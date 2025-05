IDM Oschersleben 1: Der Plan am Freitag

Von September 2024 bis zum Mai 2025 mussten Fahrer und Fans der IDM warten, bis es wieder zurück auf die Rennstrecke und zur Punktejagd geht. Oschersleben ist dieses Jahr gleich zwei Mal Gastgeber.

Jetzt wird es erstmals in diesem Jahr ernst für die IDM und ihre Rahmenklassen. Am Start ist erstmals die IDM Sportbike, die als Nachfolger der IDM Supersport 300 unterwegs ist. Alles wie gehabt ist bei der IDM Supersport und IDM Superbike. Die IDM Sidecar wurde zwar angekündigt, musste aber mangels Anmeldungen wieder gestrichen werden. Im Rahmenprogramm starten die Nachwuchspiloten des Northern Talent Cup und des ADAC Junior Cup.

Die Strecke

Gefahren wird in Oschersleben im Uhrzeiger-Sinn. Die Länge beläuft sich auf 3667 Meter. Start- und Ziel-Linie sind identisch. Der Sektor 1 geht bei der Startlinie und damit Kilometer 0 los und reicht 1318 Meter weit. Sektor 2 geht bis zu 2625 Meter, von dort bis zur Ziellinie geht der dritte Sektor mit gut einem Kilometer. Wer eine Long Lap Strafe aufgebrummt bekommt, darf diese bei Turn 2 außen herum absolvieren. Als Zeitstrafe, falls es zu spät für eine Long Lap ist, erhält man pro Long Lap drei Sekunden obendrauf.

Zusammengezählt

Von Freitag früh bis zum späten Sonntagnachmittag düst ständig jemand um die Strecke. Die IDM Superbike-Piloten dürften bei drei Freien Trainings insgesamt 90 Minuten ran. Dazu kommen noch 30 Minuten Pre-Practice. Wer gleich in der Superpole 2 landet, hat dort nochmal 15 Minuten Training, dazu nach das zehnminütige Warm-up. Macht 145 Minuten plus zwei Mal 18 Runden Renndistanz. Nur drei Piloten dürfen mehr fahren. Wer durch die Superpole 1 muss, dort unter den ersten Drei landet und erst dann in die Superpole 2 darf, fährt 15 Minuten mehr als der Rest der Konkurrenz. Die IDM Supersport fährt 95 Minuten plus zwei Rennen á 15 Runden. Nur noch 85 Minuten sind es bei den Fahrern der IDM Sportbike. Plus zwei Rennen á 13 Runden.

Im Notfall

Das Medical Center ist von Freitag bis Sonntag rund um die Uhr besetzt. Schluss ist Montag um 8 Uhr. Erreichbar ist das Medical Center unter 03949 – 920 550. Wer ins Krankenhaus muss landet oftmals in der Helios Boerdeklinik, Kreiskrankenhaus 4, 39387 Oschersleben Neindorf, Telefon 03949 - 93500.

Live dabei

Im Stream ist freitags noch Funkstille. Wer dennoch ganz genau wissen will, wer wann seine schnellste Runde fährt, wird beim Live-Timing vom Bike Promotion fündig. Die ausführliche Abendlektüre mit allerlei Zeitenlisten gibt es bei den offiziellen Resultaten. Die Truppe von Streaming-Anbieter Radio Viktoria ist am Samstag wieder im Einsatz.

Das Wetter

In Oschersleben ist es am Morgen wolkenlos bei Werten von 5°C. Gegen später kommt es zu einem Mix aus Sonne und Wolken und die Temperatur steigt auf 17°C. Am Abend gibt es in Oschersleben einen wolkenlosen Himmel und die Temperaturen liegen zwischen 11 und 16 Grad. Nachts gibt es keine Wolken und die Sterne sind klar zu erkennen bei einer Temperatur von 6°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 10 und 15 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan Freitag, 9.Mai 2025

08.45 bis 09.15 Uhr FP1 NTC

09.20 bis 09.50 Uhr FP1 IDM Superbike

10.00 bis 10.25 Uhr FP1 IDM Sportbike

10.30 bis 11.00 Uhr FP1 IDM Supersport

11.45 bis 12.15 Uhr FP2 NTC

12.20 bis 12.50 Uhr FP2 IDM Superbike

13.35 bis 14.00 Uhr FP ADAC JC

14.05 bis 14.30 Uhr FP2 IDM Sportbike

14.40 bis 15.10 Uhr FP1 IDM Supersport

15.50 bis 16.20 Uhr FP3 ADAC JC

16.25 bis 16.55 Uhr PreP IDM Superbike

17.05 bis 17.30 Uhr Q1 ADAC JC