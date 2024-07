IDM News: Intermot, Red Bull Ring und 100.000 Euro

Die IDM hat am kommenden Wochenende weiter Pause und richtet den Blick langsam, aber sicher Richtung Schleiz. Auch sonst ist einiges los in Sachen Motorsport. Für den Winter kann man planen.

Im Dezember gibt es Mopeds zum Anfassen. Auf dem Red Bull Ring gibt es Mopeds zum Selberfahren und in Oschersleben kann mit mitfahren.

Alles neu bei der INTERMOT 2024

Die INTERMOT 2024 ist für den 5. bis 8. Dezember 2024 angesetzt und die inhaltliche Neuausrichtung der Messe verspricht laut der Macher ein unvergleichliches Erlebnis für alle Motorradfans. «Anders als in Mailand, wo Show und Glamour dominieren, setzt Köln auf Authentizität und direkte Erlebnisse», beschreiben die Verantwortlichen die Zielsetzung. «Kurz nach dem internationalen Launch können Besucher hier die neuesten Saison-Highlights hautnah erleben, anfassen und ausprobieren. Die Messe bietet nicht nur das Live-Erlebnis der vielfältigsten Marken, sondern auch ein umfangreiches Event-Programm. Fahrer aus verschiedenen Rennserien werden im Fahrerlager vertreten sein, und auch spannende Themen gerade für junge Motorradfans stehen im Fokus.»

Ein Batzen Unterstützung vom Staat

Der Northern Talent Cup, im letzten Jahr vom Deutschen Rocco Sessler gewonnen, trägt seine Rennen normalerweise im Rahmen der IDM aus. Doch auch bei der MotoGP am Sachsenring sind die Nachwuchspiloten im Rahmen-Programm am Start. Damit das auch in Zukunft so bleibt, ließ das Innenministerium des Freistaates Sachsen ordentlich was springen und machte eine Fördersumme von 100.000 Euro locker.

Niederländer wieder fit

Senna van den Hoven wird laut idm.de in Schleiz wieder einsatzbereit sein. «Vom Arzt gab es grünes Licht», bestätigt der Niederländer seine Teilnahme an den Rennen in der IDM Supersport 300. Van den Hoven war in Most im Warmup gestürzt, als er versuchte, einem Kollegen auszuweichen. Dabei fuhr er über das Gras, kehrte über die Kerb auf die Strecke zurück, jedoch chancenlos: «Mein Motorrad war außer Kontrolle, sodass ich ins Kiesbett stürzte und mich das Motorrad traf», erinnert er sich. Der Yamaha-Pilot erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Das Ergebnis: Gehirnerschütterung, ein geprellter linker Lungenflügel, eine gebrochene Hand, ein genähtes Kinn und viele kleine Wunden im Gesicht. «Mein Körper hat sich in der ersten Woche danach alles andere als gut angefühlt», berichtet er.

Einladung nach Oschersleben

Wenn die IDM-Saison 2024 Ende September nach dem Finale auf dem Hockenheimring rum ist, kann man in der Motorsport Arena weiterfahren. In Oschersleben findet am 3. Oktober mit einem Sechs-Stunden-Rennen das Finale des Deutschen Langstrecken Cup DLC statt. Anmelden kann man sich in den verschiedenen Kategorien mit zwei oder drei Fahrern. Kosten: 999 Euro je Team plus optional 110 Euro je halbe Box.

Red Bull Ring mit Max Neukirchner

«Eine Rennstrecke mit atemberaubendem Panorama eine Woche nach der Königsklasse. Was will man mehr», fragt der ehemalige WM- und IDM-Pilot Max Neukirchner, der als Trainingsveranstalter mit seiner Firma Top Superbike unterwegs ist. «Das ist der Red Bull Ring mit uns», lautet dann auch seine Antwort. «Vom 23. bis 25. August 2024 geht es auf die 4300 Meter lange Rennstrecke in der Steiermark.» Im Anschluss an die MotoGP. «Und falls du dein Bike nicht mit in den Süden Österreichs nehmen möchtest», so Neukirchner, «kannst du dir bei uns eine Yamaha R1 inklusive Boxenplatz und im Premium Paket inklusive Benzinbedarf für deinen Trackday mieten.»