DMSB Handbuch 2024 + Lizenz-Geschichten

Es gibt spannendere Gute-Nacht-Lektüren, doch sollte jeder Aktive mal einen Blick in das aktuelle Handbuch des Deutsche Motor Sport Bundes werfen, um im Fall der Fälle gerüstet zu sein. Probleme bei Lizenzen.

Der DMSB hat die Handbücher für die Saison 2024 veröffentlicht. Die digitale Ausgabe für den Automobil- und Kartsport sowie das PDF-Exemplar für Motorradsport stehen zum kostenlosen Download auf der Homepage des Motorsport-Dachverbandes zur Verfügung.

Wie bereits in den vergangenen Jahren veröffentlicht der DMSB seine Handbücher mit Blick auf die Ziele des Verbandes in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit grundsätzlich in digitaler Form. Durch die Veröffentlichung im gängigen A4-Format können einzelne Reglements bei Bedarf unkompliziert zu Hause ausgedruckt werden. Als weiterer Service können disziplinspezifische Reglements mit nur einem Klick als Gesamtdatei heruntergeladen werden.

Zudem gibt es als zusätzlichen Service ab voraussichtlich Mitte März für alle Interessenten auch die Möglichkeit, die DMSB-Handbücher in gedruckter Form zu erwerben.

Lizenz-Geschichten

Bei der Beantragung von Lizenzen im DMSBnet kommt es nach wie vor zu einem erhöhten Anfrageaufkommen. Daher kann es zeitweise zu Verzögerungen bei der Bearbeitung einzelner Anfragen kommen. Die Bearbeitungsdauer eingehender Lizenzanträge liegt derzeit bei ca. 14 Tagen.

«Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DMSB-Geschäftsstelle arbeiten mit Hochdruck daran, alle Anliegen so schnell wie möglich zu bearbeiten und bei Anfrage persönlich weiterzuhelfen», erklärt der DMSB aktuell. «Seien sie versichert, dass jede Anfrage beantwortet wird. Mit dem Verzicht auf wiederholte Nachfragen zum Bearbeitungsstand der Anfrage helfen sie uns dabei, die Anliegen schneller zu bearbeiten. Vielen Dank für ihr Verständnis. Sollten sie Probleme oder Fragen zur Lizenzbeantragung oder zum DMSBnet haben, können sie diese selbstverständlich weiterhin per E-Mail an lizenzdmsb.de senden. Aktuell ist es aufgrund eines technischen Problems nicht möglich, den Posteingang des Lizenzantrags im System zu hinterlegen. Bitte sehen sie daher von Nachfragen zum Eingang des Lizenzantrages ab.»