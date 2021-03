Ilya Mikhalchik (BMW) hofft auf Regen-Kilometer 17.03.2021 - 11:53 Von Esther Babel

IDM Superbike © Mikhalchik Ilya Mikhalchik

Mit der BMW M1000RR will Ilya Mikhalchik in der IDM Superbike 2021 wieder nach dem Titel greifen. Beim ersten Test in Aragón arbeitet er an seinen Schwächen – der Performance mit älteren Reifen. Fortsetzung in Valencia.