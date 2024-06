IDM Oschersleben: Der Plan am Samstag

Seit Freitag sind die IDM und ihre Rahmenserien in der Motorsport Arena zu Gast. Wenn alle Freien Trainings, Qualifyings und Superpole-Sessions vorbei sind, startet der KTM Junior Cup um 14.30 Uhr mit dem ersten Rennen.

Alles ist bereit, für einen spannenden Renn-Samstag in Oschersleben. Schon am Nachmittag gibt es die ersten Punkte. Doch vorher wird um die Startpositionen gefightet.

Noch ein Cup

Hochkonzentriert muss man inzwischen in Sachen Cup bleiben. Denn in der Motorsport Arena Oschersleben wird das IDM-Rahmenprogramm nach Pro Superstock 1000, Northern Talent Cup und KTM Junior Cup mit dem Yamalube R7 Cup noch um einen erweitert. Mit einem eigenen Zeitfenster bietet der Yamaha-Cup absolute Chancengleichheit. Denn alle Motorräder sind exakt gleich aufgebaut und werden dem Piloten rennfertig übergeben. Anpassungen sind nur in sehr kleinem Rahmen erlaubt – es kommt also ausschließlich auf das Können des Fahrers an. Und das nicht nur im deutschen R7 Cup, sondern europaweit. Denn die besten Fahrer jedes Landes werden am Ende der Saison zum Superfinale eingeladen. Ein internationales Rennen im Rahmen der Superbike WM. Diesen internationalen Vergleich konnte Team Deutschland 2023 mit dem Deutschen R7 Cup-Meister Valentin Folger gewinnen.

Was zu beissen

Wer rund um die Rennstrecke in Sachen Essen nicht fündig wird, kann mit seinem IDM-Ticket auch bei der «Tankstelle» im Fahrerlager für sein leibliches Wohl sorgen. Der Eintritt ins Fahrerlager ist bei den IDM-Tickets inklusive. Das Arena Diner hat am Wochenende wie folgt geöffnet: Freitag bis Samstag: 07:00-21:00 Uhr, Sonntag: 07:00-20:00 Uhr. Wer will kann auch schon vorab einen Blick auf die Speisenkarte werfen.

Zur Erinnerung

Seit diesem Jahr gibt es bei der IDM Superbike ein neues Trainingsformat. Das Reverse Grid aus den Vorjahren wurde abgeschafft. Nach dem Superpole Pre-Practice am Freitag werden die Startpositionen am Samstag in der Superpole 1 und 2 ausgefahren. Die Startaufstellung gilt für beide Rennen am Sonntag.

Der Stream

Ab heute ist Radio Viktoria wieder am Start und zeigt die ersten Rennen des Northern Talent Cup, der IDM Supersport 300 und des Yamalub R7 Cup im Live-Stream über die IDM-YouTube-Seite. Alles andere gibt es nur ohne Bilder aber per Live-Timing zu sehen.

Das Wetter

In Oschersleben ist es am Morgen bedeckt und die Temperatur liegt bei 14°C. Im Laufe des Mittags ist es leicht bewölkt bei Höchsttemperaturen bis zu 24°C. Am Abend ist es in Oschersleben bewölkt bei Werten von 18 bis zu 20°C. In der Nacht sind Teile des Himmels mit Wolken bedeckt bei Tiefsttemperaturen von 15°C. Mit Böen zwischen 19 und 36 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Samstag, den 1.Juni 2024

08.30 bis 08.55 Uhr Q1 IDM SSP 300

09.00 bis 09.25 Uhr Q1 IDM Supersport

09.55 bis 10.05 Uhr FP3 IDM Superbike

10.10 bis 10.40 Uhr Q2 NTC

10.50 bis 11.10 Uhr Q2 R7 Cup

11.15 bis 11.35 Uhr Q2 Pro STK 1000

11.45 bis 12.10 Uhr Q2 IDM SSP 300

12.15 bis 12.40 Uhr Q2 IDM Supersport

13.25 bis 13.40 Uhr SP1 IDM Superbike

13.50 bis 14.05 Uhr SP2 IDM Superbike



14.30 Uhr Rennen 1 KTM JC

15.15 Uhr Rennen 1 NTC

16.05 Uhr Rennen 1 IDM SSP 300

16.50 Uhr Rennen 1 R7 Cup

17.30 Uhr Rennen 1 Pro STK 1000