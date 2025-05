IDM News: Sieger-Pokal und Gulasch-Kanone

Anlässlich des IDM-Besuchs auf dem Schleizer Dreieck ist rund um den Buchhübel bereits das Bier kaltgestellt. Rund um die Reise nach Thüringen gibt es noch die eine oder andere Neuigkeit vorab.

Der Ex-Meister feiert in Silverstone, der Umsteiger fährt sich bei der Alpe Adria warm, ein Nachwuchsfahrer fährt mit Verspätung los und der Bierwagen steht bereit.

Zurück im Rennen

Bevor Patrick Hobelsberger nach dem Umstieg von BMW auf eine Honda bei der IDM Superbike antritt, möchte er sich und sein Motorrad erst noch bei dem einen oder anderen Rennen in Topform bringen. «Wir freuen uns», berichtet er jetzt, «ankündigen zu können, dass wir an den beiden kommenden Rennen der Alpe Adria auf dem Pannoniaring und in Brünn teilnehmen werden, um uns auf den Rest der IDM-Saison vorzubereiten. Die Alpe Adria hat in den letzten Jahren in Sachen Leistung und Professionalität deutlich zugelegt. Nach den Ergebnissen einiger Fahrer dieser Meisterschaft bei den Wintertests haben wir uns entschieden, an dieser Meisterschaft teilzunehmen, um kurz vor unserem Debüt in der IDM in diesem Jahr noch mehr Rennerfahrung zu sammeln. Wir freuen uns sehr, endlich wieder in einer so starken Meisterschaft an den Start zu gehen. Wir freuen uns schon sehr darauf, euch bei den Rennen zu sehen.»

Mit Verspätung am Start

Werner Daemen hatte stets klargemacht, dass er den aufstrebenden Ungar Bálint Kovács auch in dieser Saison gerne in seinem Team behalten würde. Kurz vor dem Saisonauftakt in Oschersleben kam der Deal mit dem unter anderem von der ungarischen Föderation unterstützten Fahrer zustande. Ins IDM-Geschehen eingreifen kann der Ungar allerdings erst ab der Veranstaltung auf dem Schleizer Dreieck. Denn erst dann ist der Schlüsselbeinbruch, den er sich beim EWC-Auftakt in Le Mans zugezogen hatte, ordentlich verheilt. Daemen ist gespannt: «In Le Mans war er richtig gut.»

Fortsetzung folgt

Schon in der IDM Superbike hatte Ilya Mikhalchik am liebsten gewonnen. Im Vorjahr holte er seinen vierten und vorerst letzten Titel. In der Superstock-Klasse der Britischen Meisterschaft BSB geht der Ukrainer seinen Weg nun erfolgreich weiter. Vom Siegertreppchen in Donington ging es weiter nach Silverstone. Und auch dort blieb er auf der Erfolgsspur. «Geniale sieben Tage», berichtet er. «Drei Siege, zwei Pole-Positionen und zwei Rundenrekorde. Es ist einfach nur ein Genuss auf schnelle Strecken zu fahren. Danke an das Team MLAV Racing für das tolle Bike und den Job, an BWM Motorrad und an meine Liebe Milana, die immer um die Ecke ist.» Sein nächster Halt sind die Acht-Stunden von Spa in Belgien.

Vorglühen

Rund um den IDM-Lauf am Schleizer Dreieck wird gerne und viel gefeiert. Wie praktisch, dass man dieses Jahr schon am Donnerstag, den 29.Mai 2025 loslegen kann. «Da am Donnerstag mit Christi Himmelfahrt auch ein Feiertag ansteht, steigt ab 10 Uhr auf dem Buchhübel eine Männertagsparty», so der Veranstalter. « Vor Ort lädt ein Holzkohlegrill, eine Gulaschkanone und Frischgezapftes zum Einkehren ein. Am Abend sorgt hier ab 20 Uhr die Band ‚Rezeptfrei‘ für Livemusik. Ebenfalls bereits am Donnerstag empfängt auch der Bierwagen im neuen Fahrerlager Wandersmänner, Rennteams und Gäste.»