IDM Schleiz: Der Plan am Freitag

Auf der Strecke in Thüringen ist alles angerichtet für eine aufregendes IDM-Wochenende. Durch den vorgezogenen Termin bleibt der ansonsten schon übliche Kampf gegen die Hitze aus.

Es ist erst das zweite Rennen der noch frischen IDM Saison 2025 und schon reist das Paddock an die Strecke in Thüringen. Auf Wunsch des IDM-Promoters findet das Event bereits am anstehenden Wochenende statt. Der Party sollte das keinen Abbruch tun.

Rückblick

Den Stream vom Schleizer Dreieck 2025 gibt es erst ab Samstag zu sehen. Bis dahin kann man sich beim MDR ein wenig beim Oschersleben-Ausflug des IDM Superbike-Teams GERT56 umsehen. «Ein Team unseres Heimatsenders hatte uns am Samstag durch den Tag begleitet und Stimmen und Stimmungen eingefangen», so das Team um Toni Finsterbusch und Jan-Ole Jähnig. «Welche? Das müsst ihr selbst fühlen beim Schauen. Danke an Anette Schneider-Solis und ihr Team für das gute Miteinander und das ehrliche Interesse an unserem Sport.»

Zwischenstopp

Zwei Fahrer aus der IDM haben zwischen dem Auftakt in der Motorsport Arena Oschersleben und dem IDM-Event auf dem Schleizer Dreieck noch einen Halt im Autodrom Most gemacht. Beide waren mit einer Wildcard beim Supersport WM-Lauf von Tschechien unterwegs. Filip Feigl (Genius Racing by Motolife) pilotierte auf heimischem Boden eine Triumph Street Triple RS 765. Es war sein zweiter Auftritt in der WorldSSP, nachdem er letztes Jahr schon in Most dabei war. Die andere Wildcard ging an Jonas Kocourek (SP Race Project), der auf einer Ducati Panigale V2 dabei war. In Rennen 1 kam Kocourek auf Platz 20 im Ziel an, Rang 21 wurde es für Feigl. Im zweiten Lauf lag Feigl am Ende auf Platz 26, ein Platz dahinter sah Kocourek die Zielflagge.

Preise

25,00 Euro werden für das Samstagticket aufgerufen, das Sonntagsticket alleine kostet 35,00 Euro und 45,00 Euro kostet das Wochenendticket. Für Jugendliche bis 14 Jahren ist der Eintritt frei. Und am Freitag ist der Eintritt für alle frei, egal wie jung oder alt.

Schleiz ohne Testfahrten

Theoretisch wollte Lukas Tulovic laut IDM.de letztes Wochenende an der in Schleiz stattfindenden German TT teilnehmen. In der Praxis war der IDM Superbike-Auftaktsieger vom Team Triple M Racing Ducati Frankfurt zu spät dran. Alle Plätze waren besetzt, unter anderem ausgerechnet von seinen größten IDM-Konkurrenten Hannes Soomer und Leandro Mercado. «Ich muss am Freitag im Freien Training extrem viele Runden fahren, um den Trainingsrückstand aufzuholen», plant der Ducati-Pilot. «Das Masteroil-Team war mit allen BMW-Fahrern jetzt schon dort. Das ist hart. Schleiz wird für mich ohnehin eine Offenbarung, denn ich bin dort eine halbe Ewigkeit nicht mehr gefahren.» Sein letzte Auftritt als Rennfahrer auf dem Schleizer Dreieck stammt aus dem Jahr 2015, als er Yamaha-Cup gefahren ist.

Schleiz mit Testfahrten

Eine Woche vor dem IDM-Event in Schleiz tummelten sich die Fahrerinnen und Fahrer der German TT und der Internationalen Bike Promotion Meisterschaft auf der Rennstrecke. Wie nicht anders zu erwarten, mischten sich auch einige IDM-Piloten unter das fahrende Volk. Unter ihnen die IDM Superbike-Kollegen Leandro Mercado und Hannes Soomer. Mit der für ihn noch neuen Kawasaki tauchte Philipp Steinmayr auf. Im Team Apreco übten sowohl Twan Smits als auch Lennox Lehmann mit einer Yamaha R1, obwohl Lehmann sonst in der IDM Supersport angreift. Aus der Supersport-Fraktion waren Daniel Blin, Marcel Brenner, Filip Feigl, Valentino Herrlich und Luca Göttlicher dabei. Ohne Garantie auf Vollständigkeit.

Der Stream

Wer bewegte Bilder aus Schleiz sehen will, der muss auf den Stream von Radio Viktoria warten. Dort wird ab Samstagnachmittag gesendet. Bis dahin kann man sich mit dem Live-Timing trösten. Dazu gibt es hinterher noch ausreichend Lektüre bei den offiziellen Resultaten.

Das Wetter

In Schleiz ist es am Tag vielfach wolkig, gebietsweise kann sich auch die Sonne durchsetzen und die Temperaturen liegen zwischen 12 und 22°C. In der Nacht ist es überwiegend klar mit vereinzelten Wolken bei Werten von 14°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 8 und 36 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan am Freitag, den 30.Mai 2025

08.30 bis 08.50 Uhr FP1 Twin Cup

08.55 bis 09.15 Uhr FP1 Pro STK 1000

09.25 bis 09.55 Uhr FP1 IDM Superbike

10.00 bis 10.20 Uhr FP1 ZX-4RR Cup

10.30 bis 10.55 Uhr FP1 IDM Sportbike

11.00 bis 11.30 Uhr FP1 IDM Supersport

11.40 bis 12.00 Uhr FP2 Twin Cup

12.05 bis 12.25 Uhr FP2 Pro STK 1000



13.15 bis 13.45 Uhr FP2 IDM Superbike

13.50 bis 14.10 Uhr FP2 ZX-4RR Cup

14.20 bis 14.45 Uhr FP2 IDM Sportbike

14.50 bis 15.20 Uhr FP2 IDM Supersport

15.30 bis 15.50 Uhr Q1 Twin Cup

15.55 bis 16.15 Uhr Q1 Pro STK 1000

16.25 bis 16.55 Uhr SP PreP IDM Superbike

17.00 bis 17.20 Uhr Q1 ZX-4RR Cup