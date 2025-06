Superbike-Lageplan vor IDM in Most 2025

Vom 20. bis 22. Juni 2025 findet im tschechischen Most die dritte Saisonveranstaltung der IDM statt. Es warten 4,21 Kilometer pro Runde im Autodrom mit zwölf Rechts- und neun Linkskurven.

BMW gegen Ducati und Honda. Hannes Sommer (Masteroil-alpha-Van Zon-BMW) gegen Lukas Tulovic (Triple M Racing Ducati Frankfurt) und Florian Alt (Holzhauer Racing Promotion). Die IDM Superbike-Spitze ist hart umkämpft. Hannes Soomer führt die Gesamtwertung nach vier Rennen an. Ein Sieg und ein zweiter Platz beim Saisonauftakt in Oschersleben haben den BMW-Fahrer an die Tabellenspitze gebracht. Eine Station weiter auf dem Schleizer Dreieck teilten sich Lukas Tulovic und Florian Alt die Siege und machten damit ihre Ausfälle, beide hatten fast zeitgleich einen Motorschaden, wieder wett. Soomer blieben die Schleiz nur die vierten Plätze. Tulovic hat jetzt nur noch einen einzigen Punkt Rückstand auf den Spitzenreiter aus Estland. Weitere zwölf Zähler dahinter hofft Florian Alt auf seine große Chance.

Toni Finsterbusch (GERT56 by RS Speedbikes) ist immer noch scharf darauf, endlich seinen ersten Superbike-Sieg zu erringen. «Ein paar zweite Plätze sind es schon geworden. Ganz oben zu stehen, wäre nicht schlecht», meint der Sachse. Finsterbusch hat allerdings einige Gegner auf der Liste, die das anders sehen. Dazu gehören auch Lorenzo Zanetti, der eigene Teamkollege Jan-Ole Jähnig und Leandro Mercado.

Dem Argentinier hat sein Einsatz bei der FIM Endurance WM vor einer Woche in Spa noch einmal ordentlich Aufwind gegeben. Er eroberte im Team Champion-MRP-Tecmas nicht nur die Poleposition in der Stocksport-Klasse, sondern er gewann Seite an Seite mit Hannes Soomer auch das Rennen. «Ich mache mir da keine Gedanken drüber», bleibt Finsterbusch gelassen. «Für mich wäre es schon gut, wenn nach dem miserablen Saisonbeginn wieder ein Aufwärtstrend zu sehen ist. Wenn ein Sieg in Reichweite kommt, würde ich natürlich zugreifen.»

Punktestand IDM Superbike 2025 nach 4 von 14 Rennen

1. 71 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)

2. 70 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)

3. 58 Punkte Florian Alt (D/Honda)

4. 52 Toni Finsterbusch (D/BMW)

5. 49 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

6. 40 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

7. 34 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)

8. 25 Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)

9. 24 Punkte Leon Orgis (D/BMW)

10. 24 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)

11. 20 Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)

12. 18 Punkte Bálint Kovács (HR/BMW)

13. 17 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)

14. 17 Punkte Soma Görbe (HU/BMW)

15. 15 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)

16. 7 Punkte Max Schmidt (D/BMW)

17. 7 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

18. 4 Punkte Sandro Wagner (D/BMW)

19. 3 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)

20. 2 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)

21. 1 Punkte Sheridan Morais (RSA/Yamaha)

Restliche Termine 2025

20.06.-22.06.2025 – Most (CZ)

04.07.-06.07.2025 – Oschersleben

15.08.-17.08.2025 – Assen (NL)

05.09.-07.09.2025 – Nürburgring

26.09.-28.09.2025 – Hockenheim