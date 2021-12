XMAS 2021 – Die Stimmen der IDM Superbike

Das Jahr geht zu Ende und für die Piloten der IDM Superbike warten im Jahr 2022 neue Herausforderungen. Die Meisterschaft startet mit vielen offenen Fragen ins neue Jahr. Doch vorher gibt es noch ein paar Antworten.

Einige Piloten der IDM Superbike haben schon einen Vertrag für das kommende Jahr in der Tasche. Doch viele sind in Sachen Vertragsverhandlungen noch in der Warteschleife unterwegs. Bevor es in die nächste Runde bei der Jobsuche geht, versammeln sich auch die Superbike-Jungs erst einmal unter dem Weihnachtsbaum und liefern bei der alljährlichen SPEEDWEEK.co-Fragerunde ein paar aufschlussreiche Antworten:

Die Fragen

1. Welcher Moment 2021 wird dir in Erinnerung bleiben?

2. Hast du einen guten Vorsatz für das Jahr 2022?

3. Welchem IDM-Kollegen schickst du einen Weihnachtsgruß?

4. Wer darf auf deiner Silvesterparty auf gar keinen Fall fehlen?

Die Antworten

Ilya Mikhalchik



1. Ich denke mal, Schleiz. Es war in beiden Rennen ein echt netter Kampf. Und nach zwei Jahren Pause war es schön, die Fans wieder auf den Tribünen zu sehen.

2. Ich bin mir sicher, dass jeder gute Fahrer welche hat. Ich natürlich auch.

3. Ich grüße alle und wünsche ihnen, die Zeit mit der Familie zu genießen.

4. Ich weiß nicht, denn ich werde keine Party machen. Ich werde mit meiner Verlobten zu Abend essen, dann gehen wir früh zu Bett, um am 1. Januar zeitig aufzustehen und wieder mit dem Training loszulegen.

Florian Alt



1. Das sind ein paar. Zum Beispiel das Podium bei den 24h von Bol d‘Or und die Möglichkeit, beim Finale in Most noch Weltmeister zu werden. Außerdem der Doppelsieg am Red Bull Ring und die drei Rundenrekorde mit der Wilbers BMW. Speziell, wenn du die letzte Kurve auf Start-Ziel optimal getroffen hast und das Motorrad mit voller Leistung Richtung Ziellinie jagt. Du guckst auf dein Display, siehst die Rundenzeit und brüllst vor Freude in den Helm. Ein tolles Gefühl.

2. Ich möchte unbedingt weiter an meinem Fahrstil und der Haltung auf dem Motorrad arbeiten.

3. Eigentlich allen, aber auch besonders den aktiven Teammitgliedern im Hintergrund, die sonst weniger Aufmerksamkeit genießen.

4. Meine Freundin. Durch die wenige Zeit im Jahr, die ich zu Hause bin, genießt man solche Tage besonders. Familie und Freunde dürfen natürlich nicht fehlen.

Luca Grünwald



1. Da gibt es einige. Gute und schlechte? Dann nehme ich den Moment Anfang des Jahres in Oschersleben, in der letzten Runde des zweiten Laufs bin ich auf meinen ersten Podestplatz gefahren. Das kann man schon hervorheben.

2. Daheim ordentlicher unterwegs zu sein. Die Betreffenden wissen schon, was ich damit meine.

3. Meinem ehemaligen Teamkollegen Björn Stuppi.

4. Das kommt drauf an. Fahre ich nach Spanien oder nicht. Auf jeden Fall meine Freundin Sophia und ein paar Freunde und Spezels. Dann wird’s ein gemütlicher Abend.

Vladimir Leonov



1. Drei Rennen habe ich besonders genossen. Vor allem die Podestplätze haben mir dabei Vergnügen bereitet. Auch, dass ich Denis Hertrampf getroffen habe, war ein guter Moment. Das hat Spaß gemacht.

2. Ich freue mich erst mal auf den ersten Test und dann werden wir sehen.

3. Keine Ahnung. Alle, auch an dich. Merry Christmas and Happy New Year. Auch an Denis natürlich. Mein Team und allen anderen Teams auch. Eben allen.

4. Da muss ich noch drüber nachdenken.

Markus Reiterberger



1. Da gibt es viele. Aber speziell Schleiz, wo ich zum ersten Mal seit längerem mal wieder in der IDM dabei war und ohne Test mit einem neuen Team an den Start gegangen bin. Und dann ab dem dritten Training vorne mitgemischt habe und dann sogar ein Rennen gewinnen konnte – das war schon ein spezieller Moment. Besonders eben auch in Schleiz, vor so viel Leuten, bei einem ganz normalen Event mit den vielen Zuschauern. Das war echt super. Und natürlich der Sieg in Most bei der Langstrecken-WM. Das war definitiv das Highlight.

