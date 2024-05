Koflers und Lehmann wollen in der Arena nachlegen

Zwei Mal IDM Supersport, mit Andreas Kofler und Lennox Lehmann, und ein Mal IDM Superbike, mit Maximilian Kofler. Sie geht das Team Yamalube Motorsport in Oschersleben erneut an den Start.

Morgen beginnt in der Motorsport Arena Oschersleben das zweite Rennwochenende für das Team Yamalube Motorsport Kofler in der IDM. Die oberösterreichische Mannschaft, mit einer Prise Deutschland, zeigte beim Debütwochenende auf dem Sachsenring schon einen starken Einstand. Das Yamaha-Team holte mit Andreas Kofler den ersten Sieg der noch jungen Geschichte und geht mit dem 19-Jährigen als Tabellenführer in der Supersport-Klasse in das zweite Rennwochenende.

«Der Auftakt am Sachsenring war natürlich traumhaft für uns, aber auch die Belohnung für die vielen Wochen, Tage und Stunden, die wir in dieses Projekt gesteckt haben», blickte Andreas Kofler zurück, ehe er dann auf Oschersleben vorausschaute: «Oschersleben ist eine Strecke, die mir immer gut entgegengekommen ist. Im letzten Jahr stand ich zweimal am Podium und da soll es heuer auch wieder hingehen.»

Nach den Plätzen 1 und 2 am Sachsenring hat der junge Österreicher seine Ambitionen, um den Titel mitzukämpfen am ersten Wochenende unterstrichen. «Das Ziel ist, wieder so wenig Fehler wie möglich zu machen. Das hat am Sachsenring schon ganz gut funktioniert», so der Oberösterreicher, dessen Teamkollege Lennox Lehmann am Sachsenring bei seinem Heimrennen ebenfalls einen guten Eindruck hinterließ.

Der Deutsche qualifizierte sich für die erste Startreihe, zeigte gute Zweikämpfe und verpasste im zweiten Rennen als Vierter nur hauchdünn das Podium. «Das hat mir gezeigt, dass ich den Speed habe, ganz vorne mitzufahren und das gibt Selbstvertrauen», so der Leipziger, der Oschersleben gut kennt aus seinen Auftritten in der IDM Supersport 300 unter anderem. «Die Strecke hat mir in den kleineren Klassen immer schon gut gefallen und jetzt bin ich gespannt, wie es auf der 600er wird.»

Mit guten Ergebnissen im Rücken wartet für Maximilian Kofler, dem dritten Fahrer des Teams, sein zweites Superbike-Wochenende. Im Gegensatz zu seinen Teamkollegen ist die Rennstrecke in Oschersleben keine alte Bekannte: «Ich war zu meinen Karriereanfängen dort, jetzt mit der Superbike dort zu fahren wird eine ganz neue Erfahrung werden. Das war aber am Sachsenring auch schon so und da hat es echt gut geklappt», zeigt sich der R1-Pilot zuversichtlich.