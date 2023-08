IDM News: Aus dem Paddock am Red Bull Ring

Der ein oder andere IDM-Pilot ist wieder zurück, andere fehlen und wieder andere werden aus dem Ruhestand geholt und reaktiviert. Der Rennsonntag dürfte für Überraschungen gut sein, denn es bleibt nass.

«Wir haben gemeinsam entschieden, dass Yves Stadelmann nicht fahren wird.» Das verkündete das Team Kiefer Racing Yamaha kurz nach dem Beginn der Veranstaltung in der Steiermark. Der Grund, den Einsatz des Schweizers in der IDM Supersport zu streichen: Schwindelgefühle nach einem Sturz mit dem Mountainbike.» Grüße an den Teamkollegen kamen vom jüngsten IDM-Teilnehmer Mitja Borgelt, der die IDM vom heimischen Sofa aus verfolgte. Der Supersport 300-Fahrer hatte sich auf dem Schleizer Dreieck einen Beinbruch zugezogen und bekam einen externen Fixateur verpasst.

Bei der Erstellung der Teilnehmerlisten war man beim IDM-Promoter verwirrt. Auf dem virtuellen Board verpasste man dem US-Amerikaner Garrett Gerloff statt der Stars an Stripes-Fahne die Flagge von Rumänien. Aus dem Franzosen Loris Baz hatte man per Flaggenzeichen einen Schweizer gemacht.

«Widrige Umstände machen es schwierig, einen guten Griff zu tun», kommentiert das Team Fürsport RT by SKM Kawasaki. «Außerdem haben wir von Pirelli einige 2021er-Regenreifen geliefert bekommen, diese haben weniger Grip als die neuen Regenreifen aus dem Jahr 2023. Alle unsere Fahrer sind in den Top-Ten qualifiziert in Top 10. Petr Svoboda auf Platz 2, Iñigo Iglesias auf Platz 7 und Max Zachmann auf Platz 8.»

Klimatechniker gesucht. Während im Pressezentrum des Red Bull Rings die Heizung aufgedreht wurde, hatte die Kommentatoren-Kabine was von Kühlschrank. Die Kommentatoren Tommi Deitenbach und Lukas Gajewski verrichteten ihren Dienst im Wintermantel und riefen über den IDM-Livestream zur Suche nach fähigen Klimatechnikern auf, um der fleißigen Klimaanlage der Gar auszumachen.

«Leider ist Rob Hartog nicht fit genug, um am Wochenende am Red Bull Ring zu fahren», erklärt das Team SWPN mit zwei unbenutzten Yamaha R1 in der Box. «Bastien Mackels ist derzeit in Suzuka (Japan) für das 8 Stunden Rennen um die Endurance-WM. Das bedeutet, dass wir nicht bei der IDM Superbike am Start erscheinen, sondern nur mit Melvin van der Voort in der IDM Supersport.»

In der IDM liegen die Wurzeln des WM-Teams Bonovo action, insbesondere von Teameigner Jürgen Röder und Teamchef Michael Galinski. «Oberste Priorität ist, Spaß zu haben», umreißt dieser den Plan auf idm.de, «wir haben das ganze Jahr genug Stress. Für Jürgen Röder ist es wichtig, einmal im Jahr zurückzukommen und uns zu zeigen. Wir haben genau eine einzige Reserveverkleidung dabei. Nimm sie mit, hat mir Hersteller Julius Ilmberger gesagt. Das ist wie mit einem Schirm. Wenn Du ihn dabeihast, dann regnet es nicht. Ich habe unsere Jungs aber gebeten, ein bisschen Rücksicht aufs Material zu nehmen. In der WM machen sie einiges kaputt, aber da haben wir auch viele Ersatzteile an Bord. Hier sieht das anders aus.»

Marco Fetz war trotz miesem Wetter bester Laune. «Mit Freude kann ich verkünden», erklärte er, «dass ich das Go von den Ärzten erhalten habe, um dieses Wochenende bei der IDM am Red Bull Ring starten zu können. Nach den letzten acht Wochen freue ich mich, wieder auf mein Bike steigen zu können. Danke an alle Sponsoren und Unterstützer, die mir das ermöglichen.»

«Zurück in die Zukunft - zurück zu Göttlich/Neubert», erklärte Lennard Göttlich. «Uwe Neubert ersetzt Lucas Krieg für den Rest bei der FIM Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2023 & IDM Sidecar Saison ab der Österreichrunde am Red Bull Ring. Gute Besserung, Lucas.»