2. Erst mal hoffe ich, dass wir trotz dem ganzen Corona eine ganz normale Saison fahren können. Und dass ich mich fahrerisch weiter verbessere und so immer an der Spitze mitkämpfen kann. Das ist mein Vorsatz, wie jedes Jahr.

3. Schwierig. Ich würde mal sagen, wenn’s nur einer ist, … (Denkpause)…, ha. Dann schick ich dem Ilya einen, weil er auch mein Kollege in der Langstrecke-WM ist. Wir sind mittlerweile ein gutes Team. In der IDM waren wir Konkurrenten und haben dort einen fairen und coolen Kampf ausgetragen. Und daher schicke ich ihm jetzt einen Weihnachtsgruß.

4. Normalerweise mache ich selbst keine Silvester-Party, sondern geh irgendwohin. Aber dieses Jahr freue ich mich zum zweiten Mal, dass ich, wenn es denn eine Party gibt, meine Freundin Corinna dabeihaben werde.

Bastien Mackels



1. 2021 war fast eine normale Saison, so dass es zunächst einmal schön war, einen Kalender mit sieben Rennen zu haben. Die Zusammenarbeit mit dem SWPN-Team war auch wirklich schön, die Verbindung wurde beim ersten Test hergestellt und das Gefühl war direkt wie mit einem langjährigen Freund. Im ersten Rennen bin ich mit den Regenreifen auf trockener Strecke zurechtgekommen und habe mehr als die Hälfte des Rennens geführt, um am Ende auf dem Podium zu stehen, das war ein tolles Gefühl, um die Saison zu beginnen.

Das Rennen in Schleiz war auch unglaublich, es waren viele Fans da, die immer noch eine große Leidenschaft für den Rennsport haben, und bei dieser Atmosphäre wieder auf dem Podium zu stehen war großartig.

2. Ich werde älter, also wird mein Vorsatz sein, jung zu bleiben. Mit ein bisschen Sport und Rennen natürlich und die 10.000km auf dem Fahrrad schaffen.

3. Ich wünsche dem gesamten IDM-Paddock, allen Fahrern, Teammitgliedern und IDM-Mitarbeitern ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Das Gleiche gilt für alle Fans, ich hoffe, dass alle den Weihnachtsabend genießen werden. Und ein besonderes Weihnachtsgeschenk an Esther Babel, die mich schon seit langem begleitet.

4. Ich werde wahrscheinlich keine Silvesterparty feiern, eher ein Abendessen mit Freunden und Familie, damit alle Personen, die ich gerne in meiner Nähe haben möchte, dabei sind. Meine Freundin wird natürlich die wichtigste Person sein, die mir nahesteht.

Julian Puffe



1. Definitiv das Schleizer Dreieck-Rennen. Das ganze Wochenende. Einfach weil alles wieder mal komplett normal war. Es waren alle Zuschauer zugelassen und da alles so war wie immer beim Schleizer Dreieck-Rennen und wir seit zwei Jahren mit Corona zu kämpfen haben und oft die Rennen durch viele Regeln anders laufen, war das irgendwie fast schon wieder was Außergewöhnliches, Fans an der Strecke zu haben und viele Freunde. Schleiz eben, das größte Highlight für mich im Jahr. Dieses Jahr war es irgendwie ganz was besonders für mich. Die Rennen liefen gut und dort mal wieder die ganze Atmosphäre zu erleben, war für mich ein Riesen-Highlight.

2. Jo. Ich darf in meinem Team bleiben, bei GERT56. Das war auch schon von vornerein klar, für mich mal was ganz anderes. Früher wusste ich oft im Januar und Februar noch nicht, was in der neuen Saison kommt. Jetzt ist erst mal alles safe und ich kann beruhigt in den Winter gehen. Bin gerade wieder in mein Training eingestiegen und habe einfach ein gutes Gefühl, dass nächstes Jahr ein gutes Jahr werden könnte.

3. Meiner Trainingsgruppe mit Jan-Ole Jähnig, Toni Finsterbusch und Max Enderlein. Viele Grüße aus Schleiz und habt ein schönes Weihnachten mit eurer Familie.

4. Meine ganzen Freunde, denn ich feiere Silvester immer gerne mit allen zusammen. Meine Freundin. Ihr seid alle eingeladen mit mir zu feiern, sofern dies möglich ist.

