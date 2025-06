IDM News: Vom Musik-Kenner zum Assen-Sieger

Die IDM Superbike, Supersport und Sportbike trifft sich aktuell im Autodrom von Most, um zum dritten Mal in der Saison 2025 um die Wette zu fahren. Dabei hat mancher so seine Vorlieben.

Essen fassen heißt es in Oschersleben. Bei Siebdraths ist wieder viel geboten. Ein Sachse berappelt sich, ein Niederländer gewinnt und ein Belgier ist musikalisch.

Von Most nach Oschersleben

Bevor die Piloten der IDM zum zweiten Mal in der Motorsport Arena Oschersleben aufschlagen, ist in der Magdeburger Börde erst mal schick angesagt. Dinner im Kiesbett nennt sich die Veranstaltung, die am kommenden Donnerstag-Abend stattfindet. «Diese Veranstaltung ist einzigartig und gibt es nur in der Motorsport Arena Oschersleben», versichern die Verantwortlichen. «Das ‚Dinner im Kiesbett‘ wartet mit Begrüßungsdrink, 4-Gang-Menü und Live-Musik von John Simmens. Es wird ein unvergesslicher Abend mit einzigartiger Stimmung bis zum Sonnenuntergang. Bei schlechtem Wetter verköstigen wir Sie in unserer Jockel-Klein-Halle.» Einlass: 19:00 Uhr, Beginn: 19:30 Uhr, Preis pro Person: 65,00 Euro. Reservierungen unter: Telefon: +49 (0) 3949 920-920 oder hotel@motorsportarena.com.

Wieder im Doppelpack

Im Hause Siebdrath ist an diesem Wochenende mal wieder Doppelbelastung angesagt. Marvin Siebdrath #48 startet in Most bei der IDM Supersport und sein kleiner Bruder Mika Siebdrath #98 fährt in Barcelona bei der ESBK Talent-Serie.

Musikalischer Belgier

Luca de Vleeschauwer reiste scheinbar gut gelaunt von Belgien nach Tschechien ins Autodrom. Seine Follower ließ er am Blick ins Wohnmobil per Facebook-Real teilhaben. Musikalisch zeigte er sich breit aufgestellt. Part 1 wurde untermalt von Nana Mouskouri und ihrem Lied ‚Guten Morgen Sonnenschein‘. Anschließend ging es in Part 2 mit Motörhead und dem Lied ‚The Road Crew‘ weiter. Im Fahrerlager ist er trotz, oder wegen, der brisanten Mischung heil angekommen.

Sachse im Aufwind

Im Vergleich zum letzten Jahr befindet sich Lennox Lehmann nach zwei Veranstaltungen nicht auf der Ideallinie, sondern fährt eher auf der Schmalspur. So ist es aktuell bei IDM.de zu lesen. Nur 15 Meisterschaftspunkte zieren sein Konto. «Alles, was schiefgehen konnte, ist auch eingetreten», berichtet der Yamaha YZF-R6-Fahrer vom Team Apreco. «Letztes Jahr wurde es mir einfach gemacht. Ich habe bei Yamalube Kofler Racing ein perfekt vorbereitetes Motorrad hingestellt bekommen und bin auf die Strecke gerollt. Jetzt war alles anders. Wir haben bei Null angefangen und ich muss lernen, wie ich das beste Setup herausbekomme. Das bedeutet Yamaha sehr viel und ich bekomme von dort Unterstützung. Ich kann jetzt die Fehler machen, die mir später nicht mehr passieren dürfen. Es geht nicht mehr um die Meisterschaft, dafür lerne ich viel, was im Hinblick auf meine weitere Karriere wichtig ist.» Lehmann ist gehört zu den Talenten, die von Yamaha im bLU cRU Nachwuchsprogramm gefördert werden. Sein Vertrag läuft Ende 2026 aus, doch es gibt bereits Planungen, die darüber hinausgehen. Der zweifache Weltmeister Sandro Cortese steht den Nachwuchsfahrern als Coach unterstützend zur Seite. «Es geht in die richtige Richtung», erklärt er fällt. Was er zum Thema Most sagt? «Das sollte ganz gut werden. Ein Podiumsplatz ist der Plan, die Top 5 sollten drin sein.»

Assen-Sieger

Milan Merckelbagh hat am Samstag überzeugend die fünfte Runde der International Dutch Championship (IDC) für sich entschieden. Auf dem TT Circuit Assen fuhr der Limburger von Start bis Ziel an der Spitze und sicherte sich und seinem BMW-Team einen fehlerfreien Sieg. So zu lesen bei Racesport.nl. Als aktueller IDC Dutch Superbike-Champion ging Milan Merckelbagh am vergangenen Samstag mit der Startnummer 1 an den Start. Er qualifizierte sich für die Pole Position und holte sich beim Start sofort den Holeshot. Der BMW-Fahrer setzte sich sofort ab und fuhr unangefochten zum Sieg. Bemerkenswert: Er fuhr die gesamte Renndistanz mit gebrauchten Reifen.

Milan Merckelbagh: «Ein großartiges Rennen auf einer wunderschönen Strecke. Ich konnte mein eigenes Tempo fahren und habe es genossen. Jetzt konzentriere ich mich auf die nächste Runde der IDM in Most, Tschechien.»