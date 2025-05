Wissenswertes aus Oschersleben

Am Wochenende ist die IDM zu ihrem Saisonauftakt 2025 das erste Mal in der Motorsport Arena Oschersleben zu Gast. Neben den IDM Solo-Klassen gibt es auch ein Rahmenprogramm.

Wenn am Freitag die Motorräder in Oschersleben das Kommando übernehmen, ist schon einiges an Vorbereitungen nicht nur bei den Teams und Fahrern vorausgegangen. Auch an der Rennstrecke selbst gibt es einiges zu regeln, bevor es losgehen kann.

Bis der Arzt kommt

Jede Rennstrecke muss die strengen Sicherheitsbestimmungen der verschiedenen Motorsportverbände umsetzen, um den Rennbetrieb überhaupt auf den eigenen Asphalt zu bekommen. Hierzu ist eine erstklassige medizinische Versorgung obligatorisch. Bevor nicht sichergestellt ist, dass bei möglichen Unfällen auf der Strecke oder Zwischenfällen auf den Zuschauerrängen sofort Erste Hilfe eintreffen kann, ist an die Durchführung einer Großveranstaltung, zu der auch die IDM zählt, nicht zu denken. Deshalb ist die Arena froh, dass dieses Gebiet seit der Eröffnung der Strecke im Jahre 1997 zuverlässig vom Deutschen Roten Kreuz Wanzleben betreut wird. Mit dem hochmodernen Medical-Center, einem ‚kleinen Krankenhaus‘, mit Hubschrauberlandeplatz wird dem Rettungs- und Sanitätsdienst eine optimale Infrastruktur auf dem Gelände der Motorsport Arena gestellt.

Pro Jahr werden rund 700 Notfalleinsätze von den rund 80 haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern geleistet. Bei Großveranstaltungen wie der DTM oder der IDM sind fünf Rettungswagen und bis zu fünf Sanitätsstützpunkte besetzt. Dadurch kann auch bei mehreren Zwischenfällen gleichzeitig der Notfalldienst aufrechterhalten werden. Die Mitarbeiter des DRK Wanzleben sind sowohl für die Motorsportler selbst als auch für Zuschauer und Mechaniker da. Somit ist es möglich, allen Aktiven und Fans ein Ansprechpartner und Helfer zu sein. Seit 1998 ist das Medical-Center ebenfalls eine vom Land anerkannte Lehrrettungswache.

Auf Wiedersehen

Nach der IDM ist vor der IDM. In der Saison 2025 schaut die Serie gleich für zwei Veranstaltungen vorbei. Der Terminkalender der Motorsport Arena ist randvoll.



13.06.25 - 15.06.25 Fast Car Festival

04.07.25 - 06.07.25 IDM 2

25.07.25 - 27.07.25 Yamaha Festival

22.08.25 - 24.08.25 BMW Festival Cars&Bikes by BMW Club Deutschland e. V.

05.09.25 - 07.09.25 Asia Arena

19.09.25 - 21.09.25 Nascar Euro Series

25.09.25 - 28.09.25 BIKEtoberfest

03.10.25 - 05.10.25 Sidecar Festival

Mittendrin statt nur dabei

Immer wieder werden Ehrenamtliche als Sportwart im Race Marshals Oschersleben e.V. der Motorsport Arena gesucht. «Du stehst immer gemeinsam mit anderen Leuten (erfahrenen Sportwarten) auf einem Posten», so die To-Do-Liste. «Aufgaben werden am Morgen jeweils im Team am Posten verteilt, folgende Verantwortungsbereiche könnten auf Dich zukommen: Flaggensignale geben bei einem möglichen Unfall oder auf Anweisung der Race Control den Fahrer und das Motorrad aus dem Gefahrenbereich holen. Den Fahrer durch ein Medical Pack schützen, sollte er liegen bleiben und ein Arzt erforderlich sein. Feuerlöscher zum Einsatzort bringen, sollte er erforderlich sein. Fahrer und Personal betreuen nach einem möglichen Unfall/Sturz. Am Abend vor dem Hauptrennen wird es für alle interessierten Sportwarte, welche neu dabei sind nochmals eine kurze Einweisung in die Flaggenkunde geben. Du solltest grundlegend gesund sein und entsprechende Ausrüstung, wie eine Regenjacke oder festes Schuhwerk mitbringen.» Es handelt sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit, somit werden 25 Euro Aufwandsentschädigung gezahlt - bei ausgewählten Veranstaltungen kann diese auch höher ausfallen. Fragen beantwortet a.werner@motorsportarena.com oder unter Telefon 03949 920 566.

Ein Dach über dem Kopf

Auf mehr als 70.000 Quadratmetern ist das Areal im Norden der Arena ein idealer Standort für Zelte und Wohnmobile. Duschen und Toiletten sind in ausreichender Anzahl vorhanden. Auf Anfrage kann Strom für 9,00 Euro pau./Tag dazugebucht werden. Die zweite Zuschauerbrücke verbindet den Zeltplatz mit dem Infield. Ein Zelt kostet pro Person und Nacht 12 Euro, ein Wohnmobil 15 Euro, genau soviel kostet PKW plus Wohnwagen. Plus 1,00 Euro Duschgebühr pro Person oder die Flatrate für 5,00 Euro pro Person und Event für Duschen und Toiletten. Donnerstag 14:00 Uhr bis Sonntag 20:00 Uhr.

Streckenrekord Auto

Die schnellste Rennrunde wurde am 7. August 2005 von dem Österreicher Andreas Zuber im Rahmen der Premiere der World Series by Renault gefahren. Der Pilot der Formel Renault 3.5 fuhr eine Zeit von 1:15.050 Minuten was einem Durchschnitt von 175,900 km/h entspricht und stellte damit den alten Rekord im Automobilsport von 1:20.206 Minuten von Uwe Alzen (Porsche GT) aus dem Jahr 1998 klar in den Schatten. Zum DTM Auftakt 2023 wurde dieser Rekord abgelöst von Laurents Hörr aus dem Prototype Cup Germany im LMP3 mit einer Zeit von 1:18.461 Minuten.

Was in Bezug auf den Streckenrekord noch möglich gewesen wäre, zeigt eindrucksvoll die Zeit von 1:11.09 Minuten. Sie wurde im Training der Formel Renault 3.5 von dem Polen Robert Kubica gefahren. Offiziell werden allerdings ausschließlich Qualifikations- und Rennrunden für diese Statistik gewertet. Die neue, seit 2007 gefahrene 3.696 Meter lange Streckenvariante mit der 90-Grad-Kurve nach Start/Ziel umrundete Fabrizio Crestani am 29. Juli 2011 im Rahmen der FIA WTCC am schnellsten. Der Pilot der AutoGP schaffte im Qualifying eine 1:17.084.