Marc Moser



1. Definitiv mein Sieg aus Oschersleben. War ein mega cooler Start in die Saison.

2. Nicht wirklich.

3. Dem ganzen Paddock, alle arbeiten hart, um die gesamte IDM vorranzubringen und das ist eine tolle Sache.

4. Philipp Steinmayr, er ist in jedem Fall ein Stimmungsmacher.

Dominic Schmitter



1. Der Sturz in Assen sowie den Sieg und die Gesamtführung.

2. Im nächsten Jahr würde ich gerne ein bisschen mehr Yoga machen. Neben dem Sport ist die Entspannung des Geistes und Körpers sehr wichtig.

4. Ich würde Ilya einen Gruß zusenden, da er mit seiner Freundin bzw. Frau verlobt ist. Ich wünsche euch viel Glück.

5. Meine Freunde und Freundin dürfen nicht fehlen.

Nico Thöni



1. Auf jeden Fall die Heimrennen am Red Bull Ring

2. Ich mag keine Vorsätze fürs neue Jahr.

3. Natürlich meinen Ösi-Kollegen Philipp Steinmayr und Jan Mohr.

4. Mal sehen, ob wir in Österreich Silvester feiern dürfen ;)

Toni Finsterbusch



1. Ich denke, die Doppelführung im ersten Rennen auf den Red Bull Ring mit meinen Teamkollegen fällt mir da spontan ein.

2. Weniger verletzt zu sein. Vier Monate plus haben dann doch gereicht.

3. Alle im Fahrerlager.

4. Speziell und auf keinen Fall Julian, Max und JO, aber alle anderen wären natürlich auch eingeladen.

Jan Mohr



1. Das Qualifying in Hockenheim, als ich mich auf Platz 5 qualifiziert habe und das erste Rennen, als ich im Kampf um Platz 5 leider gestürzt bin.

2. Ich will 2022 die Rennen mehr genießen und mir weniger Druck machen. Dann klappt es meistens auch besser.

3. Meinem Teamkollegen Tim Eby wünsche ich ein besinnliches und gut christliches Weihnachtsfest.

4. So einige ... aber solange mein Bruder dabei ist, wird es bestimmt nicht langweilig.

Philipp Steinmayr



1. Der geilste Moment für mich 2021 oder gar in meiner Zeit als "Motorradfahrer" war bestimmt der Bol D'Or, als ich mal das Bike von YART als Ersatzfahrer pilotieren durfte.

2. Wie jedes Jahr werde ich mich darin versuchen, eine Weile kein Alkohol zu trinken. Aber erfahrungsgemäß halt ich das nicht allzu lange durch.

3. Liebe Grüße und ein riesen Dank geht an all meine Sponsoren, Freunde und Familie die mir auch das Jahr 2022 in der IDM wieder ermöglichen. Gerne nachzulesen unter https://www.philipp-steinmayr41.com/sponsoren

4. Die Liste wäre zu lange, aber mit den Betreffenden werden ich gemeinsam in Spanien feiern.

Marco Fetz



1. Da gibt‘s definitiv zwei Momente. Einmal meinen Wahnsinns-Start beim ersten Lauf in Oschersleben und meiner anschließenden ersten Führungsrunde in der IDM Superbike1000. Und leider auch der Unfall in Assen wird in Erinnerung bleiben. Aber damit komm ich gut klar, denke dann doch eher an die schönen Momente.

2. So direkt nicht. Gebe einfach immer mein Bestes und freu mich auf das, was kommt.

3. Ach am liebsten dem ganzen Fahrerlager! Aber wenn’s welche gibt, dann Ricardo Brink und Jan Mohr. Definitiv zwei coole Burschen, mit denen ich schon einiges erlebt hab.

4. Schwierige Frage, gar nicht so einfach. Naja am besten feiert es sich ja mit seinen Freunden, so wird es auch dieses Jahr sein.

Max Schmidt



1. In Erinnerung wird mir auf jeden Fall das ganze erste Rennen in Oschersleben sein. Einfach weil es mein erstes IDM Superbike Rennen war, weswegen ich schon total nervös war und dann auch noch die gemischten Bedingungen, wo ich das Risiko mit Slicks einging und zwischenzeitlich auf Platz 3 fuhr. Auch wenn ich gestürzt bin und Platz 12 einfuhr, wird dieses Rennen sicherlich für immer in meinen Erinnerungen bleiben.

2. Eigentlich habe ich keine guten Vorsätze. Wenn ich Vorsätze habe, dann versuche ich diese einfach direkt einzuhalten.

3. Einmal möchte ich Till Belzcykowski grüßen und ihm ganz viel Erfolg bei der Teamsuche in der IDM Supersport 600 wünschen, damit er endlich mal sein volles Potential zeigen kann in der IDM.

