IDM Most: Der Superbike-Freitag – Alt legt vor

Wie immer wurden schon am Freitag bei den IDM Superbike-Piloten die ersten Karten auf den Tisch gelegt. Honda-Pilot Florian Alt konnte, noch, alle Angriffe abwehren. Morgen geht es weiter.

Schon vor dem ersten Freien Training in Most war klar, wo die Reise in Sachen Zeiten hingehen sollte. Wer im Training vorne liegen und sich mit einem guten Startplatz die Arbeit bei den zwei Rennen am Sonntag ein klein wenig angenehmer gestalten wollte, musste eine Zeit von 1,32 min plus X hinlegen.

Erstes Freies Training

Dieses Ziel hatte auch Florian Alt, der nach fünf Runden am Vormittag gleich halbwegs da angekommen war, wo er hinwollte. Mit einer Zeit von 1.33,147 min kratzte der Honda-Pilot bereits an der magischen Marke. Mehr als doppelt so lange, nämlich elf Runden, brauchte BMW-Pilot Jan-Ole Jähning, der sich mit einer Runde von 1.33,056 min an Alt vorbeischob. Doch der antwortete in seiner zehnten Runde umgehend mit einer 1.32,606 min und einer 1.32,538 min in Runde 12.

Jähnig bekam dann auch noch von Hannes Soomer eine mit, der sich in seiner letzten gezeiteten Runde mit einer Zeit von 1.32,684 min an ihm vorbeischob. Leandro Mercado und Lukas Tulovic hatten da auf den Plätzen 5 und 6 schon über eine Sekunde Rückstand auf die Alts Bestzeit.

Zweites Freies Training

Gegen 13 Uhr ging es schon zum nächsten Schlagabtausch. Hannes Soomer nahm mit seiner BMW ordentlich Anlauf. Der Este machte mit 16 Runden die meisten Kilometer und belohnte sich in seiner 14. Runde mit der Bestzeit von 1.32,275 min und lag damit 0,711 sec vor Jan-Ole Jähnig auf Platz 2 und 0,715 min vor Florian Alt auf Platz 3.

Schlecht lief es für den finnischen Gast Niko Lehtiranta. Er stürzte bereits nach vier Runden. Wenig verabschiedete sich per Sturz Leon Orgis. Jan Mohr machte das Crash-Trio dann komplett.

Superpole PrePractice

Wenn es schon nicht die 1.32er-Runde werden soll, dann war am Nachmittag beim Superpole PrePractice auf jeden Fall ein Platz unter den ersten Zwölf das erklärte Ziel der 19 übrig gebliebenen Superbiker. Denn damit würde man auf Anhieb den Sprung in die Superpole 2 schaffen. Das Thermometer war im Vergleich zum Vormittag noch um ein paar Grad geklettert und machte die Zeitenjagd nicht unbedingt einfacher.

Hannes Soomer erinnert sich an seinen Top-Job vom Vormittag und feuerte mit seiner ersten gezeiteten Runde eine Zeit von 1.33,145 min raus. Seine provisorische Bestzeit hielt nur wenige Sekunden und dann waren Florian Alt mit einer 1.32,255 min und Jan-Ole Jähnig mit einer 1.32,996 min am Esten und aktuell Meisterschaftsführenden vorbeigerauscht. Nach zwei Runden war man bis Platz 9 mit Bálint Kovács bei 33er-Runden angekommen.

Soomer legte mit einer 1.32,666 min nach und holte 0,411 sec hinter Alt, der mit einer 1.32,858 min seine eigene Bestzeit jagte, den zweiten Platz. Mal wieder nur für einen Wimpernschlag. Lukas Tulovic hatte nach den ersten beiden Sessions auch kapiert, wie es geht und spielte mit einer 1.32,607 min ebenfalls an der Spitze mit. 1.33er-Zeiten tauchten nun bis zum Elften, Maximilian Kofler, auf. Auch in den Top Ten: Toni Finsterbusch, Leandro Mercado, Lorenzo Zanetti, Leon Orgis und Kevin Orgis.

Nach 12 Minuten gab es die erste Welle der Boxengäste. Zur Feinjustierung und erfrischendem Kaltgetränk. Nicht mehr dabei waren Jan Mohr aus Österreich und Gastfahrer Niko Lahtiranta aus Finnland. Sie waren am Vormittag unabhängig von einander gestürzt. Damit waren nur noch 19 Fahrer unterwegs.

In den letzten zehn Minuten tat sich dann nach der allgemeinen Rast auch auf der Strecke wieder was. Tulovic, Soomer und Jähnig versuchten sich nochmals im Kampf um die Bestzeit. Für Tulovic ging es vier Minuten vor der karierten Flagge an die Box und auch die anderen Herrschaften taten sich schwer, an Alts Zeit aus Runde 1 dranzukommen, ihn selbst eingeschlossen. Sommer war in der Schlussphase des PrePractice der schnellste Mann auf der Strecke und lieferte sich auf dem Zeitenmonitor einen Schlagabtausch mit Alt. Kurz vor Schluss fuhr auch Tulovic nochmals raus. Da hatte Alt schon Gas rausgenommen. Soomer zog dagegen bis zum Schluss durch.

Superpole PrePractice

1. Florian Alt (D/Honda) 1.32,255 min

2. Lukas Tulovic (D/Ducati) 1.32,593 min

3. Hannes Soomer (EST/BMW) 1.32,666 min

4. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 1.32,696 min

5. Toni Finsterbusch (D/BMW) 1.32,878 min

6. Leandro Mercado (RA/BMW) 1.33,210 min

7. Lorenzo Zanetti (I/Ducati) 1.33,515 min

8. Leon Orgis (D/BMW) 1.33,697 min

9. Kevin Orgis (D/BMW) 1.33,713 min

10. Bálint Kovács (HR/BMW) 1.33747 min

11. Maximilian Kofler (A/Yamaha) 1.33,810 min

12. Soma Görbe (HU/BMW) 1.34,183 min



Superpole 1



13. Milan Merckelbagh (NL/BMW) 1.34,196 min

14. Max Schmidt (D/BMW) 1.34,238 min

15. Martin Vugrinec (HR/Kawsaki) 1.34,551 min

16. Twan Smits (NL/Yamaha) 1.34,551 min

17. Marco Fetz (D/BMW) 1.34,647 min

18. Philipp Steinmayr (A/Kawasaki) 1.35,317 min

19. Sandro Wagner (D/BMW) 1.35,317 min

DNS Jan Mohr (A/Yamaha)

DNS Niko Lethiranta (FI/Yamaha)