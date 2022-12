Hertrampf Team mit Coach Max Neukirchner in IDM 2023

In der IDM Superbike 2023 setzt das Team Hertrampf MO Yamaha weiter auf die Dienste von Vladimir Leonov und Daniel Kartheininger. Max Schmidt hat sich verabschiedet. Nico Maier und Max Melzer im Pro STK-Cup.

Nach den Höhen und Tiefen der vergangenen Saison will Denis Hertrampf mit seinem Hertrampf MO Yamaha Racing Team wieder um den Titel in der IDM Superbike mitfahren. Seine Fahrer sind Vladimir Leonov sowie Daniel Kartheininger. «Und in der florierenden, wenn bislang auch wenig promoteten, Hertrampf Nachwuchs Akademie stehen schon weitere potenzielle Kollegen für die Zukunft am Start», verrät der Mann aus Nordhorn noch.

Die vergangene IDM-Saison war nichts für schwache Nerven. Nachdem der Russe Vladimir Leonov im Jahr zuvor als Gesamt-Vierter bei den Superbikes im Ziel ankam, wurde 2022 ein Top 3-Ergebnis angepeilt. Doch der Plan endete in einem Desaster. Zu Beginn hatte Leonov etliche Probleme mit seiner russischen Lizenz, mit der er nicht startberechtigt war. Bei der zweiten Veranstaltung glänzte der 35-Jährige aus Donezk, der inzwischen mit einer Lizenz aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an den Start geht, dann aber mit zwei Podiumsplätzen. Als sich Leonov beim Training zum IDM-Lauf auf dem Schleizer Dreieck bei einem Sturz die Hand brach, war die Saison für ihn allerdings vorzeitig beendet.

Seinen Platz als Stammfahrer in der IDM Superbike 2023 hat sich auch Daniel Kartheininger wieder gesichert. Er feierte 2022 sein bestes Ergebnis gleich zum Saisonauftakt auf dem Lausitzring mit einem siebten Platz im ersten Rennen. Kartheininger hat gerade seinen 30. Geburtstag gefeiert. «Durch die lange Verbundenheit zum Team, gehört er dazu wie das Feuer zur Flamme», erklärt Hertrampf die Verpflichtung.

Für die Teilnahme beim Pro Superstock-Cup hat Denis Hertrampf die Fahrer Nico Maier und Max Melzer verpflichtet. Beide wurden auch in die Hertrampf Motorsport Akademie aufgenommen. Die hauseigene Förderung von Talenten hatte zuletzt Max Schmidt im Zeitraum von fünf Jahren bis in die Top Ten der IDM Superbike gebracht. Der Junior aus Wuppertal geht jetzt aber neue Wege. «Die Zusammenarbeit mit Max und seiner Familie war immer sehr vertrauensvoll und es sind enge Freundschaften entstanden», klingt Denis Hertrampf leicht wehmütig, «aber der Wechsel in ein anderes Team ist jetzt der nächste logische Schritt, den ich voll unterstütze.»

«In der Akademie sind schon einige Rohdiamanten geschliffen worden», erinnert sich der Teamchef. «Mit Chris Stange hat vor drei Jahren einer der Junioren den Sprung in die Supersport- Weltmeisterschaft vollzogen. Ein weiteres Beispiel ist Maximilian Weihe, der nach dem Gewinn des Superstock 1000-Cups in die Superbike-Klasse aufgestiegen ist. Die Nachwuchsarbeit bei uns funktioniert, nur wurde das Projekt nicht nach außen kommuniziert. Weil der Erfolg eindeutig nachweisbar ist, werden wir das 2023 ändern. Die Supersport und Superstock-Klassen eignen sich hervorragend für eine Ausbildung.

Was erwarten die Fahrer in der Hertrampf Motorsport Akademie? «Mit Max Neukirchner haben wir einen der erfolgreichsten deutschen Superbike-Fahrer aller Zeiten als Riding Coach und Betreuer an Bord. Von der Vorbereitung mit Ernährungs- und Sportplänen bis hin zur Linienauswertung steht er mit Rat und Tat zur Seite», erzählt Hertrampf. «Fahrer wie Dominic Schmitter, Gareth Jones, Kevin Wahr, und Vittorio Iannuzzo, die in der Superbike Klasse für uns am Start waren, waren auch immer Ansprechpartner für unseren Nachwuchs. Das wird auch in Zukunft so gelebt werden.»

Das Team verfügt beim Auftritt im Fahrerlager mit Alexandra Höllbauer über eine eigene Physio-Therapeutin und ist auch im Catering hervorragend aufgestellt. «Mit der 360-Grad-Rund-um-Betreuung möchten wir den Fahrern ein professionelles Umfeld bieten, um sich optimal entwickeln zu können», plant das Team.