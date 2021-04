Julian Puffe: Zurück im IDM-Superbike-Spiel 2021

Der Schleizer ist mit dem Team GERT56 unterwegs und testet die BMW M1000RR auch im Auftrag seines IDM-Superbike-Teamkollegen Toni Finsterbusch. In Oschersleben stehen die nächsten Testarbeiten an.

Unverhofft kommt oft. Ein Sprichwort, welches sich so oder so auslegen lässt. Für Toni Finsterbusch eher in der negativen Variante. Denn der BMW-Pilot aus Leipzig hatte sich im März beim Supermoto-Training den Mittelfuß angeknackst. Der IDM-Rückkehrer ist zwar auf dem Weg der Besserung, aber so ganz fit war er im April noch nicht. Wie praktisch, wenn man mit Julian Puffe als Kollege einen Testfahrer auf Augenhöhe im Team hat. Puffe, der neben Finsterbusch und Lucy Glöckner beim Team von Karsten Wolf angedockt hatte, schnappte sich die neue BMW und zog nach Tests in Oschersleben und Hockenheim ein positives Fazit.

«Nach einer unglaublich langen Winterpause, ging es endlich auch für mein Team GERT56 und mich zurück auf die Rennstrecke», lautet Puffes Bericht. «Da alle Auslandstests aufgrund der Corona Pandemie für uns ins Wasser gefallen sind, mussten wir auf gute Testbedingungen in Deutschland warten. Aber, was lange währt, wird endlich gut. Das erste M-Modell von BMW Motorrad sieht unglaublich gut aus. Das Bike wurde in der Team-Zentrale in Pirna penibel aufgebaut und wird einige Blicke auf sich ziehen.»

Den ersten Test der Saison 2021 absolvierte das Team in Oschersleben. Bei ziemlich kühlen Temperaturen unterzogen sie das frisch aufgebaute Bike einem ersten Funktionstest. «Es dauerte einen ganzen Tag», so Puffe, «bis sich der Winterrost gelöst hatte und ich mich mit dem neuen Motorrad zurechtgefunden habe. Am zweiten Tag konnten wir uns ganz auf die Abstimmung der Elektronik und der Fahrwerkselemente konzentrieren. Durch starke Regenschauer, mussten wir unser Testprogramm leider vorzeitig beenden.»

Schon das Wochenende drauf stand sofort der nächste Test auf dem Plan. Diesmal führte es das Team auf den Hockenheimring. Perfekte sonnige und warme Bedingungen halfen dabei, das Motorrad besser zu verstehen, sowie einige Fahrwerks- und Geometrietests durchzuführen. «Die M1000RR macht eine super Figur und ich fühle mich auf dem Motorrad sowie im Team sehr wohl», so der IDM-Pilot. «Wir konnten viele Daten mit nach Hause nehmen und wissen nun genau, in welchen Punkten wir uns noch verbessern müssen.»

Schon Anfang nächster Woche geht es zurück nach Oschersleben in die Motorsport Arena, um die neusten Änderungen gegenzuprüfen. Die ersten beiden IDM-Veranstaltungen am Lausitzring und am Sachsenring wurden leider abgesagt. Somit wird die IDM erst Ende Mai in Oschersleben in die Saison starten. «Bis dahin spulen wir noch einige Testkilometer ab und werden top vorbereitet sein», verspricht Puffe.