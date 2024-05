IDM News: Spätzünder und Geldsammler

Die IDM Saison 2024 geht am Wochenende auf dem Sachsenring los. Neben IDM plus Rahmenklassen ist auch die Seitenwagen-WM mit am Start. Auf den letzten Metern der IDM-Pause gabs die letzten Änderungen.

Der eine oder andere Pilot will es nach der Verletzungspause nochmal wissen. Andere versuchen es mit eine anderen Hersteller und sind eher zufällig dabei und bieten was fürs Geld.

Luca de Vleeschauwer: Sponsoren Angebot

Der Belgier ist inzwischen ein fester Name in den Teilnehmerlisten der IDM Supersport. Für diese Saison sagte er dem Kawasaki-Team des Schweizers Emil Weber auf Wiedersehen und dockte im Team Moto Life an, wo er in diesem Jahr eine Triumph pilotiert. Zusätzlich starter de Vleeschauwer auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Sponsorensuche gehört neben dem Fitness-Programm und den Kilometern auf der Strecke zum harten Brot eines (fast) jeden Rennfahrers. Der Belgier wirbt jetzt in den Sozialen Medien. «Das Sponsoring unseres Rennstalls ist zu 100 Prozent steuerlich absetzbar», wirbt er. «Eine von vielen Möglichkeiten ist es, unser Helmdesign-Sponsor zu sein. Was das genau bedeutet? Du wählst die Farben aus, die ich fahren werde. Du gibst an, wie du das Design gerne hättest und graficalracingdesign wird es für dich umsetzen. Du kannst wählen, wie und wo du dein Logo auf dem Helm anbringen möchtest. Wir bieten auch Möglichkeiten an für ein Event an.»

Björn Stuppi: Neuer Anlauf

Wer die Teilnehmerlisten aufmerksam studiert hat, konnte sehen, dass sich Björn Stuppi nach einer längeren, verletzungsbedingten Racing-Pause wieder bei der IDM Superbike eingeschrieben hat. Jetzt folgte via Facebook auch seine persönliche Bestätigung. «Am Wochenende startet die Saison in der IDM Superbike bei meinem letztjährigen Team RR Socia Racing. Danke für das Vertrauen, den Zusammenhalt und die regelmäßige Motivation in der nicht so einfachen Zeit. Wir werden leider mit etwas Trainingsrückstand und etwas weniger gefahrenen Testkilometer am Sachsenring sein, diese aber mit Sicherheit bis zum zweiten Rennwochenende aufgeholt haben. Mein letztjähriger Teamkollege Colin Velthuizen #64 wird auch in diesem Jahr mit mir die Box teilen und mein Teamkollege bleiben, was mich ebenfalls sehr freut. Die wohl größte Veränderung zum Vorjahr werden die Fahrwerkskomponenten sein, bei denen wir von YSS auf Öhlins zurückkehren. Ich bin mir sicher, dass wir eine sehr gute Saison mit viel Spaß haben werden.»

Marco Fetz: Volle Motivation

Auch wenn Marco Fetz in der Vergangenheit durch eine langwierige Beinverletzung mehr als ein Jahr in Sachen Racing verloren hat, will er sich in diesem Jahr auf dem Weg zurück zur alten Stärke auch wieder in der IDM beweisen. Beim Start in der Langstrecken-WM konnte er sich bei den 24 Stunden von Le Mans bereits ordentlich warmfahren. Kurz vor dem Start der IDM Superbike-Saison 2024 auf dem Sachsenring kam auch von Fetz die lang erwartete Zusage. «Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ich dieses Jahr in der IDM Superbike mit meiner Startnummer 6 teilnehmen werde», so sein Statement. «Nach unserem erfolgreichen 24h Rennen bin ich mehr als bereit, am Wochenende auf mein neues Einsatzbike, eine BMW M1000RR, in unserem privaten Team MF-Racing powered by Jung in die Saison zu starten. Vielen, vielen Dank an alle Sponsoren und Partner für die Unterstützung. Auf geht‘s in die erste Runde.»

Schlosser/Schmidt: Neue Clubmitglieder

Die Partnerschaft zwischen dem Schweizer Sidecar-Piloten Markus Schlosser und seinem neuen Beifahrer Lucas Schmidt aus Deutschland ist mehr als frisch. Und eine ganze WM-Saison war seitens Schlosser eh nicht geplant. Doch in der Regel kommt es ja anders als man denkt. So auch bei der neuen Kombi Schlosser/Schmidt. «Wir brauchen Unterstützung», so die klare Ansage seitens des Schweizers an seine Fans. «Die Saison 2024 kam plötzlich und überraschend und wir benötigen deine Hilfe. Wir suchen 500 Fans für unseren 100er-Schlosserclub. Werde durch deinen Einritt in den 100er Schlosserclub Teil einer Erfolgsgeschichte und kämpfe mit uns zusammen um den WM Titel. Selbstverständlich freuen wir uns auch über kleinere oder größere Beträge zu unserer Förderung. Für deinen Eintritt in unseren Team Schlosserclub für 100€ jährlich bekommst du von uns einen Team Schlosser Racing Schlüsselanhänger und deinen Namen auf unserer Homepage. In der Schweiz Paypal: teamschlosser@gmail.com. In Deutschland Paypal: melanie_ertel@hotmail.de Betreff: 100er Schlosserclub Bitte Geldsendung an Familie/Privat angeben.»