Hockenheim: Alt holt letzte IDM-Superbike-Pole

Zumindest IDM Superbike-Lauf 1 kann Florian Alt vom Team Wilbers BMW von der Pole Position aus angehen. In Lauf 2 kommt dann wieder analog zum Zieleinlauf aus Rennen 1 das Reverse Grid-Verfahren zum Einsatz.

Das letzte Qualifying der IDM Superbike stand am Samstagnachmittag an. Markus Reiterberger ging mit seiner BCC-BMW als erster Fahrer auf die Strecke. Doch lange alleine war der Bayer nicht und das ganze 27-Mann starke Fahrerfeld hatte sich auf den Weg gemacht. Schnell vorbei war der Spaß für Kamil Krzemien und Toni Finsterbusch, die beide im Graben landete. Auch von Ducati-Pilot Daniel Kartheininger wurde ein Sturz vermeldet und auch Philipp Steinmayr legte sich dazu. Damit waren zumindest die Streckenposten in den ersten fünf Trainingsminuten sehr gut ausgelastet.

Schnellster Mann auf der Strecke war zu dem Zeitpunkt Reiterberger mit einer 1.26,978. Bis zu seiner eigenen Bestzeit oder gar zu der vom Vormittags-Schnellsten Florian Alt fehlte allerdings noch das eine oder andere Zehntel. Florian Alt hatte sich bis dahin überhaupt noch nicht auf der Strecke blicken lassen und schaute sich das Ganze aus sicherer Entfernung an. Lediglich Gastfahrer Janusch Prokop und IDM-Dauerbrenner Marc Neumann konnten ihre Vormittagszeiten leicht unterbieten.

Nach zehn von 30 Trainingsminuten raffte sich dann auch Alt auf und griff ins Geschehen ein. Er hatte am Morgen mit einer 1.25,747 vorgelegt und damit die Polezeit ordentlich runtergeschraubt, die es am Nachmittag zu schlagen galt. Als dritter Fahrer konnte Daniel Rubin auf Platz 18 seine Zeit verbessern. Ansonsten tat sich trotz eifriger Bemühungen nichts. Zwölf Minuten vor Schluss tauchte sogar noch Vladimir Leonov auf der Piste auf, der mit 0,302 Sekunden hinter Alt seine Bestzeit ebenfalls schon am Vormittag rausgehauen hatte.

Sieben Minuten vor Schluss hatte Alt genug gesehen und steuerte wieder die Wilbers Box an. Marc Moser und Toni Finsterbusch hatten noch die letzten Reserven aktiviert und sich mit einer 1.27,080 bzw. einer 1.27,174 verbessert. Was an ihren Platzierungen auf 9 und 10 allerdings nichts änderte. Während Alt noch eine letzte Runde drehte, ging es für Reiterberger, Mikhalchik und Mohr auf den Plätzen 3, 4 und 5 wieder zurück an die Box. In Sachen Zeitenverbesserung war nichts mehr zu holen. Luca Vitali hatte auf den letzten Metern noch eine paar Tausendstel Sekunden rausgequetscht und sich vor Honda-Teamkollege Bühn auf den 12. Platz geschoben.

Ergebnis IDM Superbike Q1 + Q2

1. 1.25,747 Florian Alt

2. 1.26,049 Vladimir Leonov

3. 1.26,058 Markus Reiterberger

4. 1.26,066 Ilya Mikhalchik

5. 1.26,728 Jan Mohr

6. 1.26,804 Lukas Tulovic

7. 1.26,892 Philipp Steinmayr

8. 1.26,968 Luca Grünwald

9. 1.27,080 Marc Moser

10. 1.27,174 Toni Finsterbusch

11. 1.27,333 Julian Puffe

12. 1.27,457 Luca Vitali

13. 1.27,586 Jan Bühn

14. 1.27,797 Nico Thöni

15. 1.27,905 Kamil Krzemien