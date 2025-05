IDM News: Aus dem Fahrerlager in Oschersleben

Bestes Rennfahrer-Wetter bescherte den Piloten der IDM Solo-Klassen und den Rahmenrennen einen Auftakt nach Maß in der Motorsport Arena. Auch neben der Rennstrecke war so einiges los.

Am Samstag wurden in den IDM-Klassen Sportbike und Supersport bereits die ersten Punkte vergeben. Die Superbiker waren erst am Sonntag dran. Langeweile kam dennoch nicht auf.

Verspätung

Ursprünglich hätten ihm Rahmen der IDM-Veranstaltung auch zwei Rennen zur europäischen Bagger-Serie stattfinden sollen, doch von dort kam eine Absage. Die frei gewordenen Zeitfenster für Training und Rennen versuchte die IDM-Organisation den Sidecar Teams anzudienen. Vergeblich. Noch nicht mal ein halbes Dutzend Anmeldungen kamen zusammen, so dass auch die Seitenwagen-Klasse wieder gestrichen wurde.

Hoher Besuch

Zur Einführung der IDM Sportbike gab es beim Auftakt der Saison 2025 tatkräftig Unterstützung bei der Technik. Freitag und Samstag war der Brite Scott Smart, der ehemalige technische Direktor der WorldSBK und heute Berater der Dorna, in Oschersleben. Die Britische Meisterschaft BSB hatte die Klasse Sportbike bereits im Vorjahr eingeführt, die Weltmeisterschaft zieht im kommenden Jahr nach. Smart sammelt aktuell alles an Infos in Sachen Sportbike, um die WM-Saison optimal vorzubereiten.

Kovács kommt später

Einer fehlte beim Auftakt der IDM Superbike in Oschersleben. Der Ungar Bálint Kovács hatte auf den letzten Drücker seinen Vertrag im Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW verlängert, musste aber mit einem gebrochenen Schlüsselbein zuhause bleiben. «Er war verdammt schnell beim EWC-Training in Le Mans», urteilt sein Teamchef Werner Daemen. Statt Kovács schickte die ungarische Föderation den Nachwuchspiloten Mate Szamado ins Rennen. Kovávs ist ab dem nächsten IDM Rennen in Schleiz wieder dabei.

Dauerkarte

Große Ehre für die Superbiker Florian Alt (HRP-Honda) und Toni Finsterbusch (GERT56, BMW) beim Auftakt der IDM in Oschersleben. Auf dem ‚Walk of Fame‘ im Eingangsbereich des Hotels an der Strecke sind sie laut IDM.de seit Freitag auf goldenen Tafeln verewigt. Die goldenen Steine von Alt und Finsterbusch befinden sich in bester Gesellschaft, unter anderem von Stefan Bradl, Ralph Bohnhorst, Jonas Folger, Jörg Teuchert, Max Deubel, Egbert und Bennie Streuer, Olaf Manthey oder René Rast. Beide Fahrer erhielten zudem eine VIP-Karte für den lebenslänglichen freien Eintritt zu allen Veranstaltungen in der Motorsport Arena.

Besonderheiten

Die Motorsport Arena Oschersleben ist Deutschlands nördlichste Rennstrecke. Der schnellste Teil befindet sich am Ende der Start- und Zielgeraden. Die Strecke trägt nicht nur zufällig den Zusatz Arena im Namenszug, sie hat auch tatsächlich Arena-Charakter. Die Zuschauerbereiche sind sechs bis acht Meter oberhalb der Strecke angesiedelt. Die Anlage ist zentral gelegen, kompakt, flach, übersichtlich, aber auch trickreich in der Streckenführung.

Alte Bekannte

Was macht ein WorldSBK-Teamboss an seinem freien Wochenende? Er schnappt sich ein paar Kumpels und düst im Fall von Michael Galinski von Cuxhaven nach Oschersleben. Auf einem, Einzylinder-Moped. Der Boss von Ducati-Pilot Scott Redding stattete auch gleich der Ducati-Box von Triple M Ducati Frankfurt einen Besuch ab und gratulierte dem Polesetter Lukas Tulovic zu seiner Fabelzeit von 1.23,9 min.