Strafzettel-Liste von der IDM in Oschersleben

Stewards, Renndirektion und technische Abnahme. Das Trio hatte beim IDM-Auftakt in Oschersleben Augen und Ohren überall. Reifensticker, Abkürzen und Gewicht waren Hauptprobleme.

Im ersten Freien Training der IDM Superbike waren Sandro Wagner und IDM-Frischling Lukas Tulovic aneinandergeraten. Laut Augenzeugen war Wagner gerade dabei, eine Kurve zu nehmen, als überraschend Tulovic neben ihm und dann vor ihm auftauchte. Bei der anschließenden Berührung kam Wagner zu Sturz. Die Renndirektion nahm sich den Unfall nochmals vor, stufte das Geschehen aber als normalen Rennunfall ein. Wagner hatte noch eine Extra-Portion Pech, als seine BWM Feuer fing und er persönlich zum Feuerlöscher griff.

Als nächstes war IDM Sportbike-Pilot Korbinian Brandl fällig. In Rennen 1 am Samstag kassierte der Fahrer mit der Nummer 49 eine Long-Lap-Strafe. Er hatte in der Schikane bei T9 öfters abgekürzt. Wegen des Fehlens des nötigen Reifenstickers musste er vorher auch noch drei Plätze weiterhinten starten.

Hart erwischt hatte es am Oschersleben-Wochenende Max Schmidt. Erst kassierte er eine doppelte Strafe für zwei Patzer bei den Reifenstickern, was ihn auf den letzten Startplatz beförderte. Im Warm-up am Sonntag sah er als Zugabe noch die schwarze Flagge mit orange-farbenem Punkt. Grund war Rauchentwicklung an seiner BMW.

Wie Brandl erging es in Rennen 1 auch Superbike-Umsteiger Chris Beinlich. Er hatte ebenfalls in Schikane bei Turn 9 öfters die kurze Variante gewählt und erhielt dafür eine Long-Lap-Strafe.

IDM Supersport-Pilot Jonas Kocourek genehmigte sich eine teure Farbenlehre. Da er bei Rennen 1 das rote Licht am Ende der Boxengasse schlicht ignoriert hatte, darf er nun 260 Euro Strafe zahlen und wurde in Oschersleben für Lauf 2 gesperrt.

Im zweiten Rennen der IDM Superbike wurde der Ungar Soma Görbe Opfer der Schikanen-Abkürzung bei T9. Dafür gab es auch für ihn eine Long-Lap-Strafe.

Am Sonntagnachmittag schaute sich die Renndirektion noch die Nummer der IDM Superbike-Piloten Florian Alt und Lorenzo Zanetti an. Doch es wurden keine Strafe irgendwelche Art ausgesprochen. Schon vor dem ersten Kilometer auf der Strecke war Dylan Czwarkowski 50 Euro los. Er hatte die Fahrerbesprechung verpasst.

Mit einer Verwarnung kam Jan-Ole Jähnig davon. An seiner BWM waren die Reifensticker zwar drauf, aber nicht korrekt. Ganz vorbei war das Wochenende für ADAC Junior Cup Pilot Lars Weißensee. Bei der technischen Kontrolle nach Rennen 1 wurden nicht regelkonformen Bremsbeläge entdeckt.

Gestrichen wurde das Quali-Ergebnis für Stepan Eder. Seine Yamaha wog 235,5 Kilogramm und damit 3,5 Kilogramm weniger als vom Reglement gefordert. Bei drei Wiegungen kam jeweils zu wenig Gewicht heraus. Ein ähnliches Problem hatte Sportbike Pilot Alexander Weizel, seine Aprilia war ein halbes Kilo zu leicht und die Trainingszeit wurde gestrichen. Klassen-Kollege Ty Henriksen hatte gleich drei Kilo zu wenig auf den Motorrad-Rippen.

Eine Reifensticker-Verwarnung gab es für die IDM Superbike-Piloten Ricardo Brink und Martin Vugrinec. Drei Plätze musste nach einem Sticker-Fehler Jan Mohr hergeben. Der vordere Reifenkleber war auf der rechten Seite, nicht auf der linken angebracht. Gleiche Strafe nach gleichem Vergehen hieß es für Superbiker Leon Orgis.