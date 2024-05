IDM Oschersleben: Mikhalchik schnell im Pre-Practice

Der Ukrainer vom Team Champion-alpha-Van Zon-BMW war im Pre-Practice der Schnellste. Knapp dahinter rangieren Honda-Pilot Florian Alt und BMW-Kollege Bálint Kovács. Pech für Hobelsberger.

Die Positionen für die Startaufstellung im Superbike-Rennen werden seit dieser Saison in zwei 15-minütigen Superpole – Sessions ausgefahren. Bereits am Freitag qualifizieren sich in einem halbstündigen Superpole Pre-Practice die schnellsten12 Fahrer für die Superpole 2, wo die vordersten Startpositionen ausgefahren werden.

Alle anderen Fahrer müssen in der Superpole 1 um ihre Startplätze kämpfen. Zudem dürfen die schnellsten Drei aus der Superpole 1 auch an der Superpole 2 teilnehmen, wodurch sie ihre Chance auf einen der vordersten Plätze wahren. Somit ergeben sich die Startplätze 1-15 aus der Superpole 2, alle nachfolgenden Startplatzierungen werden in Superpole 1 ausgefahren. Den Startplatz haben die Fahrer dann für beide Rennen inne.

Daher heißt es für die IDM Superbike-Piloten schon am Freitag ranklotzen, wenn man den Sprung direkt in die Superpole schaffen will und um sich damit den Umweg über die Superpole 1 zu sparen.

Im Pre Practice fing der Ernst des Superbike-Lebens an und die Zeiten aus den Freien Trainings waren in der Daten-Schublade gelandet. Alles zurück auf null hieß es für die 28 Teilnehmer. Bálint Kovács und Florian Alt, der eine auf BMW, der andere auf Honda, begannen die 30-minütige Session als erste. Und waren auch gleich flott. Beide fuhren eine 1.25er-Zeit. Alt eine 1.25,546 min und Kovács eine 1.25,998 min. Eine Runde später legten beide nochmal mit ein paar Zehntel Sekunden nach.

In seiner zweiten Runde quetschte sich noch Ilya Mikhalchik auf Platz 2 dazwischen. Patrick Hobelsberger war nach seinem mühsamem Start ins Wochenenden inzwischen auch bei den 1.25er-Zeiten angekommen. Nach neun Minuten übernahm Mikhalchik mit einer 1.25,168 min die Führung und hatte damit seine Zeit vom Test vergangene Woche bereits unterboten. Ab Platz 6 mit Lorenzo Zanetti ging es nach zehn Trainingsminuten mit Zeiten um die 1.26 min los. Max Enderlein war nach zwölf Minuten erstmals mit seiner Yamaha auf der Strecke.

Während Alt und Kovács ihre Box ansteuerten, nutzte Mikhalchik die freie Bahn und schaffte als erster an diesem Tag die 1.25er-Marke zu unterbieten. Platz 1 mit einer Zeit von 1.24,899 min. Auch für ihn ging es anschließend in die Box. Enderlein war mit einer Zeit von 1.25,940 min gleich vor auf den sechsten Rang geprescht. Zur Halbzeit war dann wie üblich in den Boxen mehr los als auf der Strecke.

In den letzten zehn Minuten kam dann nochmal der eine oder andere Versuch, eine schnelle Runde hinzulegen. Mikhalchik schaute sich das Ganze mit wachsamen Augen an, jederzeit bereit, nochmals in den Oschersleben-Ring zu steigen. Vor allem im ersten und im letzten Strecken-Abschnitt hatte der Ukrainer in seiner schnellsten Runde die Zeit geholt. In den letzten fünf Minuten des Pre-Practice waren 25 der 28 Fahrer auf der Strecke unterwegs. Unter Beobachtung von Mikhalchik.

Thomas Gradinger schaffte auf den letzten Metern noch den Sprung von Platz 10 auf Rang 6, zwischen den BMW-Piloten Toni Finsterbusch und Philipp Steinmayr. Nach der 1.25,798 min ging es auch für den Österreicher an die Box. Unterdessen machte sich Mikhalchik noch für eine letzte Runde auf den Weg. Was an der Reihenfolge aber nichts mehr änderte. Mit dem falschen Fuß aufgestanden war am Freitagmorgen wohl Patrick Hobelsberger. Erneut wurde ein Sturz des IDM-Leaders mit der Startnummer 52 vermeldet.

Zeiten aus dem Superbike Pre-Practice

1. Ilya Mikhalchik (UKR), BMW 1.24,899 min

2. Florian Alt (D), Honda 1.25,208 min

3. Bálint Kovács (HU), BMW 1.25,656 min

4. Patrick Hobelsberger (D), BMW 1.25,751 min

5. Toni Finsterbusch (D), BMW 1.25,786 min

6. Thomas Gradinger (A), Yamaha 1.25,798 min

7. Jan-Ole Jähnig (D), BMW 1.25,832 min

8. Philipp Steinmayr (A), BMW 1.25,862 min

9. Max Enderlein (D), Yamaha 1.25,940 min

10. Lorenzo Zanetti (I), Ducati 1.26,043 min

11. Leandro Mercado (ARG), Kawasaki 1.26,127 min

12. Vladimir Leonov (RUS), Ducati 1.26,145 min

Ab Platz 13 muss man in die Superpole 1

13. Leon Orgis (D), Yamaha

14. Max Schmidt (D), BMW

15. Hannes Soomer (EST), BMW

16. Maximilian Kofler (A), Yamaha

17. Marco Fetz (D), BMW

18. Colin Velthuizen (NL), BMW

19. Luca Grünwald (D), BMW

20. Rob Hartog (NL), Yamaha

21. Federico Caricasulo (I), Kawasaki

22. Marc Moser (D), Ducati

23. Milan Merckelbagh (NL), BMW

24. Oliver König (CZE), Ducati

25. Kevin Orgis (D), BMW

26. Sandro Wagner (D), BMW

27. Julius Ilmberger (D), BMW

28. Björn Stuppi (D), BMW