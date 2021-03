IDM-Test 2021 mit aufwendigem Hygiene-Konzept

Trainingsveranstalter Bike Promotion hat sich mächtig ins Zeug gelegt, damit dem Lizenz-Fahrer-Training in Spanien ab heute nichts im Wege steht. Nach Absprache mit Behörden und Betreibern greifen strenge Regeln.

«Es war ein mühsamer Kampf, mit den aktuellen Restriktionen umzugehen», vermeldet Bike-Promotion-Chef Thomas Thieme. Der Trainingsveranstalter organisiert aktuell den Test für Lizenz-Fahrer, unter anderem für die IDM-Piloten, in Aragón und Valencia. «Da wir weiterhin als einziger Veranstalter versuchen, alle Events durchzuführen, haben wir versucht, alle Auflagen zu erfüllen.» Auch beim aktuellen Test hat der Veranstalter wie viele seiner Mitbewerber auch mit Stornierungen, sowie Reise- und Quarantänebestimmungen zu kämpfen.

Auch für den am Sonntag den 13. März beginnenden Test im Motorland Aragón besteht ein strenges Hygiene-Konzept. Mühsam ist für die angereisten Teams sicherlich die Tatsache, dass man nicht im Fahrerlager übernachten darf. Die Stadt hat diese Auflagen ausgerufen und nach getaner Test-Arbeit auf der Strecke, müssen die Teilnehmer das Gelände verlassen. Egal, ob die Arbeiten in der Box schon beendet sind oder auch nicht. Als Alternative gibt es einen Zeltplatz in der Nähe, den Parkplatz vor dem Welcome Center oder den Gang ins Hotel.

Unerlässlich ist für die Teilnehmer auch die Abgabe eines «Certificado COVID19 de Movilidad».

Vor Ort herrschen ebenfalls strenge Regeln. In Spanien gilt im Freien die Maskenpflicht. Auch die Abstandspflicht ist einzuhalten. Bei der Einlasskontrolle am Fahrerlager führt die Security Kontrolle der Strecke die Körpertemperaturmessung mittels Infrarotthermometer durch, Personen mit erhöhter Körpertemperatur dürfen die Strecke nicht betreten.

«Anreisende Teilnehmer mit Flugzeug oder Schiff haben beim Check-in auf der Rennstrecke ihren negativen Corona PCR Test vorzuweisen, Teilnehmer auf dem Landweg haben die Möglichkeit, bei Ankunft ein von Bike Promotion bereitgestellten Corona Antigenschnelltest im Medical Center der Rennstrecke durchzuführen», ist in den Teilnahmebedingungen zu lesen. «Für den Test ist ein Selbstbehalt von 16,50 Euro zu entrichten. Für die Abreise können wir PCR-Tests an der Rennstrecke für 155 Euro/Test organisieren.»

Ansonsten unterscheiden sich die Regeln nicht vom normalen Corona-Alltag zuhause. Immerhin ist das Restaurant an der Strecke geöffnet und Bike-Promotion bietet Übernachtungsmöglichkeiten in einem Partner-Hotel an, in dem die Teilnehmer zu den Mahlzeiten in einem separaten Bereich untergebracht.

Mögen die ein oder anderen Regeln manchen Teilnehmer lästig vorkommen, sie sind unabdingbar, um den Test auf der Strecke überhaupt durchführen zu können. Und laut Wetteronline stimmen auch die Rahmenbedingungen: Nachdem sich beim Wetter am Sonntag die Sonne durch die Wolken gekämpft hat, steht einem makellosen Himmel über Alcañiz nichts mehr im Wege. Mit Niederschlag ist nicht zu rechnen. Es wird wärmer - die Temperaturen steigen im Raum Alcañiz von 15 Grad am Sonntag auf 21 Grad am Dienstag an. Vor allem am Sonntag weht ein zum Teil stürmischer Wind aus nordwestlicher Richtung.

Trainingszeiten der Klasse Superbike (Sonntag/Montag): 10.30 Uhr, 12.20 Uhr, 15.50 Uhr und 17.30 Uhr. Zuschauen kann man per Live-Timing