4. Wahrscheinlich wäre es Fifty, der ist ein super Typ und sorgt immer für Stimmung.

Björn Stuppi



1. Gibt‘s einige. Mit Sicherheit die Unterschrift bei meinem Team Kiefer Racing, dann das erste Treffen mit meinem Bike, Vicky, dieses Jahr im neuen Kleid und auf jeden Fall Schleiz mit den Zuschauern.

2. Vorsatz? Nö, ich versuche einfach das Beste aus dem neuen Jahr zu machen und gut.

3. Mit Sicherheit meinem ehemaligen Teamkollegen Luca Grünwald. Aber auch sonst wünsche ich den meisten restlichen Fahrern für 22 alles Gute.

4. So wie es aussieht, werden wir dieses Jahr leider wieder keine Party machen dürfen, daher plane ich da mal nichts, sonst bin ich enttäuscht.

Jan Schmidt



1. Auf jeden Fall der Moment, als ich die ersten Runden mit der BMW S1000RR in Oschersleben gefahren bin und mir dachte, was ein geiles Motorrad. Und die Erleichterung, dass der Umstieg von der 600er doch gar nicht so krass ist wie gedacht. Und auch der Umbau bei Alpha Racing war genial. Super nette, kompetente Leute und dann kam noch Toni Mang vorbei, da war die Vorfreude auf die ersten Runden schon extrem groß. Und als Highlight natürlich noch meinen Gaststart in der IDM Superbike am Red Bull Ring. Ich hoffe sie bauen ihn nicht um wegen der MotoGP.

2. Mein Vorsatz ist es, im Pro Superstock Cup unter den Top 3 zu sein. Das wird hart, denn ich denke die Konkurrenz könnte nächstes Jahr eventuell noch stärker werden. Da der Cup in diesem Jahr gezeigt hat, wie stark er schon besetzt ist und ein volles Fahrerfeld garantiert. Und am Red Bull Ring würde ich wieder einen Gaststart machen in der IDM Superbike.

3. Als erstes Karsten Wolf und Ronny Schlieder vom GERT56-Team, weil sie mir dieses Jahr echt viel geholfen haben und ich immer noch so dankbar bin für die Hilfe, die sie mir am Red Bull Ring geleistet haben, nach meinem Crash im Qualifying. Ihnen wünsche ich nur das Beste und ein besinnliches frohes Fest. Einfach tolle Menschen. Genauso schicke ich meinen Freunden vom ganzen F73 Academy / Werk 2 Team schöne Weihnachtsgrüße, riesen Respekt, was sie sich dieses Jahr aufgebaut haben. Da stecken viel Arbeit und Zeit dahinter neben dem alltäglichen Berufsleben. Ansonsten an allen verrückten Cup-Fahrern wie Götzi, Rubers, Jenkner und Datzi und Co.

4. Wenn es meine Party wäre: Jessi, Tatti, Kevin, Tiffi, Josh, Scheller, Kimi, Mog, Noah, Götzi. Die Besten dürfen nie fehlen. Wenn du jetzt prominente Namen erwartet hast, dann natürlich Valentino Rossi und Eminem.

Harald Huber



1. Die Trainingseinheiten, die ich am Bike mit Scott Redding verbringen durfte. Geiler Typ.

2. Vorsätze weniger, gehöre eher zur Kategorie „spontan“

3. Mit Sicherheit dem Andy Kofler.

4. Meine Freundin. Irgendjemand muss ja schauen, dass ich heile ins Bett komm.

Janusch Prokop



1. 2021 bleibt mir ein Ereignis im Gedächtnis. Mit der neuen Aprilia RSV4 vom Vierzigmann Racing bin ich mit Lukas Tulovic in Brünn gefahren. In 3 Runden konnte ich mir so extrem viel abschauen und Lernen. Es hat einfach enorm Spaß gemacht.

2. Der Vorsatz wird sein, wieder IDM oder EWC zu fahren.

3. Jan Mohr und seinem Mechaniker die mir bei meinem Test geholfen haben, ein Problem zu lösen.

4. Meine Freundin Alanis muss dabei sein.

Stand der IDM Superbike 2021

1. Ilya Mikhalchik

2. Florian Alt

3. Luca Grünwald

4. Vladimir Leonov

5. Valentin Debise

6. Markus Reiterberger

7. Bastien Mackels

8. Julian Puffe

9. Marc Moser

10. Dominic Schmitter

11. Alex Polita

12. Nico Thöni

13. Toni Finsterbusch

14. Jan Mohr

15. Philipp Steinmayr

16. Pepijn Bijsterbosch

17. Kamil Krzemien

18. Marco Fetz

19. Leon Langstädtler

20. Max Schmidt

21. Marc Neumann

22. Ricardo Brink

23. Christof Höfer

24. Tim Eby

25. Björn Stuppi