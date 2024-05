Oschersleben: Ein Favorit vorne, ein anderer im Kies 31.05.2024 - 14:26 Von Esther Babel

© Wiessmann Florian Alt erledigt seine Hausaufgaben

Nach den beiden Freien Trainings am Freitag hatte sich Titelverteidiger Florian Alt an die Spitze gesetzt, knapp vor Ilya Mikhalchik. Pech hatte IDM-Leader Patrick Hobelsberger. Er stürzte am Vormittag.