IDM News: Schleiz, Most oder doch Red Bull Ring?

Bis in die erste Schikane von Most

Aktuell ist viel los auf den Rennstrecken Europas. Am kommenden Wochenende sind mit Thomas Gradinger, Andreas Kofler, Walid Khan und Hannes Soomer gleich drei IDM-Piloten bei der WM in Most unterwegs.

Die IDM hat nun eine Woche Pause, was aber nicht heißt, dass nichts los ist. Vor allem wird sich ein Blick nach Most lohnen, wo am kommenden Wochenende die WorldSBK zu Gast sein wird. Mit IDM-Beteiligung versteht sich.

Weiterreise nach Most

Die Motul FIM Superbike World Championship kehrt kommendes Wochenende zum Autodrom Most zurück, um die achte Runde der Saison 2023 zu bestreiten. An Action hat es auf der tschechischen Rennstrecke seit dem ersten Besuch der WorldSBK nicht gemangelt, und das wird auch in dieser Saison nicht anders sein, während die Paddock-Show einen neuen Standort im Herzen des Fahrerlagers erhält. Mit drei verschiedenen Siegern aus sechs Rennen, darunter Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK), Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) und Scott Redding (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), der auf Ducati gewann, und vielen Kämpfen in den letzten drei Jahren ist die tschechische Runde ein Muss. Neben der WorldSBK-Action werden auch WorldSSP- und WorldSSP300-Maschinen auf der Strecke zu sehen sein, um den Zuschauern noch mehr Unterhaltung zu bieten.

Most mit IDM-Beteiligung

Auch aus IDM-Sicht lohnt sich das Zusehen bei der WorldSBK in Most. Dirk Geiger, der auf dem Schleizer Dreieck aus Sicherheitsgründen ausnahmsweise auf den Start in der IDM Supersport 300 verzichtet hat und dafür am Mikro von Radio Viktoria unterwegs war, führt aktuell die WM an und will die Führung gerne weiter ausbauen. Gesellschaft leistet ihm auf der Strecke IDM-Kollege Walid Khan, der mit einer Wildcard dabei ist. In der Supersport-Kategorie hat sich Thomas Gradinger eine Wildcard geangelt. Andreas Kofler versucht sein Glück als Ersatzmann des verletzten Ducati-Piloten Oli Bayliss. Der IDM-Mann in Sachen Superbike wird Hannes Soomer sein, der sich mit der MIE-Honda ins WorldSBK-Abenteuer wagt.

Nochmal Schleiz

Wer nach der IDM-Sause auf dem Schleizer Dreieck von der Strecke in Thüringen einfach nicht genug bekommt, hat noch zwei weitere Gelegenheit vorbeizuschauen. Vom 4. bis 6. August 2023 gibt es noch einmal Mopeds auf der Strecke. Die German TT ist zu Gast und auch Ex-Weltmeister Jörg Teuchert hat sein Kommen und sogar sein Fahren angekündigt. Am 10. September 2023 kann auch noch auf dem Teilemarkt am Schleizer Dreieck vorbeischauen.

Oder lieber Red Bull Ring

Bevor die MotoGP am Red Bull Ring aufschlägt, ist am übernächsten Wochenende erst einmal die IDM dran. Noch keine Tribünen-Karten für den CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich 2023 auf dem Red Bull Ring ergattert? Dann sind Sie auf SPEEDWEEK.com goldrichtig – hier gibt es 10 x 2 Wochenend-Tickets zu gewinnen. Keine vier Wochen mehr, dann gastieren von 18. bis 20. August wieder die MotoGP-Asse auf der Highspeed-Strecke von Spielberg. Neben der zusätzlichen Portion Renn-Action am Samstag wird den Fans wie gewohnt ein spektakuläres Rahmenprogramm geboten – so wird das Wochenende am Red Bull Ring zum unvergesslichen Erlebnis. Noch keine Karten besorgt? Dann sind Sie hier genau richtig. Auf SPEEDWEEK.com können Racing-Fans die wichtigsten Neuigkeiten, spannende Hintergründe und die besten Analysen zum Geschehen in der Vollgaswelt auf zwei, drei und vier Rädern erfahren – und regelmäßig attraktive Preise gewinnen. Mit etwas Motorsport-Wissen und Glück gibt es nun zehn Mal je 2 Wochenend-Tickets für die Start-Ziel-Tribüne beim CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich 2023 zu gewinnen. Machen Sie mit beim SPEEDWEEK.com-Gewinnspiel, Teilnahmeschluss ist der 1. August 2023. Wer gewinnt, entscheidet das Los. Die GewinnerInnen werden per E-Mail oder Telefon verständigt. Wir wünschen allen viel Glück!

Vielleicht kein Red Bull Ring

Auf dem Schleizer Dreieck waren beide Gespanne aus dem Bonovo Action Team mit Lennard Göttlich/Lucas Krieg und Josef Sattler/Luca Schmidt unverschuldet wegen einer Ölspur in einen Unfall verwickelt. «Inwieweit beide jetzt am Red Bull Ring eingreifen können, ist noch unklar», blickte Teambesitzer Jürgen Röder in Schleiz auf das übernächste Wochenende. «Zu den ganzen gesundheitlichen Problemen kommt noch dazu, dass das Gespann von Sepp komplett zerstört, also wirklich Kernschrott ist, während bei Lennard nichts Gravierendes passiert ist. Ob wir in Österreich angreifen können, wird sich im Verlauf dieser oder der nächsten Woche herausstellen.» Inzwischen ist fix: Das Duo Sattler/ Schmidt haben den Red Bull Ring aus ihrem Terminkalender gestrichen.