen per Live-Stream anschaute, wurde stets von Lukas Gajewski und Tommi Deitenbach kompetent beschallt, in der Boxengasse und der Startaufstellung war Danijel Peric mit dem Mikro unterwegs. Gajewski und Deitenbach verraten pünktlich zum Jahresende ihre ganz persönlichen Momente 2023.

«Mein Gänsehaut-Moment in der IDM 2023 war die Startphase von Rennen eins in Schleiz», verrät Lukas Gajwski, «genauer gesagt die Live-Bilder von unserer Drohne bei der Abfahrt in die Seng. Das hat mich echt mitgerissen. Erst die Schikane mit der Tribüne und der Ortschaft im Hintergrund und dann dieser komplett grün eingerahmte, schmale Streifen Asphalt mit den Motorrädern, die da runterdonnern. Das sah aus, als hätten wir einen TV-Helikopter im Einsatz. Und wir haben ja wieder aus Tommi Deitenbachs Wohnmobil kommentiert, das in der Boxengasse stand. Das heißt, ein paar Sekunden nach diesen tollen Bildern sind uns die Jungs gefühlt über den Frühstückstisch gefahren. Also auch für uns am Mikro ein sehr intensives Erlebnis und das macht natürlich am meisten Spaß.»

«Schleiz ist natürlich immer etwas Besonderes», so auch die Meinung von Deitenbach. «Volle Hütte, begeisterte Fans. Und natürlich der Arbeitsplatz, auch in diesem Jahr das Glücksmobil. Das ist mein Wohnmobil, das als mobile Sprecherkabine zweckentfremdet wird. Dabei ist es gar nicht mehr das Glücksmobil, denn das alte Wohnmobil hatte sich nach 12 Dienstjahren Ende 2022 verabschiedet.»

«Der Stellplatz ist wohl der verrückteste Ort, an dem man auf einer Rennstrecke campen kann», erzählt er weiter. «Mitten in der Boxengasse, direkt neben dem Zeitnahmeturm. Und in der Pause sitzt man gemütlich bei einem Käffchen im Campingstuhl, direkt neben einem mobilen Reifenregal samt brummendem Stromaggregat, herrlich. Allerdings ist das dort nichts für Langschläfer. Denn die allmorgendlich Einsatzbesprechung der Streckenmarshalls und Rettungskräfte findet direkt vor der Tür statt, quasi kurz nach Sonnenaufgang…»

«Aber Schleiz war natürlich auch sonst wieder sehr emotional», meint Deitenbach. «Ja, als Kommentator sollte man ja neutral sein, aber man ist auch Mensch. Und da ich als Alterspräsident der TV-Kommentatoren schon so lange dabei bin, kenne ich den einen oder anderen Pilot schon von Kindesbeinen an. Samt Familien und persönlichen Erlebnissen. Und so hat es auch mir eine Freudenträne rausgedrückt, als Toni Finsterbusch ein Jahr nach seinem heftigen Unfall an gleicher Stelle diesmal auf dem Podium beim Superbike-Rennen stand. Kurz darauf ging die Gefühlslage dann jedoch abrupt in den Keller, als es bei den Sidecars heftig krachte. Göttlich/Krieg und Sattler/Schmid waren in der Seng abgeflogen. Am Freitag hatten wir mit letzteren noch viel Spaß bei einem besonderen Videodreh. Zum Glück gab es dann später Entwarnung.»

«Das Rennen am Red Bull Ring war diesmal in Sachen Wetter verkehrte Welt», erinnert er sich. «Sonst lockt die Region mit schönstem Urlaubswetter, 2023 war Land unter. Es regnete ununterbrochen, und anstatt das Feierabend-Bierchen gutgelaunt auf einer Terrasse zu genießen, musste man sich am Abend erstmal trockenlegen. Irgendwann waren trockene Schuhe einfach nicht mehr vorhanden. So konnte ich dann am Samstag zwischen den Trainings schnell noch ein entsprechendes Fachgeschäft suchen, wo ich kurz vor Ladenschluss noch trockenes Material erwerben konnte. Nächstes Jahr nehme ich meine Moto-Cross Ausstattung mit.»