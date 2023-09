IDM News: Gratulanten, Tourenfahrer und WM-Chance

Während sich die einen noch auf die letzten Rennen in IDM und EWC 2023 vorbereiten, haben die anderen ihr Rennsport-Jahr mit doppeltem Erfolg abgeschlossen. Meisterchancen sind anderswo noch im Angebot.

Einer hat schon zwei Titel kassiert, andere wagen sich noch auf die WM-Bühne. Und wer Lust hat, kann in Oschersleben noch mal auf eine längere Runde gehen. Das Biertrinken übernehmen unterdessen andere.

Update zum DLC 2023

Der einzige Lauf zur Deutschen Langstrecken Championship wird am 3. Oktober 2023 in Oschersleben stattfinden. Alle Informationen dazu gibt es auf den Seiten desVeranstalters vom MSF Sauerland.

Dort kann man seine Nennung abgeben und die aktuelle Starterliste ansehen. Die Listen werden regelmässig aktualisiert. Zugelassen werden 56 Teams. In diesem einen Rennen werden die Meister für die Klassen Endurance, Moto 1000, Moto 600 ausgefahren.

Geburtstagsgrüße aus Pirna

Am Montag den 04. September 2023 feierte IDM Superbike-Pilot Patrick Hobelsberger seinen 27. Geburtstag. Sein Team GERT56 mit Chef Karsten Wolf gratulierte per Facebook: «Viele schenken sich Uhren zum Geburtstag, doch er nimmt sich einfach immer weniger Zeit für seine Runden....was für ein Typ! Alles Gute zum Geburtstag Pax, bleib vor allem gesund, denn wenn das so ist, sehe ich keine Limits, für das, was du tust. Und wenn du das tust, bist du auch glücklich und das wäre mein zweiter Wunsch. Die Challenge, deine Welt mit der GERT56-Welt zu verschmelzen kann ohne Umschweife als gelungen betrachtet werden.

Wir alle ändern uns durch unser Umfeld, entscheidend ist, in welche Richtung. Bei uns ganz klar zum Besseren und die Kurve zeigt gerade nach oben. Der Pax ist heute eine anderer, und ich sage besserer, wie vor einem halben Jahr. Du wirst im Team nicht nur respektiert, die Leute mögen dich. Weil du auch große Schritte auf deine Team-Mates und die Teammitglieder zugemacht hast. Man muss die Köpfe und Herzen seiner Freunde erobern, nur so kann man seine Konkurrenten schlagen - das hast du perfekt verinnerlicht. Du wirst dich heute wieder nicht besaufen und das ist gut so, wir trinken ja genug. Geh deinen Weg weiter, es macht uns Laune diesen zu begleiten. Happy Birthday Pax!»

Noch ein Meistertitel

Ricardo Brink war im Vorjahr noch bei der IDM Superbike erfolgreich. In dieser Saison setzt der Niederländer seine Karriere in heimischen Gefilden fort. Beim Jack’s Race Day in Assen holte er im August den Superbike-Titel in der Niederländischen Meisterschaft. Am vergangenen Wochenende führte ihn der Weg nach Luxemburg. Auch dort war Brink erfolgreich und darf sich nun auch BeNeLux Superbike Champion 2023 nennen. «Ein neu formiertes Team, tolle Arbeit meiner Männer», lobt Brink.

Zweite Chance

Luca de Vleeschauwer, in der IDM Supersport für das Team Kawasaki Weber Motos unterwegs, war schon bei der Langstrecken-WM in Spa dabei. Jetzt geht seine Endurance-Geschichte weiter. «Ich freue mich sehr, mitteilen zu können», so der Belgier, «dass ich auch an der letzten Runde der EWC auf dem berühmten Kurs von Paul Ricard teilnehmen werde. Nach dem enttäuschenden Rennende in Spa fühle ich mich noch motivierter, mich neu zu formieren und mein Potenzial in dieser Kategorie zeigen zu können. Ich bin wirklich froh, dass mir das Team Ptilane Endurance vertraut und mir diese Chance gegeben hat. Das Rennen beginnt am Samstag, den 16. September und endet 24h später.»

Touren-Abstecher

Bálint Kovács wird beim IDM-Finale auf dem Hockenheimring für das Team BCC-alpha-Van Zon-BMW antreten. Doch vorher geht es für ihn nach Frankreich zur Langstrecken-Weltmeisterschaft. «16. bis 17. September», freut sich der Ungar. «Das legendäre 24-Stunden-Rennen Bol d'Or wird in Paul Ricard ausgetragen. Beim 101 Jahre alten Rennen werde ich mit einer Yamaha und meinen zwei Teamkollegen vom Maco Racing Team unser Wissen und Ausdauer mit anderen Teams vergleichen. Zum Aufwärmen durfte ich Yamahas neueste Tourenmotor testen, den Tracer GT9+, das nach wenigen Metern Kennenlernen einwandfrei lief.»