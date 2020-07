Jonas Folger ist zurück auf der GP-Piste von Assen

Das Bonovo action by MGM Racing Team setzte am Mittwoch seine IDM Superbike Saisonvorbereitungen fort. Für den ehemaligen MotoGP-Piloten endlich eine bekannte Strecke. Bereit für den Auftakt.

Nach dem Testauftakt in Oschersleben waren die IDM-Piloten des Bonovo action by MGM Racing Teams Marc Moser, Maximilian Weihe und Jonas Folger sowie der Supersport-Fahrer Milan Merckelbagh an diesem Mittwoch zurück im Testmodus. Alle vier Piloten fuhren im Laufe des Tages bei Sonnenschein und recht starkem Wind in den Niederlanden insgesamt fünf Sessions auf neuem Asphalt.

Der niederländische Verband KNMV hatte zusammen mit dem Streckenbetreiber wie schon vor wenigen Wochen seine einheimischen Piloten zu einem Track Day eingeladen. Zahlreiche international aktive Piloten waren der Einladung gefolgt. Bei der Premiere hatte sich sogar Superbike-WM-Pilot Michael van der Mark unter die Piloten gemischt. Mit den Einheimischen Milan Merckelbagh im Team wurde die Mannschaft um Jürgen Röder und Michael Galinski kurzer Hand eingemeindet und war in den Niederlanden willkommen,

Jonas Folger kam damit auf eine Strecke, die er bestens aus seiner GP-Zeit kennt. Somit konnte der Bayer auf seiner R1 sofort loslegen und die Zeit nutzen, um sich bereits auf den nun bestätigten Saisonauftakt der IDM vom 14. bis 16. August auf dem TT Circuit in Assen einzuschießen.

«Die Strecke ist toll, das hat Spaß gemacht», berichtete Folger nach einem gelungenen Tag. «Es ist ein Kurs, den ich kenne, daher kam ich auch von Anfang an gut zurecht. Hauptsächlich haben wir an der Elektronik gearbeitet, alles an die Strecke angepasst, verschiedene Reifen probiert, etwas an der Sitzposition gemacht und dann haben wir noch ein anderes Tank-Cover probiert. Für einen Tag haben wir viel geschafft und sind gut vorwärtsgekommen. Ich glaube, wir haben einen guten Weg eingeschlagen und sind gute Zeiten gefahren, konnten uns stetig steigern. Jetzt freue ich mich auf den nächsten Test. Wir werden ein immer besser eingespieltes Team, das macht Spaß und bringt Freude.»