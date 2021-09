Bastien Mackels schluckt bittere IDM-Finale-Pille

Die Verletzung aus der Langstrecken-WM war dann doch zu schmerzhaft. Nach zwei Runden zog Mackels vom Team SWPN zurück und überließ Ersatzmann Lukas Tulovic das IDM Superbike-Feld.

Bevor er zum ultimativen IDM Superbike-Rennen antrat, fuhr Bastien Mackels nach Le Castellet zum Langstrecken-WM-Lauf Bol d'Or. «Ich freute mich drauf», erzählt der Belgier. «Das Motorrad war von Anfang an effizient, sowohl im Trockenen als auch im Regen, und zusammen mit meinen Teamkollegen Axel Maurin und Hugo Clère erreichten wir im Regen die provisorische Pole Position.» Dann das frühe Aus für Mackels. Sturz und ein gebrochenes rechtes Handgelenk. «Ich spürte es sofort», gibt er jetzt zu.

Mit einer Armschiene versuchte Mackels dann sein Glück mit der SWPN-Yamaha beim IDM-Finale in Hockenheim. «Obwohl ich am Mittwoch noch starke Schmerzen hatte», meint Mackels, «beschloss ich, nach Hockenheim zu fahren, um zu versuchen, zu fahren, aber leider war es einfach nicht möglich.» Wo Linkskurven noch halbwegs machbar waren, war es bei Rechtskurven Schluss mit lustig. Das Handgelenk machte nicht mit und Mackels entschied sich schweren Herzens, zur eigenen Sicherheit und der der anderen, auf einen Start beim Finale zu verzichten. Zehn Sekunden hinter dem Schnellsten Markus Reiterberger sprachen eine deutliche Sprache.

Mit dem Ausstieg aus dem Final-Wochenende war auch der mögliche Vizetitel hinter Meister Ilya Mikhalchik passé. «Der Fahrer, der mich ersetzte», beschreibt Mackels den Rest seines Rennwochenendes, «war Lukas Tulovic. Der Moto2- und derzeitige MotoE-Fahrer im Tech3-Team fühlte sich auf dem Motorrad sofort wohl. Er war die zweitbeste Yamaha in der Startaufstellung, hinter erfahrenen Piloten wie Reiterberger und Mickalchick.»

«Für einen Rennfahrer, der es nicht gewohnt ist, 1000er zu fahren, war das eine großartige Leistung», versichert er. «Und gleichzeitig der Beweis, dass wir zusammen mit meinem SWPN-Team einen fabelhaften Job gemacht haben, um ein konkurrenzfähiges Motorrad zu entwickeln. Auch wenn das Ende meiner Saison schwierig war, bin ich stolz auf die Arbeit, die ich mit zwei großartigen Teams, einmal in der EWC und dann in der IDM, geleistet habe, und die ich hoffentlich nächstes Jahr wieder finden werde.»

Was Bastien Mackels aus dieser ereignisreichen Saison mitnimmt, ist die Tatsache, dass er mit einem Team, das Ehrgeiz und Willen hat und sich traut, Dinge auszuprobieren, die vielleicht nicht immer offensichtlich sind, ein Motorrad entwickeln und betreiben kann. «Dass ich in den letzten Jahren mit starken Konkurrenten mehrmals auf dem Podium stand, hat mir viel Freude bereitet», meint er. «Ich würde lieber Dritter werden und kämpfen müssen, als Rennen zu gewinnen, weil es keine echte Konkurrenz gibt. Rennen und Meisterschaften zu gewinnen ist natürlich das Ziel eines jeden Fahrers und eines jeden Teams, aber im Laufe der Jahre in der IDM und der EWC habe ich gemerkt, dass es mir viel Freude bereitet, ein Motorrad aufzubauen, es mit einem technischen Team zu entwickeln und mich ständig zu verbessern. Ich möchte daher beiden Teams für ihr Engagement und ihre Motivation danken und ihnen gratulieren.»

Tapfer mussten am Ende des Wochenendes sowohl Mackels als auch Tulovic sein. Der Ersatzmann hatte in Rennen 2 einen heftigen Abflug. Er selbst kam mit dem Schrecken davon, die Yamaha allerdings stand am Ende arg ramponiert in der Box.