Pepijn Bijsterboschs Kampf um IDM Superbike Platz 3

Gerne würde der Niederländer vom Team BCC-alpha-Van Zon-BMW die Saison 2022 auf dem Treppchen abschließen. Rang 3 ist zum Greifen nah. Doch dazu muss er noch an Rob Hartog vorbei. Aufholjagd am Red Bull Ring.

Pepijn Bijsterbosch hatte nach seinem erfolgreichen IDM-Assen-Ausflug hochmotiviert die lange Reise von den Niederlanden in die österreichische Steiermark angetreten. Von den Tipps, die ihm beim letzten Rennen der Vorjahrsmeister Ilya Mikhalchik mit auf den Weg gegeben hatte, konnte er auch am Red Bull Ring noch profitieren und überzeugte in den beiden Zeittrainings mit dem fünften Startplatz.

Im ersten Rennen musste er die Top-Drei im Kampf um den Sieg zwar ziehen lassen, doch Bijsterbosch konnte sich in der Verfolgergruppe gekonnt durchsetzen und sich von seinen Konkurrenten absetzen. Platz 4 das überzeugende Resultat. Für den zweiten Lauf durfte der Niederländer durch die umgekehrte Startreihenfolge dann auf der Pole-Position Platz nehmen und hatte somit beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Nachmittag. Eigentlich. Denn nach einem Regenschauer war die Strecke zwar wieder abgetrocknet, nur die rechte, im Schatten der Haupttribüne liegende, Seite der Start-Ziel-Geraden nicht. Somit stand Bijsterbosch auf einem komplett nassen Startplatz. «Das ist wohl die blödeste Pole-Position, die ich je hatte», meinte er mit einem Blick nach unten.

Nach dem Start wurde es eng in der ersten Kurve und Bijsterbosch kollidierte mit einem anderen Fahrer. Er blieb zwar sitzen, konnte sich wieder im Feld einreihen, doch das vor allem am Red Bull Ring dringend benötigte Kühlsystem seiner Bremszange hatte etwas abbekommen. «Dadurch überhitzte die Bremse am Ende und es ging einmal geradeaus», so der Bericht des Niederländers. «Deshalb war ich nach dem siebten Platz im Ziel schon ein klein wenig enttäuscht.» Für Bijsterbosch zählt in der Schlussphase der Meisterschaft jeder Punkt, denn er hat gute Chancen, die Meisterschaft auf Platz 3 der Gesamtwertung zu beenden. Dafür muss er in Hockenheim aber erst mal noch ein halbes Dutzend Punkte auf seinen Landsmann Rob Hartog gutmachen.

IDM Superbike Q1+Q2



1. 1:32,505 min. Florian Alt (D/BMW)

2. 1:32,999 min. Markus Reiterberger (D/BMW)

3. 1:33,714 min. Leandro Mercado (ARG/Honda)

5. 1:34,342 min. Pepijn Bijsterbosch (NL/BMW)



Ergebnis IDM Superbike Rennen 1



1. Markus Reiterberger (BMW)

2. Florian Alt (BMW)

3. Leandro Mercado (Honda)

4. Pepijn Bijsterbosch (NL/BMW)



Ergebnis IDM Superbike Rennen 2



1. Markus Reiterberger (D/BMW)

2. Florian Alt (D/BMW)

3. Leandro Mercado (ARG/Honda)

7. Pepijn Bijsterbosch (BMW)



Punktstand nach 12 von 14 Rennen



1. 295 Punkte Markus Reiterberger (D/BMW)

2. 178 Punkte Florian Alt (D/BMW)

3. 126 Punkte Rob Hartog (NL/Yamaha)

4. 121 Punkte Pepijn Bijsterbosch (NL/BMW)