Bonovo-WM-IDM-Party gestaltet sich feucht-fröhlich

Die Chefabteilung im Team Bonovo action BMW hätte es bei ihrem IDM-Ausflug mit ihren WorldSBK-Piloten Garrett Gerloff und Loris Baz sicherlich gerne etwas gemütlicher gehabt. Doch sie trotzen gemeinsam dem Dauerregen.

Während ein Großteil der Superbike-WM-Piloten nach ihrem Most-Besuch am vergangenen Wochenende in die Sommerferien abgerauscht sind, haben der US-Amerikaner Garrett Gerloff und der Franzose Loris Baz an diesem Wochenende noch einen Arbeitseinsatz vor sich. Das Team Bonovo action BMW um Besitzer Jürgen Röder und Teammanager Michael Galinski kehren mit ihren jeweiligen Piloten einmal im Jahr an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Obwohl sie an ihrem Besuch auf dem Red Bull Ring sicherlich etwas mehr Spaß hätten, wenn es nicht ununterbrochen regnen und das Thermometer den Sprung über die 20-Grad-Marke schaffe würde.

«Wir freuen uns, schon fast traditionell ein Mal im Jahr mit unseren WM-Fahrern in der IDM zu starten, was in dieser Saison an diesem Wochenende auf dem Red Bull Ring sein wird», erklärt Röder. «Wir freuen uns sehr und wollen dort eine schöne Show bieten. Wir wollen ein gutes Motorrad fahren und guten Motorsport zeigen. Das ist auch das Wochenende, an dem alle unsere Gespanne da sind, sodass wir nahezu mit der kompletten Bonovo action Familie vor Ort sind. Mittlerweile weiß ich auch, dass Sepp Sattler da sein wird, allerdings als Zuschauer. Er will sich den Fans zeigen und sich mit seiner Anwesenheit am Red Bull Ring bei den Fans für die Anteilnahme bedanken. Wir freuen uns alle sehr und hoffen, dass es ein wunderschönes Wochenende wird. Wir hoffen natürlich auch, dass wir viele Fans motivieren können zu kommen. Das würde uns sehr freuen. Die IDM und der tolle Sport, der in der IDM gezeigt wird, haben es verdient und ich denke aufgrund der Leistungen, die gezeigt werden, wird den Fans auch Einiges zurückgegeben, sodass es ein Wochenende mit vielen Höhepunkten werden sollte, welches hoffentlich allen großen Spaß bereitet.»

«Ich würde einmal sagen «Back to the roots», ergänzt Galinski. «Denn wir gehen dahin zurück, wo wir jahrelang erfolgreich gefahren sind. Wir haben Spaß, uns in der IDM mal wieder zu zeigen. Ich hoffe, dass wir ein schönes Wochenende haben werden, und wir freuen uns auf alte Gesichter, viele Leute wiederzusehen und hoffen natürlich, dass das Wetter recht gut wird, obwohl Regen vorhergesagt ist. Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf ein tolles Wochenende in der Steiermark.»

Bis Samstag sollte sich die Wettervorhersage allerdings bewahrheiten. Doch Gerloff und Baz, die mit Motorrädern in Standard-Version unterwegs sind, zeigten sich im erste Qualifying als wasserfest und belegten die Plätze 1 und 2.