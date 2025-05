IDM News: Donington, Home-Office und eine Aprilia

Das erste Wochenende der IDM 2025 ist in der Motorsport Arena Oschersleben erfolgreich über die Bühne gegangen. Doch gleich ging es weiter im Takt bei den verschiedenen Meisterschaften.

Der Vorjahresmeister gewinnt wieder, der Umsteiger gewinnt erstmals, ein Versicherungsmann wechselt die Seiten und in der IDM Sportbike ist ein Job frei.

Ilya Mikhalchik

Nachdem er im Vorjahr den vierten IDM Superbike-Titel geholt hatte, ging es für den Ukrainer Ilya Mikhalchik in Richtung Großbritannien in die BSB Superstock. In Donington Park war der BMW-Pilot erfolgreich. «Das nennt man perfektes Wochenende», berichtete er. «Pole-Position, Rundenrekord, erster Sieg der Saison und einfach eine schöne Arbeit mit dem Team MLAV Racing, das einen Top-Job macht. Vielen Dank an alle Unterstützer und insbesondere an die-UK Fans, geile Atmosphäre. Sendet liebe Grüße an meine @milanaangel die mich jede Minute unterstützen.»

Patrick Hobelsberger

Noch ist der Honda-Neuling Patrick Hobelsberger nicht startklar für die IDM Supebike. Doch im Nachbarland sammelte der Bayer jetzt erste Rennkilometer. «Heute haben wir an der Niederländischen Meisterschaft in Assen teilgenommen», erklärte er am letzten Sonntag, «um unser Motorrad unter Rennbedingungen weiterzuentwickeln, und konnten das Rennen auch gewinnen. Noch wichtiger ist, dass wir mit neuen Testteilen, auf die wir sehr gespannt waren, sehr wichtige Daten sammeln konnten. Aber was ist mit der Lackierung für 2025?! Großartige Arbeit von Motocrumb und Ilmberger Carbon Parts. Vielen Dank an alle, die diese Saison möglich gemacht haben.»

Pepijn Bijsterbosch

Bei der IDM kümmert sich der ehemalige IDM Superbike-Pilot Pepijn Bijsterbosch im Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW vor allem um die Belange der jungen Piloten und radelt selbst bei jedem Training mit seinem ‚Fiets‘ um die Strecke. Seine Zwillinge Pippa Lizz und Loua Jill sind inzwischen auch schon ein gutes Jahr alt. Doch Zeit zum Rennenfahren bleibt dennoch. In Assen landete er hinter Patrick Hobelsberger auf Platz 2. Da dieser aber nur als Gastfahrer dabei war, ging die volle Punktzahl an Bijsterbosch.

Leon Orgis

«Beruf, Büro, Burnout», fragt IDM Superbike-Pilot Leon Orgis in die die Runde und gubt auch gleich selbst die Antwort. «Nicht bei mir – ich lebe beides: Business & Racing. Für mich ging’s in der Motorsport Arena Oschersleben bei der IDM Superbike wieder ans Eingemachte und das mit Erfolg. Rennen 1: Von P13 auf Platz 5 gefightet. Rennen 2: Von P10 auf P8. Von 27 Startern. Was das Besondere ist? Ich bin nicht nur auf der Rennstrecke Vollgas unterwegs, sondern auch im Alltag als Versicherungsberater bei WWK. Zwei Welten, die unterschiedlicher kaum sein könnten und genau das macht es spannend. Tagsüber heißt es Absicherung, Strategie, Kundengespräche. Am Wochenende dagegen Adrenalin, Präzision, Millisekunden. Ich gehe aktuell noch mit der 2024er BMW M1000RR an den Start und war in Oschersleben der beste Fahrer auf diesem Modell. Für mich ein Beweis, dass mit klarem Fokus, Leidenschaft und einer starken Work-Ethic fast alles möglich ist. Im Job wie auf dem Bike. Ein großes Danke an meine Sponsoren und Partner, ihr macht’s möglich, dass ich beides leben kann.»

Fahrer gesucht

Nach dem Eröffnungswochenende der IDM Sportbike in der Motorsport Arena Oschersleben hatten sich die Wege von Pilot Felix Kauertz und dem Team WSC Racing getrennt. Nicht nur, dass der Fahrer kein Team mehr hat, sondern das Team hat auch keinen Fahrer mehr. «Nach dem überraschenden Aus, ist WSC-Racing auf der Suche nach einem neuen Fahrer für die IDM Sportbike», erklärt Teamchef Roland Matthes. «Wir sind auf der Suche nach einem schnellen Fahrer, den wir in der IDM aufbauen können. Unser Motorrad steht bereit in der Werkstatt unseres Rennteams und wartet darauf, schnellstmöglich wieder zum Einsatz zu kommen. Wir sind bereit, mit einem schnellen Fahrer die Aprilia RS660 zu einem Top 3-Fahrzeug weiterzuentwickeln.»

Kontakt per Mail an info@wsc-racing-team.de. In Oscherleben 1 landete man auf den Plätzen 10 und 6 Platz im Rennen.