IDM Most 2025: Der Plan am Samstag

Der Samstag in Most

Nicht nur die Temperaturen nehmen rund um das Autodrom von Most an Fahrt auf. Heute gibt es Qualifyings und die ersten Rennen. Und neben dem Live-Timing wird auch wieder gestreamt.

Am Freitag wurden schon die ersten Ellbogen ausgefahren beim Kampf um die besten Zeiten. Die IDM Superbike ist am heutigen Samstag mit einem Freien Training und zwei Superpole-Sessions gleich drei Mal auf der Strecke zu sehen. Die IDM Sportbike und die IDM Supersport sind mit dem Quali und dem ersten Rennen dran.

Der Überblick

In der IDM Supersport hat Honda-Fahrer Dirk Geiger (MCA Racing) die Führung übernommen. Weil es für Andreas Kofler (Yamalube Motorsport Kofler) zuletzt in Schleiz gar nicht gut lief, ist der Titelverteidiger aus Österreich von der Spitze bis auf den dritten Platz zurückgefallen. Den belgischen Ducati-Piloten Luca de Vleeschauwer (Track and Trades Wixx Racing) musste er ebenso vorbeilassen. In den Top Ten geht alles noch sehr eng zu. In Most bleibt abzuwarten, ob die Tschechen Stepan Zuda (Eder Racing) und Filip Feigl (Genius Racing Team by MotoLife) auf ihrem Heimkurs über sich hinauswachsen.

Der Stream

«Für meine TV-Crew ist es ein Heimrennen», erklärt Stephan Kraus von Radio Viktoria und Produktionsleiter des IDM-Streams. «Für mich 700 km Anfahrt. Technisch und organisatorisch machen meine Jungs das in tschechisch unter sich. Da verstehe ich eh kein Wort in Most. Von mir kommt in Most der Sendeablauf und die Gesamtregie. Am Mikro sind Danijel Peric, Tommi Deitenbach, Marvin Eckert und Interviews am Podium macht Anabela Chicki Turina.» Ab 14.25 Uhr wird über den IDM-YouTube-Kanal gesendet.Wer schon vorher ein Blick auf die Monitore werfen will, kann das per Live-Timing machen oder die Zeiten in den offiziellen Ergebnislisten nachlesen.

Die Sendezeiten

14:25 Uhr – Welcome Moderation + Superpole IDM SUPERBIKE with Starting Grid and Polesetter Interview

14:35 Uhr – FIM Sidecar World Championship (race start 14:45 Uhr)

15:15 Uhr – Northern Talent Cup RACE 1 (race start 15:25 Uhr)

16:05 Uhr – IDM SPORTBIKE RACE 1 (race start 16:15 Uhr)

16:55 Uhr – IDM SUPERSPORT RACE 1 (race start 17:05 Uhr

17.40 Uhr – TWIN CUP RACE 1 (race start 17.45 Uhr)

Die Distanzen

ADAC Junior Cup: 11 Runden = 46,332 km

Sidecar-WM Sprint: 10 Runden = 42,12 km

Northern Talent Cup: 14 Runden = 58,968 km

IDM Sportbike: 11 Runden = 46,332 km

IDM Supersport: 14 Runden = 58,968 km

Twin Cup: 11 Runden = 46,332 km

Die Preise

Tickets inklusive Fahrerlagerzugang können bequem von zu Hause aus über den Ticketshop gebucht werden. Die Preise: 30,- Euro für das Samstagticket, das Sonntagsticket kostet 40,- Euro und 55,- Euro kostet das Wochenendticket. Für Jugendliche bis 14 Jahren ist der Eintritt frei. Auch direkt vor Ort kann man sein Ticket erwerben.

Das Wetter

In Most sind am Tag Teile des Himmels mit Wolken bedeckt, die Sonne ist aber zwischendurch sichtbar bei Werten von 11 bis zu 25°C. Nachts gibt es nur selten Lücken in der Wolkendecke bei Tiefstwerten von 13°C. Mit Böen zwischen 10 und 13 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Samstag, den 21.Juni 2025

08.30 bis 08.55 Uhr Q1 IDM Sportbike

09.00 bis 09.25 Uhr Q1 IDM Supersport

09.35 bis 10.05 Uhr FP3 IDM Superbike

10.10 bis 10.30 Uhr Q2 Sidecar-WM

10.40 bis 11.10 Uhr Q1 Northern Talent Cup

11.15 bis 11.35 Uhr Q2 Twin Cup

11.45 bis 12.10 Uhr Q2 IDM Sportbike

12.15 bis 12.40 Uhr Q2 IDM Supersport

13.00 bis 13.15 Uhr SP1 IDM Superbike

13.25 bis 13.40 Uhr SP2 IDM Superbike



14.00 Uhr R1 ADAC Junior Cup

14.45 Uhr R1 Sidecar-WM

15.25 Uhr R1 Northern Talent Cup

16.15 Uhr R1 IDM Sportbike

17.05 Uhr R1 IDM Supersport

17.45 Uhr R1 Twin Cup