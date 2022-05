Pepijn Bijsterbosch: Wiedersehen bei der EWC in Spa

Der Teamkollege von IDM Superbike-Pilot Markus Reiterberger darf sich wie der Bayer ab sofort ebenfalls bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft messen. In Spa übernimmt er den Platz von Stefan Kerschbaumer im Team LRP

Pepijn Bijsterbosch wird neben seinen Einsätzen in der IDM Superbike für das Team BCC-alpha-Van Zon-BMW auch in der World Endurance Championship für LRP Poland an den Start gehen. Der Niederländer kann in dieser Woche gleich loslegen, denn nach einem erfolgreichen Test wird er vom 2. bis 5. Juni das 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps bestreiten.

«LRP Poland ist auch ein BMW-Team», erklärt der Niederländer, «daher passt diese Gelegenheit in der Langstrecken-Weltmeisterschaft perfekt zu mir.» Nach dem ersten Weltmeisterschaftslauf in Le Mans war das polnische Team auf der Suche nach einem neuen Fahrer. Der Österreicher Stefan Kerschbaumer musste dem Team für den Spa-Ausflug aus beruflichen Gründen einen Korb geben. Bijsterbosch wird nun zusammen mit Dominik Vincon und Barlomiej Lewandowski, der auch der Teammanager ist, antreten.

Kurz vor den IDM-Rennen in Oschersleben konnte Bijsterbosch beim offiziellen Test in Spa Francorchamps das Team und das Motorrad kennenlernen. Der Test verlief gut, und die drei Fahrer fanden auf der legendären belgischen Rennstrecke eine gute Basisabstimmung.

«Ich bin sehr glücklich über diese Gelegenheit bei LRP Polen, nach fast zwei Jahren als Stammfahrer, in die Langstrecken-Weltmeisterschaft zurückzukehren», versichert Bijsterbosch. «Wir hatten einen guten Test in Spa Francorchamps und es ist natürlich eine fantastische Strecke, um dieses Abenteuer zu beginnen. Der Unterschied zur IDM ist, dass wir in der WM mit der S 1000 RR fahren, während ich in der IDM mit der M 1000 RR fahre. Es ist schwierig, irgendwelche Erwartungen zu stellen. Es gibt mehrere Werksteams in der Langstrecken-Weltmeisterschaft, aber wir wollen das beste Privatteam werden, und wir hoffen, dass wir mit einigen der Top-Teams mithalten können. Die Herausforderung, wieder als Team anzutreten, gefällt mir sehr. Es wird für alle eine körperliche Herausforderung in Spa Francorchamps, aber ich freue mich sehr darauf.»