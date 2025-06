IDM 2025: Alles, was man über Most wissen muss

Seit Freitagmorgen sind die ersten Piloten auf der Strecke und fahren ihre Freien Trainings. Noch hält sich die Hitze in Grenzen und für kühle Getränke ist auch gesorgt. Ein Reiseführer.

Die IDM-Soloklassen toben sich im Autodrom Most bei ihrem dritten von sieben Rennwochenenden aus. Bei der Sidecar-WM geht es direkt nach dem Ungarn-Lauf schon wieder um die nächsten Punkten innerhalb einer Woche. Und in den Cups macht sich der Nachwuchs stark.

Platz da

Ausgelastet ist die Strecke von Most mit den IDM Solo-Klassen noch lange nicht. Denn rein theoretisch dürften am Training 50 teilnehme, am Rennen 42.

Orientierungshilfe

Die Länge der Rennstrecke des Autodrom Most beträgt 4.212 Meter. Gefahren wird im Uhrzeigersinn. Die Start- und die Ziellinie sind identisch. Wenn man in die Box einbiegen will, kann man das auf der rechten Seite von Turn 20. Sollte es einen erwischen und eine Long-Lap-Strafe anstehen, darf man bei Turn 10 den weiten Weg nehmen. Wenn man einen Start üben möchte, darf man dies auf der linken Seite nach Turn 2.

Einteilung

Die Strecke in Most ist in vier Sektoren eingeteilt. Sektor 1 geht bei der Startlinie los un geht bis zu Kilometer 1,098. Von dort geht Sektor 2 bis zu Kilometer 2,026. Dort geht es mit Sektor 3 weiter, der bis zu Kilometer 3,074 reicht. Die restlichen 1,138 km bilden bis zur Ziellinie den Sektor 4.

Öffnungszeiten

Während bei den Solo-Klassen die Boxengasse jeweils 15 Minuten vor dem Start geöffnet wird, müssen sich die Cup-Klassen ranhalten. Beim Northern Talent Cup und beim ADAC Junior Cup wird die Boxengasse zehn Minute vor dem Start geöffnet. Ganz fix müssen die Piloten des Twin Cup sein. Gerade mal sieben Minuten bleiben den Teilnehmenden vom Öffnen der Boxengasse bis zum Start.

Onkel Doktor

Das Sagen aus ärztlicher Sicht hat erneut Dr. Martin Schweiger. Wer im Medical Center anrufen möchte, wählt die +420 608 149 962 oder die +420 606 130 050. Die nationale Notfallnummer lautet +420 155 oder 112. Das Medical Center ist Freitag bis Sonntag von 7.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Am Montag findet man medizinische Hilfe von 8.00 bis 18.00 Uhr im Race Tower.

Das örtliche Krankenhaus heißt Nemocnice Most, J.E. Purkyne 270 in Most 434 01. Wer dort anrufen möchte, wählt die +420 478 031 111.

Doppelte Zeichen

Neben den üblichen Flaggensignalen gibt es das ganze Farbenspiel auch in der digitalen Version. Unterschiede bei der Bedeutung gibt es nicht. Es zählt, das Signal, welches als erstes gezeigt wird.

Pflichtprogramm

Auch wenn der Deutsche Motor Sport Bund alle Promoter-Rechte in Sachen Racing im Vorjahr an den ADAC abgetreten hat und der wiederum einen Vertrag mit dem aktuellen IDM Promoter aus Stuttgart geschlossen hat, geht die Genehmigung der Veranstaltung doch vom DMSB in Frankfurt aus. Sieben Tage vor der Veranstaltung muss dem DMSB die Versicherungsbestätigung und die behördliche Erlaubnis vorliegen. Einen Tag nach der Veranstaltung müssen beim Verband in Frankfurt die offiziellen Ergebnisse, medizinische Unfallberichte sowie Straf- und Protestentscheidungen vorliegen. Unmittelbar nach der Veranstaltung wird ein Schlussbericht gewünscht.

Stapeltechnik

Während es in anderen Fahrerlagern reichlich Platz gibt, ist es rangieren oder Platzwechsel hinter den Boxen von Most unmöglich. Daher mussten die Teams, die eine Box beziehen wollten, bereits am Donnerstag ab 14 Uhr vor dem Fahrerlager parat stehen. Jeder muss einen Zettel mit seiner Boxennummer gut sichtbar an der Windschutzscheibe angebracht haben. Von dort wurde man dann der Reihe nach von der Boxen Crew abgeholt. Los ging es mit dem Team für Box 42. Sollte jemand zu spät kommen, hat der Pech, ein nachträgliches Parken vor der Box ist nicht drin.

Lärm-Management

Das Autodrom Most senkt jedes Jahr die Lärmgrenzwerte in seiner Betriebsordnung und hat eine Reihe von Maßnahmen eingeführt, die zu deren Einhaltung beitragen. «Wir kontrollieren sorgfältig die Lärmgrenzwerte der Fahrzeuge auf der Strecke, haben Driften und damit verbundene Rennen verboten, die Verwendung von Schalldämpfern vorgeschrieben und die Betriebszeit der Rennstrecke auf 18 Uhr verkürzt. In der Vergangenheit haben wir auch die Genehmigung zum Bau einer Lärmschutzwand an der Grenze des Autodromgeländes beantragt, um den Lärmpegel in den Wohngebieten noch weiter zu senken, aber die Bezirkshygieneamt der Region Ústí nad Labem hat die Genehmigung abgelehnt. Wir sind jedoch weiterhin offen für konstruktive Gespräche, die letztendlich zu einer Verringerung des Lärmpegels führen werden. «Selbstverständlich sind wir bereit, die Lärmschutzmaßnahmen vollständig zu finanzieren, fügt Josef Zajíček, der Eigentümer des Autodroms Most hinzu.

Tanke

Den Besuchern des Autodroms steht im Fahrerlager eine automatische Tankstelle zur Verfügung. Das bargeldlose Terminal bietet Natural 98 und Diesel an.

Ladestation

Das Autodrom Mosteck verfügt auf dem Polygon über zwei Selbstbedienungsladestationen für ČEZ-Elektroautos. Die Schnellladestation ist mit DC-Anschlüssen mit den Ladestandards CHAdeMO und CCS mit einer Leistung von bis zu 50 kW ausgestattet. Zum Angebot der Ladestation gehört auch das AC-Laden mit einem Standard-Mennekes-Stecker, der das Laden mit einer Leistung von bis zu 22 kW ermöglicht. Die zweite Station ist mit einem Mennekes-Standardstecker mit Ladeparametern 32 A / 400 V und einer normalen „Heimsteckdose“ mit Parametern 16 A / 230 V ausgestattet.

Parkplatz

Besucher des Autodrom Most profitieren von einem gut durchdachten Parkkonzept, das ein ungetrübtes Motorsporterlebnis gewährleistet. So beschreibt es die Seite Boxengasse.de. Mit einer strategisch günstigen Lage direkt an der Straße Hořanská cesta, bietet das Autodrom vielfältige Parkmöglichkeiten für PKWs und Motorräder. Speziell für Biker werden nicht nur Parkflächen, sondern auch sichere Aufbewahrungsoptionen für das Zubehör im Polygon-Gebäude angeboten. Dadurch wird das Parken während eines Eventbesuchs um einiges entspannter.

Anreise

Von Norden: Aus Richtung Dresden kommend auf der A4, dann weiter auf der A17. In Tschechien wird daraus die A8, welche kostenpflichtig ist. Aus Süden nimmt man den Weg über Regensburg oder Passau.