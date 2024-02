Motorradmesse Leipzig mit zwei IDM-Präsentationen

Die Motorrad Messe Leipzig zelebriert am kommenden Wochenende ihre zweite Ausgabe nach dem Corona-Break. Der Veranstalter lockt mit mehr Ausstellern, mehr Fläche und wieder mehr Motorsport.

Wieder mehr Marken und größere Messestände lassen die Motorradmesse Leipzig in ihrem zweiten Jahr nach der Corona-Pause wieder kräftig wachsen. Gleich 30 Prozent mehr Fläche belegt die große Zweiradmesse im Osten der Republik im Vergleich zum Vorjahr. So haben zum Beispiel Harley-Davidson, Triumph und KTM ihre Stände deutlich vergrößert und Honda ist nach der Corona-Auszeit erstmals wieder dabei. Neben den Neumaschinen aus aller Welt gibt es auf dem großzügigen Leipziger Messegelände Bekleidung, Zubehör und Serviceangebote. Auch diesbezüglich sind neue Aussteller und Marken vertreten.

Mit dabei ist eine große Marke, aus DDR-Zeiten. Die Simson Schwalbe entsteht in historischem Aussehen, wird aber von einem Elektromotor angetrieben. Sicher ein interessanter Stand für die Fans der ostdeutschen Kult-Marke, ebenso wie für die Kundschaft, die ein interessantes Zweitfahrzeug für den Stadtverkehr sucht.

Dem in der Region sowie dem etwas weiteren Umland hoch im Kurs stehenden Thema Motorsport wird mit diversen Bühnenpräsentationen Rechnung getragen. So wird am Samstag, 10. Februar, 12:30 Uhr das ORM Racing Team 2024 offiziell vorgestellt. Für dieses wird der letztjährige Superstock-1000-Cup-Sieger Kevin Orgis in diesem Jahr mit einer BMW in der IDM Superbike auf Punktejagd gehen.

Ebenso wird sein jüngerer Bruder Leon über seine Pläne 2024 berichten. Vorab sei nur so viel verraten, dass er als Yamaha-Superbike-Werkstestfahrer fungieren und in diesem Zusammenhang sporadisch bei der IDM auftauchen wird. Fix geplant ist der Saisonauftakt vom 3. bis 5. Mai auf dem Sachsenring.

Ab 14 Uhr wird Bike Promotion seine (Hobby-)Rennserien Int. Deutsche Bike Promotion Meisterschaft und German Endurance Cup vorstellen und auch das Deutsche Enduro Museum Zschopau wird vor Publikum Werbung in eigener Sache machen.

Am Sonntag folgt ab 14 Uhr die nächste offizielle Teampräsentation, und zwar von GERT56 mit den alten und auch diesjährigen IDM-Superbike-Piloten Toni Finsterbusch aus Krostitz und Jan-Ole Jähnig aus Lehndorf bei Altenburg.

Sportlich geht es auch an den Clubständen zu. Die Stuntshow in der Messehalle 4 bekommt etwas mehr Platz für spektakuläre Artistik. Dort kann man sich auch Karten für den Motorrad-Grand-Prix auf dem Sachsenring sichern. Im Außenbereich an der Halle 4 laufen an allen drei Messetagen spektakuläre Supermoto-Wettbewerbe und Show-Vorführungen.

Die 2023 erfolgreich gestartete Kombination der Motorradmesse mit der zeitgleich laufenden Messe «Haus, Garten, Freizeit» wird fortgesetzt, sodass am Samstag und Sonntag die Besucher des Bike-Events mit ihrer Eintrittskarte auch die Stände, Restaurants und Freizeitangebote in den Hallen 1, 3 und 5 besuchen können – und natürlich umgekehrt. Eine gute Gelegenheit für einen etwas größeren (Familien-)Ausflug nach Leipzig.

Am Freitag (9. Februar) ist die Motorradmesse speziell für Zweiradfans geöffnet. Von 12 bis 18 Uhr ist Motorrad pur angesagt. Der Eintritt kostet im Online-Vorverkauf 10 Euro, an der Tageskasse 12 Euro. Vorverkaufskarten gibt es unter www.zweiradmessen.de

Am Samstag und Sonntag (10. und 11. Februar) öffnen die insgesamt vier großen Messehallen von 9:30 bis 18 Uhr mit den Themen «Haus, Garten, Freizeit», Mitteldeutscher Handwerksmesse und der Motorrad Messe Leipzig.

Wer mit dem Bike anreist, parkt wie gewohnt kostenlos nahe am Eingang. Von dort gelangt man auf direktem Weg in die Motorrad-Ausstellung.