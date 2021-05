IDM News: Meister-Lehrgang, WM-Kohle und Titeljagd 21

Beim EWC-Piloten Marvin Fritz kann man Nachhilfestunden buchen, Nicolai Kraft amüsiert sich mit Superbikern und IDM-Sponsoren geben auch Geld für Schrötter und Aegerter aus, die einst in der IDM ihre Karriere starteten.

Noch zwei Wochen, weiterhin niedrige Inzidenzen vorausgesetzt, und dann kann die Saison 2021 der IDM in Oschersleben endlich losgehen. Das Hygiene-Konzept steht und alles wird für die weiterhin ausgesperrten Zuschauer per Live-Stream übertragen. Dann hoffentlich bei schönem Wetter. Die abgesagten Rennen in der Lausitz und am Sachsenring wären in den letzten beiden Wochen dank Aprilwetter eine eher nasse Angelegenheit geworden. Für Oschersleben laufen die letzten Vorbereitungen bei den Teams und bei den Organisatoren.

Beim WM-Piloten in die Lehre

Der Trainingsanbieter Top Superbike um den ehemaligen WM- und IDM-Piloten Max Neukirchner bietet auch ein Coaching bei Profis an und wirbt für das RidingInstruction-Paket Exclusiv. «Du bist ein erfahrener Pilot und willst deine Fähigkeiten ausbauen?», lautet die Frage der Top-SBK-Macher. «Dann kommst du mit Marvin Fritz und unserem RidingInstruction Paket Exclusiv schneller vorwärts. Was bekommst du? Du bekommst einen Tag individuelles Einzelcoaching mit einem auf dich individuell und nach deinen Zielen erstellten Trainingsprogramm. Marvin ist unser Profi-Rennfahrer und zertifiziert nach dem Top Superbike Standard. Auf was wartest du?» Marvin Fritz ist für das Team YART in der Langstrecken-WM unterwegs, war bereits Superbike-Meister in der IDM und plant für den Superbike-WM-Lauf im tschechischen Most einen Wildcard-Einsatz.

Beim WM-Team als Sponsor

Josef Hofmann und Josef Meier sind mit ihren Firma alpha Technik/alpha Racing seit Jahren auch als Sponsoren fleissig. In der IDM sind die Bayern vor allem im Team des Belgiers Werner Daemen präsent. Auch bei der WM lassen die beiden was springen. «Wir sind stolz», so die Botschaft, «das deutsche WM-Team mit Marcel Schrötter, Tony Arbolino und Dominque Aegerter in dieser Moto-GP-Saison unterstützen zu dürfen und wünschen viel Erfolg. Alpha Technik, Offizieller Sponsor des Liqui Moly Intact GP Teams.»

Proben für Titelverteidigung

«Erster Test 2021 done», freute sich Ende April Nicolai Kraft. Der Hockenheimer gewann in der Saison 2020 vier von acht Rennen im Twin Cup und stand sieben Mal auf dem Podium. Im Gesamtklassement nach acht Läufen errang Nicolai Kraft 166 Punkte vor Felix Klinck mit 162 sowie Justin Hänse mit 122 Zählern. «Es ging für mich das erste Mal wieder nach mehr als einem halben Jahr auf die Rennstrecke», beschreibt er den Ausflug auf seine Heimstrecke, «und nein, ich habe es nicht verlernt. Im Gegenteil. Ich konnte direkt wieder an das Vertrauen und den Speed vom letzten Jahr anknüpfen und darüber hinaus die neuen Reifen kennenlernen. Es fühlt sich alles großartig an und ich kann es jetzt noch kaum erwarten, das erste Rennen zu bestreiten. Es war auch amüsant, mit einem 78PS Bike die großen 1000er zu ärgern und das auf der GP Version des Hockenheimrings.»

Technische Arbeiten beim DMSB

Der Kauf einer Race Card ist bis voraussichtlich Mitte Mai nur mit einem bestehenden Kundenkonto im Lizenznehmerportal meinDMSB möglich. Aufgrund von Arbeiten am technischen System müssen Fahrer, die eine Race Card über die DMSB-App erwerben möchten, sich zunächst im Lizenznehmerportal meinDMSB registrieren, bevor sie eine Race Card beziehen können. Der Kauf als Gast über die DMSB-App ist aktuell nicht möglich.

Um Probleme am Veranstaltungstag zu vermeiden, sollten sich Fahrer bereits im Vorfeld der Veranstaltung im Lizenznehmerportal meinDMSB anmelden und eine Race Card kaufen. Personen, die bereits in der Vergangenheit eine DMSB-Jahreslizenz gelöst haben und bereits im Lizenznehmerportal meinDMSB registriert sind, können die Race Card nach dem Login mit ihren bestehenden Zugangsdaten (Kundennummer und Passwort) erwerben. Eine Neuanmeldung mit den gleichen Personendaten ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich.