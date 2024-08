IDM News: Assen, Ausstieg und ein Podcast

Nach dem IDM-Rennen auf dem Schleizer Dreieck ist vor dem drittletzten IDM-Event in Assen. Max Neukirchner engagiert sich und für einen Sachsenring-Sieger ist vorzeitig Schluss. Zwei Sachsen im TV

Zwei Wochen liegen zwischen den IDM Rennen in Thüringen und in den Niederlanden. Die einen fahren gleich durch, andere gönnen sich eine Pause und für einen ist die Saison früher vorbei, als ihm lieb ist.

Neue Podcast-Episode: «FahrSicherMotorrad»

Max Neukirchner ist nicht nur als Instruktor unterwegs, sondern engagiert sich auch tatkräftig für mehr Sicherheit in Sachen Motorradfahren. «Wir freuen uns, euch unsere neue Podcast-Folge vorzustellen, in der wir über unsere Initiative «FahrSicherMotorrad» sprechen», berichten die Macher. «Gemeinsam mit Max Neukirchner, dem besten deutschen Superbike-WM-Fahrer, und Peter Losleben, dem Vorsitzenden des Landesverband Sächsischer Fahrlehrer, beleuchten wir die wichtigsten Aspekte der Motorradsicherheit. Ziel unserer Initiative ist es, die Sicherheit aller Motorradfahrer zu erhöhen, indem wir die Erfahrungen aus der Profikarriere von Max Neukirchner und der sächsischen Fahrlehrer sowie die Ergebnisse aus den unzähligen Trainings gemeinsam auf die Straße bringen. Wir träumen davon, die Unfallzahlen in Sachsen zu senken. Durch gezieltes Training mit dem Schwerpunkt Kurvenfahren wollen wir das Fahrgefühl und die Sicherheit der Motorradfahrer erhöhen. Werdet Teil unserer Facebook-Gruppe «FahrSicherMotorrad», teilt eure Erfahrungen, stellt Fragen und profitiert von den Tipps unserer Experten. Gemeinsam können wir ein Ziel erreichen: sicheres Motorradfahren und weniger Unfälle.» Auch nachzuhören überall da, wo es Podcasts gibt.

Vom Hero ins Aus

Stepan Zuda war zu Beginn der IDM Supersport kein wirklich gängiger Name. Doch spätestens nach seinem Ritt Richtung IDM-Sieg auf dem bei gemischten Wetterverhältnissen rutschigen Sachsenring, war der junge Tscheche in aller Munde. Mit seiner Ducati hatte er den ersten Sieg der Saison 2024 kassiert. Doch vor dem vierten IDM-Event auf dem Schleizer Dreieck war erst einmal Schluss für den gerade 19 Jahre alt gewordenen Zuda. «Danke euch allen für eure Geburtstagswünsche», so Zuda. «Leider fängt das 19. Lebensjahr nicht gut an. Denn leider schaffe ich aus gesundheitlichen und finanziellen Gründen diese IDM-Saison nicht. Wir hatten Höhen und Tiefen, aber ich bin immer noch stolz auf mich, ich habe das Potenzial wieder gezeigt und glaube, dass ich im Motorsport bleiben kann. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr beim Rennen. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und Teil dieser Saison waren.»

Mediale Auszeit

Martin Vugrinec war nach langer Verletzungspause auf dem Schleizer Dreieck bei seinem allerersten IDM Superbike-Rennen gestartet. Bei beiden Rennen war er zu Fall gekommen. Jetzt legt der in Deutschland lebende Kroate eine Pause in Sachen Soziale Medien ein. Fragen rund um seine Rennschule und Workshops beantwortet er vorerst nur per Email oder Whatsapp.

Im TV gelandet

Auf dem Schleizer Dreieck hatten IDM Superbike-Neueinsteiger Max Enderlein und sein Fahrer Marvin Siebdrath aus der IDM Supersport Besuch von einem Kamerateam des MDR. Abends waren die beiden dann schon mit einem Beitrag in den Nachrichten. Jederzeit in der Mediathek abrufbar.

Assen Probelauf

Am ersten August-Wochenende wird das Team SWPN mit Sasha de Vits und Rob Hartog beim Jack's Racing Day auf dem TT Circuit in Assen antreten. Beide Fahrer nehmen an der BeNeLux Trophy Meisterschaft teil, die eingebettet ist in Europas größte Auto- und Motorsportveranstaltung, die jedes Jahr Tausende von Zuschauern anzieht. «Natürlich ist dies auch eine hervorragende Veranstaltung, um sich auf die IDM in Assen vorzubereiten, die in vierzehn Tagen stattfindet», erklärt das Team, das sonst in der IDM Superbike und IDM Supersport dabei ist. Der Eintritt ist bei den Jack's Racing Day frei.