IDM News: Reiterberger lädt ein und Cudlin grüßt

In einem WM-Team wird ein Lehrling gesucht, in einem Kawasaki-Team ist das Fahrer Line-up komplett, in Bayern kann man einen Schnupperkurs machen und Honda-Pilot im Testmodus.

Beim Saisonauftakt in Oschersleben wird Honda-Frischling Patrick Hobelsberger noch fehlen. Dafür machen sich seine Kollegen langsam, aber sicher auf den Weg in die Magdeburger Börde.

Einladung #1

Das nächste Rennen für das BMW Motorrad World Endurance Team steht vor der Tür. «Wir liegen aktuell auf Platz 4 der Meisterschaftswertung und peilen einen Heimsieg in Spa-Francorchamps an», erklärt Teamchef Werner Daemen. «Unser Team ist bestens vorbereitet und hat bereits beim anspruchsvollen 24-Stunden-Rennen von Le Mans außergewöhnliche Professionalität bewiesen.» Dieses Jahr tritt MRP Racing zusätzlich mit einem eigenen Team in der Stock-Klasse an – das gibt doppelte Siegchancen. Wer hautnah dabei sein will, kann sich das VIP-Paket buchen. Inklusive: Eintrittskarte, Mittag- und Abendessen am Samstag, Meet & Greet mit den Fahrern, eine Führung durch die Box des BMW Motorrad Endurance Teams und ein exklusives Goodie Bag. Anmeldung und Fragen bei info@mrp-racing.com.

Rentnerband

Oliver Skach war in der Vergangenheit auch schon als Fahrer in der IDM Superbike unterwegs und ist seit letztem Jahr mit seinem Kawasaki Team als Teamchef am Start. Nachdem sich die Wege von Skach und seinem vermeintlichen Zugpferd Patrick Hobelsberger schon Anfang des Jahres wieder getrennt hatten, war er auf der Suche nach einem zweiten Piloten neben dem Kroaten Martin Vugrinec. In Österreich wurde er jetzt fündig. Philipp Steinmayr hatte sich Ende letzten Jahres aus der doch kostenintensiven IDM Superbike zurückgezogen. Jetzt holte ihn Skach zurück. «Natürlich ist uns bewusst, dass er als Ex-BMW-Fahrer zuletzt ein Motorrad hatte, das die Benchmark gesetzt hat, und wir noch in der Entwicklung stecken», berichtete Skach auf IDM.de, «es hat aber alles gepasst und Philipp passt auch ins Team.»

Grüße aus Australien

Damian Cudlin war lange Jahre ein fester Bestandteil der IDM. Erst in der Supersport-Klasse, Meistertitel inklusive, und später in der IDM Superbike. Nach seinem Rücktritt betreibt er in Australien eine Motorradfahrerschule. Einer seiner ehemaligen Schützlinge trumpft nun Ende April in Jerez ordentlich auf. «Carter Thompson hat seinen ersten Sieg im Red Bull MotoGP Rookies Cup errungen, nachdem er bei nur noch drei Runden vor Schluss eine Long Lap Strafe absolvieren musste und sich mit einer herausragenden Aufholjagd durch das Feld zurückkämpfte», schwärmt Cudlin. «Wir sind vielleicht voreingenommen, aber wir finden, dass es das beste RBR-Rennen war, das wir je gesehen haben. Wenn Sie es noch nicht gesehen haben, sollten Sie es sich unbedingt ansehen. Es ist ein absoluter Knaller. Carters Weg bis hierher war lang und sehr hart, aber wie wir ihm immer gesagt haben: Die Besten kommen immer nach oben. Gut gemacht, Kumpel. Du hast die ganze MotoStars-Familie wirklich stolz gemacht.»

Einladung #2

«Lang, lang ist's her»«, meint der EWC-Pilot und vierfache IDM Superbike-Champion Markus Reiterberger beim Blick auf die Fotos seiner Mini-Bike-Zeit. «So hat damals meine Karriere angefangen, mit einem Minibike. Und genau diese Chance haben die zukünftigen Stars des Motorrad-Rennsports am 11.05. im Rahmen der Feier zum 100-jährigen Jubiläum der Obinger Motorrad-Rennfahrer-Tradition. Eine Teilnahme ist nur im Alter von 6 – 14 Jahren (vollendetes 6. Lebensjahr) möglich. Ein Erziehungsberechtigter muss dabei sein und der Teilnahme am Schnupperkurs der ADAC Road Racing Academy 2025 zustimmen.»

«Wir freuen uns auf jede oder jeden von euch kleinen zukünftigen Motorrad-Stars», fügt er noch an. «Und natürlich gibt es zusätzlich noch eine ganze Menge andere interessante Dinge zu sehen, zum Beispiel eine Ausstellung mit Rennmotorrädern aus jeder Epoche von Karl Freilinger (1925) bis zu meinen eigenen Bikes von heute. Für das leibliche Wohl sorgen unsere Obinger. Kommt vorbei und vor allem, schreibt euch ein.»

Lehrstelle zu vergeben

Das vergangene Wochenende verbrachte Stefan Laux mit seiner WM-Fahrerin Lucy Michel noch in Cremona. Doch daheim wartet in seinem Suzuki-Laden noch genug Arbeit. Auch eine Lehrstelle hat der Team- und Firmenchef zu vergeben. «Deine Leidenschaft sind Motorräder», fragt Laux in die Runde. «Dann starte deine Ausbildung zur/m Zweiradmechatroniker/in und werde Teil unseres Teams. Das erwartet dich: abwechslungsreiche 3,5-jährige Ausbildung, Wartung und Reparatur von Motorrädern, Rollern und Quads, Umgang mit modernen Diagnosegeräten und Spezialwerkzeug, beste Perspektiven nach der Ausbildung und Mitarbeiterrabatte. Start: September 2025 bei Zweirad Laux, Siemensstr. 3, 97855 Triefenstein.

Noch ein Test

«Der nächste Test ist abgeschlossen», verkündet Patrick Hobelsberger, der erst zu Beginn des Jahres auf die Honda Fireblade umgestiegen ist. «Die Dinge entwickeln sich wirklich gut, wir haben zwei Tage lang mit der Firma Pemamt an der Federung gearbeitet. Wir haben einige große Schritte in die richtige Richtung gemacht und mit einem einen Tag alten SC1-Reifen die schnellste Runde des Tests gefahren, was wirklich positiv ist, auch wenn unser Zeitangriff aufgrund von Kalibrierungsproblemen zu kurz ausfiel. Ich bin sehr zufrieden mit der Honda und genieße das Fahren wie nie zuvor, es macht einfach nur Spaß. Viele weitere Dinge und Teile stehen noch auf der Warteliste. Vielen Dank an alle Beteiligten.»