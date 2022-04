Kamil Krzemien: Verzicht auf EWC, Vollgas in der IDM

Mit dem Team BCC-alpha-Van Zon-BMW will der Pole an der Seite von Markus Reiterberger den Sprung in die Top-Riege der IDM-Superbike-Fahrer schaffen. Dafür verzichtet er auf den Start in der Langstrecken-WM.

Kamil Krzemien hat sich unlängst entschieden, sich in dieser Saison voll auf die Starts in der IDM Superbike mit dem von BMW unterstützten Team BCC-alpha-Van Zon-BMW zu konzentrieren. Das LRP Poland Team wird in der Langstrecken-Weltmeisterschaft auf die Dienste von Krzemien verzichten müssen und mit einer neuen, aber bereits bewährten Besetzung antreten. Der 22-jährige Krzemien stieg vor zwei Jahren in das Team von Bartlomiej Lewandowski ein und zeigte seitdem regelmäßig, dass er zu den vielversprechendsten jungen Fahrern in der FIM EWC-Weltmeisterschaft gehört.

«In der vergangenen Saison trat das polnische Team auch in der IDM Superbike an», berichtet die EWC-Mannschaft, «wo Krzemien die Aufmerksamkeit des BMW-Managements auf sich zog und ein Angebot erhielt, in diesem Jahr als Werksfahrer in der deutschen Meisterschaft zu starten. Obwohl Kamil ursprünglich plante, weiterhin in beiden Serien zu fahren und in der FIM EWC Weltmeisterschaft in den Farben des LRP Poland Teams zu kämpfen, entschied er sich schließlich, sich auf die IDM Superbike Serie zu konzentrieren, um das Beste aus der Chance zu machen, die er von BMW erhielt.»

Das LRP Poland Team wird in diesem Jahr mit einer leicht veränderten Besetzung in der WM antreten. Zu Bartlomiej Lewandowski, dem ehemaligen IDM-Piloten Dominik Vincon und Bartlomiej Moranski gesellt sich wieder Stefan Kerschbaumer hinzu, der die polnische Mannschaft bereits mehrfach verstärkt hat.

«Unsere Mission war es von Anfang an, Polen und polnische Talente in der Welt des Motorsports zu fördern», sagt Teamchef Bartlomiej Lewandowsk. «Wir haben zwei sehr erfolgreiche Jahre mit Kamil verbracht und sind stolz darauf, dass wir ihm die Chance gegeben haben, BMW zu beeindrucken und ein Werksfahrer für diese Marke zu werden, mit der wir seit Jahren eng zusammenarbeiten. Dies ist eine einmalige Chance für Kamil, deshalb verstehen wir seine Entscheidung und drücken ihm die Daumen.»

«Jetzt ist die Zeit für neue Herausforderungen gekommen», fügt Kamil Krzemien hinzu. «Wir trennen uns vom LRP Polen Team in einer sehr guten Stimmung und wer weiß, vielleicht kreuzen sich unsere Wege in Zukunft wieder. Ich möchte dem gesamten Team für diese zwei Jahre danken, für die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, und für die Möglichkeiten, die mir geboten wurden. Ich drücke auch dem gesamten LRP Poland Team die Daumen, dem ich die besten Ergebnisse bei den Weltmeisterschaften wünsche.»